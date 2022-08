CNN: Indiana kieltää ensimmäisenä osavaltiona abortin korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti kesäkuussa kumota yleisen aborttioikeuden.

Yhdysvalloissa Indianasta tulee ensimmäinen osavaltio, joka kieltää abortin korkeimman oikeuden kesäkuisen päätöksen jälkeen, kertoo uutiskanava CNN. Indianan kuvernööri Eric Holcomb allekirjoitti eilen paikallista aikaa lain, joka kieltää useimmat abortit.

Aborttilaki tulee voimaan Indianassa 15. syyskuuta.

Lakiehdotuksessa on mukana poikkeuksia, kun äidin henki on vaarassa tai sikiöllä on kohtalokkaita poikkeavuuksia. Tällöin hedelmöityksestä on saanut kulua enintään 20 viikkoa. Laki sallii myös poikkeuksia, jos raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestistä.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti kesäkuussa kumota yleisen aborttioikeuden. Näin korkein oikeus palautti asian osavaltioihin. Useat republikaanien poliitikot ovat luvanneet ryhtyä toimiin rajoittaakseen pääsyä aborttimenettelyyn.

Kansas oli puolestaan ensimmäinen osavaltio, joka päätti olla kieltämättä abortteja.