Ulkomaat

Kestääkö Venäjä pakotteiden paineen alla? Asian­tuntija kertoo, miten poliittisen eliitin hermostuneisuus näkyy

Venäjä on elänyt nyt kuukausia pakotteiden kourissa. Asiantuntijat arvioivat, että pahin on vielä edessä, mutta turhautumisen merkkejä on jo nähtävissä.

IS kysyi asiantuntijoilta arvioita siitä, miten Venäjä kestää länsimaiden asettamista pakotteista syntyvää painetta.