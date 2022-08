Yhdysvallat julisti apinarokon kansanterveydelliseksi hätätilanteeksi

Julistus on voimassa 90 päivää kerrallaan, jonka jälkeen se voidaan uusia.

Yhdysvallat julisti torstaina apinarokon kansanterveydelliseksi hätätilaksi, kertoo muun muassa uutiskanava NBC.

Julistus helpottaa hätärahoituksen käyttöönottoa sekä antaa terveysviranomaisille mahdollisuuden kerätä enemmän tietoa tapauksista ja rokotuksista. Lisäksi se muun muassa nopeuttaa rokotteiden jakelua.

Maassa on NBC:n mukaan todettu ainakin 6 600 apinarokkotapausta. Neljäsosa tapauksista on todettu New Yorkin kaupungissa, jossa hätätila julistettiin jo viime viikolla. Vastaavasti San Francisco julisti viime viikon torstaina paikallisen terveyshätätilan, joka tuli voimaan viime maanantaina.

Asiantuntijat uskovat, että todellinen tartuntojen määrä voi olla paljon suurempi.

Yhdysvallat on jakanut isorokkoa vastaan kehitettyä rokotetta

Yhdysvallat on tähän mennessä antanut noin 600 000 kappaletta Jynneos-nimistä rokotetta, joka kehitettiin alun perin apinarokon kaltaista isorokkoa vastaan. Luku on kuitenkin vielä kaukana noin 1,6 miljoonasta ihmisestä, joilla ajatellaan olevan suurin riski saada tartunta ja jotka tarvitsevat rokotetta eniten.

Apinarokkoon liittyy tyypillisesti näppyläinen tai rakkulainen ihottuma. Ennen ihottumaa voi ilmetä esimerkiksi kuumetta, lihaskipuja tai päänsärkyä.

Tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Vakavampi taudinkuva on mahdollinen niillä, joiden puolustuskyky on muun sairauden tai lääketieteellisen hoidon vuoksi heikentynyt.

Apinarokko on viruksen aiheuttama infektiotauti, joka tunnistettiin vuonna 1970. Taudin itämisaika on noin 1–3 viikkoa.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO julisti apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi heinäkuussa.