Puolustusvoimain komentaja varoitti venäläisten erityisestä kyvystä, jolla ratkaiseva merkitys sodan kulkuun

Kenraali Timo Kivinen kommentoi Ukrainan sotaa torstaina pitämässään puheessa.

Luumäki

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen varoitti torstaina länsimaita aliarvioimasta Venäjän kykyä kestää sotilaallisista tappioista ja pakotteista syntyvää painetta.

Kestävyydellä on ratkaiseva merkitys, kun Venäjää yritetään painostaa talouspakotteilla ja asetoimituksilla lopettamaan hyökkäyksensä Ukrainassa. Komentajan mukaan Venäjällä tätä kestävyyttä saattaa löytyä yllättävän paljon.

– Venäjällä on merkittävää resilienssiä, siis kriisinsietokykyä, ja Venäjän kehityksen arvioiminen länsimaisen ajattelulogiikan pohjalta ei yleensä satu kohdalleen, Kivinen varoitti puheenvuorossaan Kotkaniemi-foorumissa Luumäellä.

Toisin sanoen lännessä saatetaan aliarvioida, kuinka pitkään Venäjä kykenee kestämään sille asettuja pakotteita ja sotilaallisia tappioita.

Puolustusvoimain komentaja Timo Kivisen mukaan länsi saattaa aliarvioida Venäjän kestävyyttä pakotteiden alla.

– Heidän yhteiskuntansa on vain niin erilainen, samoin kuin toimintatavat ja ajatuksen logiikka. Yhteiskuntana heillä on tällaista kriisinkestävyyttä, jota he ovat kautta aikojen osoittaneet, Kivinen lisäsi IS:lle puheensa jälkeen.

Venäjän kyvystä kestää pakotteita ja taloudellista painetta sekä kymmeniintuhansiin nousseita miehistötappioita on esitetty eri arvioita.

Esimerkiksi viime viikolla kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että Venäjän talous hidastuu tänä vuonna aiemmin ennustettua vähemmän muun muassa öljyn ja kaasun myynnin jatkumisen ansioista.

Lännen tuen Ukrainalle Kivinen sanoin olevan ratkaisevan tärkeää sodan pitkittyessä. Samaan aikaan länsimaissa yhtenäisyys tulee olemaan koetuksella, kun hintojen nousu erityisesti energiassa iskee maiden kuluttajiin ja luo painetta päättäjille.

– Hyökkäys on tiivistänyt lännen yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä ja kykyä reagoida nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen, Kivinen sanoi.

Venäjä vaikuttaa tavoittelevan itä-Ukrainan alueiden valtaamista. Venäläisjoukkoja Zaporizzjan alueella 23. heinäkuuta.

– Tätä yhtenäisyyttä tullaan koettelemaan, kun pitkittyvän sodan seurannaisvaikutukset näkyvät yhä voimakkaammin länsimaissa ja kansalaisten arkipäivässä.

Puheessaan Kivinen arvioi, että ukrainalaisten sitkeä taistelu on estänyt Venäjää saavuttamasta alkuperäisiä sotilaallisia tavoitteitaan.

Venäjä ei silti näyttäisi olevan tinkimässä pitkän aikavälin tavoitteestaan estää Ukrainan liukuminen lännen vaikutuspiiriin ja mahdollisesti myös liittää osia Ukrainasta Venäjään. Lyhyellä aikavälillä Venäjä näyttää yrittävän Luhanskin ja Donetskin alueiden valtaamista ja maayhteyden säilyttämistä Krimille.

Taistelut eivät näyttäisi olevan loppumassa lähiaikoina.

– Juuri nyt näyttää siltä, että kummallakaan sodan osapuolella ei ole kykyä nopeaan sodan kulkua kääntävään menestykseen, Kivinen sanoi.

Kivisen mukaan Ukraina on todella onnistunut puolustustaistelussaan ja etenkin viime viikkoina myös paikallisissa vastahyökkäyksissään. Samalla myös Ukraina on kärsinyt tappioita.

Suomeen ei Kivisen mukaan kohdistu edelleenkään mitään suoraa sotilaallista uhkaa. Merkittävä määrä Venäjän joukoista on siirretty Ukrainan seudulle.

Suomessa ollaan kuitenkin vahvistamassa puolustusta miljardeilla euroilla tulevien vuosien aikana. Lisäksi esimerkiksi kertausharjoitusten määrää ollaan lisäämässä tuntuvasti.