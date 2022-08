Senaattori ivaili Putinille Suomen ja Ruotsin Nato-äänestyksessä: ”Yksi henkilö, jota haluan kiittää”

Republikaanisenaattori Lindsey Graham kuittaili Vladimir Putinille torstain vastaisena yönä pidetyssä äänestyksessä.

Republikaanisenaattori Lindsey Graham ivaili Venäjän presidentille Vladimir Putinille keskiviikkona, kun senaatti äänesti Ruotsin ja Suomen liittymisestä Natoon.

– Yksi henkilö, jota haluan kiittää, jolle en yleensä anna suurta kunniaa, on presidentti Putin Venäjältä. Ilman sinua me emme olisi täällä. Olet tehnyt Naton vahvistamiseksi enemmän kuin mitä minä voisin tehdä yhdelläkään puheella, Graham sanoi.

– Se, mitä olemme pystyneet saavuttamaan Putinin Ukrainaan hyökkäämisen kautta, on muistuttaa kaikkia maailmassa siitä, että kun on kyse kiusaajista, on parempi vastustaa heitä ennen kuin on liian myöhäistä.

YHDYSVALLAT ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden torstain vastaisena yönä. Yhdysvaltain senaatti käsitteli asiaa kokouksessaan, jossa lukuisat senaattorit pitivät puheita ennen virallista äänestystä.

Äänestystulos saatiin vasta noin puoli kahdelta yöllä. Sadasta senaattorista 95 äänesti Suomen jäsenyyden ratifioinnin puolesta. Republikaanisenaattori Rand Paul äänesti tyhjää. Ainoana vastaan äänesti toinen republikaani Josh Hawley.

Ennen äänestystä senaattorit pitivät useiden minuuttien mittaisia puheita, joissa ylistettiin Suomea ja Ruotsia.

– Tämä on ehkä helpoin äänestyspäätös, jonka teen, republikaani James Risch totesi puheenvuorossaan.

Eri senaattorien mukaan Suomesta ja Ruotsista tulee erinomaisia Naton jäseniä, jotka tuovat molemmat lisäarvoa Natoon.

Republikaani Susan Collinsin mukaan maat tuovat maantieteellisen etunsa lisäksi myös sotilaallista hyötyä maalle.

Maat vahvistavat Naton itäosaa, sillä Suomella on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa.

Jäsenyyden ovat aiemmin ratifioineet jo Albania, Britannia, Belgia, Bulgaria, Hollanti, Islanti, Italia, Kanada, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovenia, Tanska ja Viro.