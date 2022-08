Al-Qaidan johtaja piilotteli Talebaniin kytkeytyvän verkoston turvatalossa – ”Heihin ei yksinkertaisesti voi luottaa”

Terrorijärjestön johtajan kuolema on kiristänyt entisestään ääriliike Talebanin ja Yhdysvaltojen välejä.

Terrorijärjestö al-Qaidan johtaja Ayman al-Zawahiri piilotteli Afganistania hallitsevan Taleban-ääriliikkeeseen yhdistetyn Haqqanin verkoston talossa Kabulissa, kun hän sai surmansa Yhdysvaltojen tekemässä ohjusiskussa viime sunnuntaina, New York Times uutisoi.

Al-Zawahiria pidetään muun muassa syyskuun 11.päivän terrori-iskujen pääsuunnittelijana.

Haqqanin verkosto vastaa Talebanin taloudellisista varoista ja sotilaallisesta toiminnasta Pakistanin rajan tuntumassa ja verkostolla on ollut läheiset suhteet Pakistanin tiedustelupalveluun. Verkostolla on ollut myös pitkä ja vahva suhde al-Qaidaan.

Haqqanin verkoston johtaja on Sirajuddin Haqqani, joka toimii Talebanin ylimmän johtajan varamiehenä ja sisäministerinä.

Talebanin virkaa tekevä sisäministeri Sirajuddin Haqqani on Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin etsityimpien listalla.

New York Timesin mukaan al-Zawahirin turvatalon omisti Haqqanin verkostossa korkeassa asemassa olevan henkilön avustaja. Korkeassa asemassa olevia Taleban-johtajia kokoontui myös talossa, mutta yhdysvaltalaislähteet sanovat, ettei tiedossa ole, kuinka moni tiesi Haqqanien piilottelevan al-Zawahiriä.

Jos jotkut Taleban-johtajista eivät tienneet talon kuuluisasta vieraasta, voisi se ajaa kiilaa ryhmien väliin, analyytikot ja muut asiasta perillä olevat sanovat.

Al-Zawahirin kuolema ja se, että hän onnistui piilottelemaan Afganistanissa, on kiristänyt entisestään Yhdysvaltojen ja Talebanin välejä.

Ayman al-Zawahiri johti al-Qaidaa vuodesta 2011.

Lähi-idän asiantuntija Nathan Sales, joka toimi Yhdysvaltojen ulkoministeriön alaisen terrorisminvastaisen toiminnan koordinaattorina ja erikoislähettiläänä Isisin vastaisessa koalitiossa, kutsui al-Zawahirin läsnäoloa Talebanin turvatalossa ”naulana laatikkoon” koskien suunnitelmia vapauttaa varoja suoraan Talebanille.

– Heihin ei yksinkertaisesti voi luottaa ja on valtava riski, että heille vapautetut varat löytävät vääjäämättä tiensä suoraan al-Qaidan taskuihin, Sales sanoi Politicolle.

Dohassa vuonna 2020 tehdyssä sopimuksessa Taleban lupasi, ettei se sallisi al-Qaidan tai minkään muunkaan ekstremistiryhmän toimia Talebanin hallitsemilla alueilla.

Vastineeksi Yhdysvallat lupasi vetää omat joukkonsa Afganistanista ja vakuutti, ettei sekaannu ääriliikkeen asioihin, kunhan Taleban käynnistäisi neuvottelut Afganistanin silloisen hallinnon kanssa. Sanktioita sopimuksen rikkomisesta ei määritelty.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken sanoi maanantaina Reutersin mukaan, että Taleban oli ”törkeästi” rikkonut Dohan sopimusta tarjoamalla suojaa al-Qaidan johtajalle.

– Sen takia, että Taleban on haluton tai kyvytön pitämään kiinni sitoumuksistaan, me jatkamme Afganistanin ihmisten tukemista vankalla humanitäärisellä avulla ja puhumme heidän, erityisesti naisten ja tyttöjen, ihmisoikeuksien suojelemisen puolesta.

Al-Zawahiri löytyi Kabulista.

Yhdysvallat on varoittanut ulkomaille matkustavia kansalaisiaan kasvaneesta väkivallan riskistä al-Zawahirin kuoleman myötä.

– Taleban on nyt syvissä poliittisissa vaikeuksissa ja he tuntevat painetta vastata. Suhde al-Qaidaan ja muihin jihadistiryhmiin on yhä vahva, arvioi islamististen ääriliikkeiden asiantuntija Asfandyar Mir Washington Postin haastattelussa.

– Mielestäni meidän pitää varautua iskuun.