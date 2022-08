He ovat Putinin kätyrit Ukrainassa: Poliitikolta löytyi koodattu puhelin, ”petturi­kenraalilta” käteistä ja smaragdeja

Venäjän hyökkäyksen aikana tapahtui mystisiä asioita, joiden taustalta voi paljastua soluttautujia ja salaliittoja Ukrainan hallinnossa ja armeijassa.

Miksi Venäjän joukot saivat marssia Krimiltä Hersoniin lähes ilman vastarintaa Ukrainan sodan alussa?

Miksi Ukrainan johto toppuutteli viimeiseen asti sotapelkoja vaikka kaikki hälytysvalot vilkkuivat punaisina?

Auttoiko joku Ukrainassa venäläishyökkääjiä toimittamalla tietoja etukäteen?

Siinä joukko kysymyksiä, joita on Ukrainassa hyssytelty tai niiden käsittelyä on siirretty kauemmas tulevaisuuteen, jotta Venäjän hyökkäyksen torjunta ei häiriytyisi.

Nyt kysymykset ovat pulpahtaneet pintaan tutkivien journalistien työn ja viranomaislausuntojen myötä. On paljastunut epäilyjä, että Venäjä olisi saanut merkittävää apua kätyreiltään Ukrainassa.

Venäläistankit vyöryivät Donetskin alueella 1. maaliskuuta viikko sodan alkamisen jälkeen.

Pettureiden epäillään onnistuneen soluttautumaan jopa aivan ylimmän johdon alaisuuteen.

Tähän viittasi presidentti Volodymyr Zelenskyin 17. heinäkuuta antama ilmoitus, jolla hän siirsi syrjään maan turvallisuuspalvelun SBU:n johtajan Ivan Bakanovin ja valtakunnansyyttäjä Irina Venediktovan.

Kuohuttavan päätöksen perusteena oli, että molemmat olivat epäonnistuneet johtamiensa virastojen soluttautujien etsinnässä ja rankaisemisessa.

Samana päivänä kerrottiin, että Ukraina oli käynnistänyt 651 rikostutkintaa yhteistyöstä Venäjän kanssa tai Ukrainan tavoitteiden vahingoittamisesta. Epäilyjä on lisäksi moninkertainen määrä.

– Sellainen määrä rikoksia kansallisen turvallisuuden perusteita vastaan sekä yhteydet, joita on havaittu Ukrainan turvallisuusjoukkojen ja Venäjän välillä nostattavat erittäin vakavia kysymyksiä johtajuudesta, Zelenskyi muotoili.

SBU:n johtaja katosi

Myöhemmin on paljastunut, että SBU:n johtajan ja Zelenskyin pitkäaikaisen liittolaisen Ivan Bakanovin syrjäyttäminen ei välttämättä johtunut pelkästään hänen alaistensa tekemisistä.

Uutistoimisto Reuters julkaisi viime viikolla laajan selvityksensä Venäjän epäillyistä kätyreistä Ukrainassa. Listalla oli myös Bakanov, vaikka häntä ei varsinaisesti Venäjän apuriksi epäilläkään.

Reutersin kolmelta eri viranomaislähteeltä saaman tiedon mukaan Bakanov katosi Venäjän hyökkäyksen alettua 24. helmikuuta ainakin kolmeksi päiväksi Kiovasta.

Lähteiden mukaan jotkut SBU:n työntekijät eivät saaneet yhteyttä Bakanoviin useisiin päiviin. Tämä pahensi sisäistä kaaosta, kun kansakunta samaan aikaan kamppaili olemassaolostaan. Bakanov ei ole kommentoinut syytöksiä.

Zelenskyin aiempi luottomies Ivan Bakanov sai lähteä solutetuksi epäillyn turvallisuuspalvelu SBU:n johtajan paikalta heinäkuussa. Nyt on paljastunut kysymyksiä myös hänen omasta toiminnastaan.

Zelenskyin perusteluissa Bakanovin syrjäyttämiseksi mainittiin asevoimien pykälä, jonka mukaan palveluksessa olevat voidaan pidättää virasta, jos heidän toimintansa johtaa ihmishenkien menetyksiin tai vaarantumisiin.

Todelliset Ukrainan petturit saattavat kuitenkin löytyä Bakanovin johtamasta turvallisuuspalvelu SBU:sta.

Kätyrit jopa Zelenskyin lähipiirissä?

Vuonna 1991 Ukrainan itsenäistyessä perustettu SBU on koko historiansa ollut erittäin huonossa maineessa. Se muodostettiin suoraan Neuvostoliiton tiedustelupalvelun KGB:n Ukrainan-osaston pohjalle ja monet korkeat virkamiehet jatkoivat uuden valtion viroissa. Heillä oli yhä tiiviit yhteydet Moskovaan.

SBU on käynyt läpi uudistuksia, mutta syytökset Venäjän soluttautujista ovat pysyneet.

Yksi keskeinen kysymys Venäjän hyökkäykseen liittyen on se, miksi Ukraina ei ollut paremmin valmistautunut.

Vaikka ulkomaiset tiedustelupalvelut käytännössä ennustivat sodan alkamisen jo päiviä aikaisemmin, presidentti Zelenskyin hallinto ei käynnistänyt esimerkiksi liikekannallepanoa tai evakuointeja.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi piti puhetta vielä juuri ennen Venäjän hyökkäystä yöllä 24. helmikuuta.

Kovimman syytöksen esitti vastikään ukrainalaiskenraali Serhi Kryvonos haastattelussa. Hänen mukaansa länsimaisilta kollegoilta ja Ukrainan omilta tiedonantajilta saadut varoitusmerkit hyökkäyksestä olivat yksiselitteisen selvät.

– Mutta poliittinen johto sanoi, että kyseessä on valhe, pötypuhe ja provokaatio. Miksi? No siksi, että Venäjän agentit olivat mahdollisesti presidentin toimistossa asti, Kryvonos latasi.

Lausunnon voi tulkita viittaavan suoraan esimerkiksi SBU:hun, joka viime kädessä toimittaa tiedustelutiedot Ukrainan hallinnolle.

Kryvonos toimi aiemmin maan turvallisuusneuvoston apulaisjohtajana, mutta hänet erotettiin viime vuonna omien sanojensa mukaan siksi, että hän ei suostunut mielistelemään ketään. Hän on aiemminkin esiintynyt Zelenskyin hallinnon arvostelijana ja jopa mahdollisena poliittisena haastajana tälle.

Väitteitä ei ole korkealla tasolla kommentoitu, mutta Ukrainan turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksi Danilov myönsi Reutersille, että Venäjän kätyrit ovat iso ongelma.

– Ulkoisen vihollisen lisäksi meillä on valitettavasti myös sisäinen vihollinen, eikä se ole yhtään vaarattomampi, Danilov sanoi.

Käteistä ja smaragdeja BMW:ssä

SBU:n korruptoituneet lonkerot liittyvät Reutersin paljastukseen, että Venäjä valtasi Tshernobylin ydinvoimala-alueen sodan alussa täysin ilman vastarintaa.

Ydinvoimala-alueen turvallisuuspäällikköä Valentyn Viteriä tutkitaan jopa maanpetoksesta, kun hän jäi sairauslomalle ennen hyökkäystä ja ohjeisti hyökkäyspäivänä Kansalliskaartin turvajoukkoja pidättymään vastarinnasta.

Viter kiistää syytökset, ja turvajoukot ovat vedonneet siihen, että taistelut olisivat voineet johtaa ydinonnettomuuteen.

Viter on SBU:n eversti ja entinen tiedustelu-upseeri.

Tutkinta ulottuu myös hänen epäilyttävään kontaktiinsa toiseen korkeaan SBU-upseeriin, kenraali Andri Naumoviin, jonka tarina on vieläkin erikoisempi.

Naumov on SBU:n sisäisen turvallisuuden osaston entinen johtaja ja entinen Tshernobylin alueen virkamies, joka katosi jäljettömiin ennen Venäjän hyökkäystä 24. helmikuuta.

31. maaliskuuta Zelenskyi riisti kenraalin natsat Naumovilta ja toiselta SBU-kenraalilta Serhi Kryvorutshkolta ja kutsui heitä ”pettureiksi”. Ilmoituksessa ei tarkennettu, mistä miehiä epäiltiin. Tshernobyliä ei tuolloin mainittu, mutta myöhemmin paljastui, että Naumovia epäillään voimala-alueeseen liittyvän salaisen tiedon luovuttamisesta.

Kesäkuussa Naumov pidätettiin Serbiasta, kun hän oli yrittänyt rajan yli Pohjois-Makedoniaan. Hänen BMW:nsä kyydistä löytyi yli sadantuhannen edestä dollareita, yli 600 000 euroa ja kaksi smaragdia. Nyt Naumovia tutkitaan Reutersin mukaan maanpetoksesta.

Hersonin mysteeri

Naumovin kanssa yhtä aikaa kenraalinarvonsa menettänyt Serhi Kryvorutshko johti aiemmin SBU:n toimintaa eteläisellä Hersonin alueella. Epäilyistä häntä kohtaan ei ole virallisia tietoja, mutta sattumaa tuskin on, että Hersonin tapahtumat ovat yksi sodan suurimmista mysteereistä.

Krimiltä liikkeelle lähteneet venäläiset joukko-osastot rynnivät sodan alussa käytännössä pikamarssia 400 kilometrin päähän Dnepr-joen yli kohtaamatta merkittävää vastarintaa.

Se on kummallista, sillä Krimin valtauksen jälkeen 2014 Ukraina miinoitti harvoja sinne johtaneita teitä ja siltoja ja järjesti alueella toistuvasti sotaharjoituksia.

Hersonin heinäarojen piti olla yksi helpoimmin puolustettavia alueita, mutta silti maakunta sortui vain päivissä. On huhuttu, että jonkun Kryvorutshkon esikunnasta epäillään luovuttaneen miinakenttien karttoja venäläisille.

Ukrainalaisjoukot harjoittelivat Krimin niemimaahan rajautuvan Hersonin alueen puolustusta viime marraskuussa.

– Minulla oli täysi luotto puolustukseemme siellä. Anteeksi vain, mutta olin shokissa kun munasimme ja menetimme laajat alueet ilman että laukaustakaan ammuttiin tai tankkiakaan tuhottiin. Kyseessä on petos, kenraali Kryvonos luonnehti äskettäisessä haastattelussaan.

Kryvonosin mukaan SBU:ta ei yksin voi syyttää, vaan sormi osoittaa myös armeijaan.

Ukraina armeija on puolustautunut syytöksiltä sanomalla, että venäläisten miesylivoima oli 15-kertainen.

– Kun olemme voittaneet sodan, tutkinta osoittaa, ketä voimme syyttää tästä epäonnistumisesta, kenraali Kryvonos sanoi.

Eniten ukrainalaisia on kaihertanut kysymys, miksi etenemiselle elintärkeitä siltoja ei räjäytetty, lukuun ottamatta yhtä, jossa ukrainalaissotilas uhrasi samalla henkensä. On jopa väitetty, että siltoihin ja teille valmiiksi asennetut räjähteet olisi poistettu ennen hyökkäystä, mutta väite on kiistetty jyrkästi.

Putinin miehet Ukrainassa

Varsinaisista Vladimir Putinin kätyreistä Ukrainassa ei ole epäselvyyttä kahden henkilön kohdalla. Toinen heistä istuu vankilassa ja odottaa oikeudenkäyntiä, toinen pakoilee tuomiota.

Viktor Medvedtshuk on poliitikko ja bisnesoligarkki, joka tunnetaan jo pitkältä ajalta Venäjän myötäilijänä, kun hän muun muassa vastusti Ukrainan länsilähentymistä. Putin on yhden hänen lapsensa kummisetä.

Oman poliittisen liikkeen Ukrainaan perustanut Viktor Medvedtshuk tapasi Vladimir Putinin Pietarissa heinäkuussa 2019.

Toukokuussa 2021 Medvedtshukia vastaan nostettiin maanpetossyytteet ja hänet asetettiin kotiarestiin. Sen aikana hänen syytetään käyttäneen Venäjältä saatua, salauskoodauksella varustettua puhelinta, jolla hänen epäillään olleen yhteydessä venäläisiin kontakteihinsa. Medvedtshuk on kiistänyt syytökset.

Neljä päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen hän katosi kotiarestistaan mutta jäi kiinni uudelleen 12. huhtikuuta. Ukraina on ilmoittanut olevansa valmis vaihtamaan hänet Venäjällä oleviin ukrainalaisiin sotavankeihin.

Pidätyskuva Medvedtshukista. Häntä syytetään maanpetoksesta ja hänen puolueensa on lakkautettu.

Varsinaiseksi ”Putinin sätkynukeksi” Ukrainassa on epäilty Krimillä kahta hotellia pyörittävää entistä kansanedustajaa Oleh Tsarovia. Tällä hetkellä hän pakoilee kotimaansa viranomaisia milloin Krimillä, milloin Moskovassa.

Uutistoimisto Reuters kertoo saaneensa lähteiltään vahvistusta aiemmin esitetyille väitteille, että Tsarov oli henkilö, jonka Putin olisi asettanut Ukrainan ”nukkehallitsijaksi” jos Kiovan valloitus olisi onnistunut.

Krimin valloituksen jälkeen 2014 Tsarov oli ryhtynyt ajamaan Itä- ja Etelä-Ukrainaan ns. Novorossijaa, eli Venäjään kuuluvaa uutta tasavaltaa. Ukraina nosti häntä vastaan maanpetossyytteet, jolloin hän pakeni Venäjän suojiin. Hän on EU:n ja Yhdysvaltain pakotelistalla.

Oleh Tsarov piti vuonna 2014 tiedotustilaisuutta Venäjän valtaamalla alueella Donetskissa taustallaan tavoittelemansa ”Novorossijan” lippu.

Venäjän hyökkäyksen alkaessa 24. helmikuuta Tsarov julkaisi Telegram-kanavallaan viestin väittäen siirtyneensä Krimiltä Hersoniin hyökkäyksen mukana.

– Olen Ukrainassa. Kiova on pian vapaa fasisteista.

Ukrainalaisoikeus on tuominnut Tsarovin poissaolevana 12 vuodeksi vankilaan vallankaappausyrityksestä.

Paikalliset kätyrit

Yksi vaikeimmista kysymyksistä Venäjän miehittämillä alueilla on suhtautuminen lukuisiin ukrainalaisiin poliitikoihin ja virkamiehiin, jotka käänsivät takkinsa ja ryhtyivät yhteistyöhön valloittajien kanssa.

Osa toimii avoimesti ja myötämielisesti venäläisten puolella, osa on mahdollisesti pakotettu yhteistyöhön jopa surmaamisen uhalla. Vaikeutena on erottaa, mikä on kunkin todellinen motiivi.

Yksi kuuluisimmista paikallisista venäläisten kätyreistä on entinen Ukrainan ”vuoden pormestari”, Hersonin kaupunkia vuosina 2002-2012 johtanut Volodymyr Saldo, joka myöhemmin toimi kansanedustajana.

Krimin miehityksen jälkeen hän pyrki kiivaasti torjumaan syytöksiä Venäjän hyväksi työskentelemisestä. Hän on pyrkinyt kahdesti uudelleen Hersonin pormestariksi, mutta hävinnyt kisan.

Volodymyr Saldo on yksi tunnetuimmista Venäjän puolelle hypänneistä paikallispoliitikoista.

Saldoa syytettiin vuonna 2016 jopa sieppausyrityksestä, jolla hänen väitettiin yrittäneen vaientaa liikemiehen, jolla olisi ollut hallussaan hänen venäjämielisiä lausuntojaan. SBU:n tutkinta Saldoa vastaan ei kuitenkaan johtanut syytteisiin, ja hän kiisti syytökset Venäjä-kytkyistään.

Viime huhtikuussa Saldo valitsi viimein avoimesti puolensa, kun hänet nostettiin Venäjän pystyttämän ”sotilaallisen siviilihallinnon” johtoon Hersonin maakunnassa. Ukraina vastasi nostamalla häntä vastaan maanpetossyytteet, ja Saldo on asetettu myös EU:n pakotelistalle.