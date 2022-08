Espanjassa julkisia tiloja ei saa enää jäähdyttää alle 27 asteen

Kauppojen ovia ei saa enää pitää auki ja näyteikkunoiden valaistus tulee sammuttaa iltakymmeneltä.

Espanja hyväksyi maanantaina uusia toimenpiteitä energian säästämiseksi. Nyt maan julkisia tiloja ei saa enää viilentää kesäisin alle 27 asteen tai lämmittää talvisin yli 19 asteen, uutisoi ABC News.

Säännöksiin myös kuuluu, ettei kauppojen ovia saa pitää auki ja näyteikkunoiden valaistus tulee sammuttaa iltakymmeneltä.

Pääministeri Pedro Sanchez kommentoi säännöksiä viime viikolla.

– Kauppaan sisään kävellessä jo huomaa, että ehkä lämpötila on asetettu liian alhaiseksi.

Toimenpiteillä pyritään vähentämään maan kaasun kulutusta seitsemällä prosentilla.

Espanja on yksi Euroopan kuumimmista maista. Maassa on ollut jo kaksi helleaaltoa tänä vuonna. Niiden aikana lämpötila on noussut yli 40 asteeseen useaksi päiväksi putkeen.

Nyt hyväksytyt toimenpiteet energian säästämiseksi ovat voimassa ainakin marraskuuhun 2023 asti.

Myös useissa Saksan kaupungeissa otetaan käyttöön erilaisia energiansäästötoimia johtuen Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi aiheutuneesta energiakriisistä.

Lue lisää: Saksassa aloitettiin massiiviset säästötalkoot – kuuma vesi katkolla ympäri maan

Hannoverin kaupunki oli yksi ensimmäisistä säästötoimista ilmoittaneista suurkaupungeista. Kaikissa kaupungin pyörittämissä tiloissa, kuten urheilukeskuksissa ja uimahalleissa, sammutetaan kuumavesihanat suihkuista ja vessoista.

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriössä on tekeillä niin ikään energiansäästökampanja, jolla pyritään kääntämään kansalaisten huomion energiakriisissä konkreettisiin ratkaisuihin, joilla energian käyttöä voidaan vähentää.

Lue lisää: Energiakriisi voi johtaa jopa sähkön sääntelyyn – asian­tuntija kertoo, kuinka se tuntuu koti­oloissa

Suomessa Espanjan toimenpiteistä energian säästämiseksi uutisoi ensimmäisenä Yle.