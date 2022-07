Libanonin pääkaupungin Beirutin satamassa romahti tornimainen siilo, joka vaurioitui vuoden 2020 massiivisessa räjähdyksessä.

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa romahti osa massiivisista viljasiiloista, jotka vaurioituivat vuoden 2020 räjähdyksessä, uutisoi Reuters.

Romahdus aiheutti suuren pölypilven, muistuttaen kaupungin asukkaita vuonna 2020 satamassa tapahtuneesta räjähdyksestä, joka vaati yli 215 ihmisen hengen.

Siilon romahdus ei tämän hetken tietojen mukaan aiheuttanut loukkaantumisia.

Libanonin viranomaiset olivat varoittaneet viime viikolla romahdusmahdollisuudesta, kun siilojen pohjoisosa oli alkanut taipua kiihtyvällä tahdilla.

– Se oli samanlainen tunne, kuin räjähdyksen tapahtuessa. Muistimme räjähdyksen. Pari suurempaa osaa kaatui ja poikani säikähti nähtyään sen, ruokaostoksilla ollut paikallinen Tarek Hussein sanoi Reutersille.

Siilojen sisällä on parin viimeisen viikon ajan palanut tuli. Viranomaisten mukaan siiloissa palaa käyneitä viljoja, jotka on jätetty mätänemään siiloihin räjähdyksen jälkeen. Syttymisen syyksi on todettu kesän kuumuus.

Siilojen sisällä palava tulipalo on herättänyt huolta paikallisissa jo viikkojen ajan.

Massiivisen siilotornin romua romahduksen jälkeen.

Vuoden 2020 räjähdys johtui satamassa epäturvallisesti säilössä olleesta ammoniumnitraatista, joka oli lojunut Beirutin satamassa vuodesta 2013. Räjähdystä pidetään maassa korruption ja surkean johtamisen symbolina.

Räjähdys oli yksi suurimmista maan päällä mitatuista, jos ydinräjähdyksiä ei lasketa. Räjähdyksessä haavoittui 6 000 ihmistä ja kymmenet tuhannet jäivät kodittomiksi rakennusten tuhouduttua.

Huhtikuussa Libanonin hallitus päätti, että siilot tuhottaisiin, mikä suututti räjähdyksen uhrien läheiset, jotka haluavat siilojen jäävän muistomerkiksi tapahtuneesta.

Uhrien läheisiä edustava insinööri Divina Abojaoude sanoi Reutersille, että tornimaisten siilojen romahtaminen oltaisiin voitu estää.

Savu nousi satamassa lähes kaksi vuotta tuhoisan räjähdyksen jälkeen.

– Ne kallistuivat hiljalleen ja tarvitsivat tukea. Meidän tavoitteemme oli saada ne tuetuksi.

– Luonnollinen tuli nopeutti asiaa. Jos hallitus olisi halunnut, he olisivat voineet saada hillittyä tulen ja vähennettyä sitä, mutta epäilemme, että he halusivat siilojen romahtavan, Aboujaoude spekuloi.