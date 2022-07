Yhden koneen heittoistuimesta löytyi riittämätön määrä rakettipanoksen ajoainetta.

Yhdysvaltain ilmavoimat on määrännyt tarkastettavaksi kaikki noin 475 Lockheed Martin F-35A Lightning II -hävittäjäänsä. Määräys koskee konetta operoivia ilmavoimien yksiköitä Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä koulutuslaivueita.

Martin Baker -yhtiön valmistamien heittoistuinten rakettipanoksissa on havaittu mahdollinen vika, joka saattaa vaikuttaa ohjaajan lentoturvallisuuteen hätätilanteessa. Sama epäily pakotti ilmavoimat kieltämään torstaina lennot parilta sadalta T-38-harjoitushävittäjältä ja osalta T-6-alkeiskoulutuskoneista.

Väliaikaisista lentokieltomääräyksistä kertoi Air Force Magazine ja useat muut mediat perjantaina. Myös Israelin ilmavoimat on asettanut oman F-35I-kalustonsa lentokieltoon tarkastusten ajaksi, raportoi The Times of Israel -verkkolehti.

Martin Baker on toimittanut samoja heittoistuimia myös Yhdysvaltain merivoimien lentotukialusten käyttämiin F-35C-koneisiin, merijalkaväen pystysuoraan laskeutumiseen kykeneviin F-35B-koneisiin sekä muun muassa merivoimien Super Horneteihin ja EA-18G Growler-koneisiin.

Nämäkin puolustushaarat käyvät nyt läpi lentokalustonsa, jotta koneiden turvallisuus voidaan varmistaa.

Martin Baker esittelee heittoistuimen toimintaa oheisessa YouTube-videossa.

Heittoistuinten tarkistukset on määrätty tehtäväksi kolmen kuukauden kuluessa. Ne johtuvat yhdestä rutiinitarkastuksessa löydetystä viallisesta rakettipanoksesta, jossa oli riittämätön määrä ajosainetta.

Martin Bakerin mukaan viallinen panos oli jäänyt tehtaalla keskeneräiseksi. Tarkastukset koskevat vain tiettyjä rakettipanosten valmistuseriä.

Rakettipanokset voidaan tarkistaa joko silmämääräisesti tai läpivalaisun avulla. Air Force Magazinen mukaan koneet voivat palata käyttöön sitä mukaa kun ne on tarkistettu.

Suomi päätti joulukuussa tilata 64 F-35A-hävittäjää, joista ensimmäiset saapuvat Lapin lennostoon vuonna 2026. Suomalaislentäjien koulutus Yhdysvalloissa alkaa edellisenä vuonna. Koneet korvaavat nykyisen Hornet-kaluston vuosikymmenen loppuun mennessä.

F-35-hankinnan arvo on kymmenen miljardia euroa, kun mukaan lasketaan koneet, aseet, sensorit, koulutukseen ja tukeutumiseen tarvittavat järjestelmät sekä lentotukikohtien muutostyöt.

F-35:stä on jo tulossa Euroopan Nato-maiden yleishävittäjä, sillä koneet käyvät kaupaksi hyvin. Viimeksi perjantaina Yhdysvaltain ulkoministeriö hyväksyi 35 koneen myynnin Saksaan osana Foreign Military Sales -ohjelmaa. Kauppasumma on noin 8,4 miljardia dollaria.

Saksa sijoittaa koneet Büchelin lentotukikohtaan, jossa ne osaltaan ottavat vastuun Naton eurooppalaisesta ydinasepelotteesta. Yhdysvallat on sijoittanut Bücheliin vapaasti putoavia B61-lentopommeja, joissa on teholtaan säädettävä ydinräjähde.