Sotatieteen tohtorilta synkkä arvio ukrainalaisten siviilien ahdingosta: ”Nyt viimeistään tässä hetkessä herättävä”

Ukrainan raa’alta ja järkyttävältä todellisuudelta ei saa ummistaa silmiään, vaan lännen on viimein pistettävä Venäjälle kovaa kovaa vastaan, vaatii sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll.

Ukrainassa on meneillään kansanmurha, kirjoittaa sotatieteiden tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll Twitterissä.

– Tällaiselta aivan järkyttävältä todellisuudelta ei saa ummistaa silmiään. Todellisuus menee vahvasti tunteisiin. Koulussa on lukenut historiankirjoista, että näitä asioita on joskus tapahtunut. Mutta nyt samanlainen kansanmurha, joka on tapahtunut historiassa Euroopassa, tapahtuu silmiemme alla, Limnéll sanoo Ilta-Sanomille.

YK:n määritelmässä kansanmurhalla on kaksi keskeistä kriteeriä: 1. se kohdistuu kaikkiin väestöryhmiin ja 2. siinä pyritään tuhoamaan tietty ihmisryhmä. Limnéllin mukaan edellä mainitut kaksi kriteeriä toteutuvat selvästi Ukrainassa.

On iso moraalinen valinta, annammeko kaiken vain tapahtua vai teemmekö asialle jotain, hän huomauttaa. Jos länsi ei pistä kovaa kovaa vastaan Venäjälle, kansanmurhaa todistetaan vielä pitkään, Limnéll pelkää.

– Kyllä tähän on nyt viimeistään tässä hetkessä herättävä ja asia on nostettava esille vahvasti maailmanlaajuisesti. Ei riitä, että siellä tutkitaan sotarikoksia, vaan tämä on niitä hetkiä, jolloin siihen pitää oikeasti puuttua, Limnéll vaatii.

Tärkeintä on todeta maailmalla yhteen ääneen, mitä Ukrainassa tapahtuu. Toiseksi Venäjää on pakko kohdella kansanmurhantekijänä, professori sanoo.

Jarno Limnéllin mukaan on iso moraalinen valinta, puututaanko Venäjän toimiin Ukrainassa.

– Jos länsimaat eivät halua puuttua sotilaallisesti Ukrainassa tapahtuvaan kansanmurhaan, vähintä mitä voidaan tehdä, on antaa Ukrainalle heidän tarvitsemaansa raskasta aseistusta, jota presidentti Volodymyr Zelenskyi jatkuvasti pyytää.

Toiseksi Euroopan energiahanat Venäjälle pitää katkaista, Limnéll sanoo.

– Täytyy muistaa, että edelleen Euroopan Venäjälle maksamat energiavarat pyörittävät sitä sotakoneistoa, jolla tätä kansanmurhaa Ukrainassa tehdään.

Venäläisten ohjusisku osui asuintaloon itä-Ukrainan Kramatorskissa 19. heinäkuuta.

Kun Venäjä ei saavuttanut alkuperäistä sotilaallista tavoitettaan, Kiova ei kaatunut, eikä Ukrainaan saatu nukkehallitusta, se tuhoaa nyt Ukrainan infrastruktuuria poltetun maan tekniikalla.

Lisäksi alkuperäisissä tavoitteissa epäonnistuminen on saanut Vladimir Putinin tavoittelemaan yhä voimakkaammin de-ukranisaatiota, eli Ukrainan kansallisen identiteetin hävittämistä, sotatieteen tohtori arvioi.

Limnéllin mukaan Putin tavoittelee ukrainalaisen identiteetin hävittämistä. Venäläissotilaat kulkivat panssarivaunulla miehitetyllä Zaporizzjan alueella 23. heinäkuuta.

– Ukrainassa tehdään etnistä puhdistusta. Siellä pyritään hävittämään Ukrainan kansa ja Ukrainan kansallinen identiteetti. Kremlin propagandan mukaan ukrainalaisia ei tarvitsisi olla edes olemassa. Se tarkoittaa sitä, että Venäjä pyrkii sekä fyysisesti että kansalliselta identiteetiltä pyyhkimään Ukrainan maailmankartalta pois.

Kesäkuussa Ukrainan presidentti Zelenskyi sanoi, että 200 000 ukrainalaista lasta on pakkosiirretty Venäjälle.

– Lapset on erotettu perheestään ja viety Venäjälle. Mitä heille on sen jälkeen tapahtunut, minulla ei ole luotettavaa lähdettä siitä kertomaan.

Viime päivinä on herättänyt järkytystä sosiaaliseen mediaan levinnyt video, jossa näytetään, kuinka venäläissotilaiksi väitetyt miehet silpovat ukrainalaiseksi sotavangiksi kerrotun miehen kivekset veitsellä.

– Tietojeni mukaan miehille, naisille ja jopa ihan pienille lapsille tapahtuu järkyttäviä julmuuksia tälläkin hetkellä Ukrainassa. Yksittäiset tapaukset ovat silmiä avaavia, mutta on tärkeä ymmärtää se mittakaava, missä tällaista tapahtuu. Tiedot ja todellisuus, jota minun korviin Ukrainan sodasta kantautuu on, että siellä tapahtuu vielä järkyttävämpiä asioita (kuin videolla näytetty).

Slovjanskin kaupungin asukkaat saivat ruoka-apua 18. heinäkuuta.

Sotatieteen tohtorin mukaan nyt tarvitaan pikaisia poliittisia päätöksiä, jotta Ukrainassa tapahtuviin julmuuksiin puututaan. Kun talvea kohden mentäessä sota pitkittyy, inflaatio laukkaa, korot ja sähkönhinta nousevat, on vaarana, että Euroopan väsymys tilanteen edessä kasvaa.

– Siihen meillä ei ole varaa, ei ukrainalaisten eikä oman turvallisuutemme vuoksi. Jos ukrainalaisten huoli olisi se, että nousevatko energianhinnat tai autonkäyttökustannukset, luulenpa, että se olisi heille lottovoitto. Mutta heidän murheensa on se, että Venäjä pyrkii tietoisesti tuhoamaan koko Ukrainan kansan.