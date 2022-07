Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken kuvaili keskustelua suoraksi.

Amerikkalainen uutiskanava CNN uutisoi, että Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken on perjantaina keskustellut Ukrainan tilanteesta venäläisen virkaveljensä Sergei Lavrovin kanssa. Keskustelu on merkittävä, sillä se on ensimmäinen laatuaan Venäjän ja Ukrainan välisen sodan aikana.

CNN:n mukaan Blinken kuvaili sananvaihtoa ”suoraksi”. Hän sanoi painostaneensa Kremliä vapauttamaan vankilasta kaksi amerikkalaista, Paul Whelanin ja Brittney Grinerin. Jo kesäkuussa esitetty sopimus merkitsisi vastapalveluksena venäläisen asekauppiaan Viktor Boutin vapauttamista Yhdysvalloissa.

Venäjän ulkoministeriö vahvisti keskustelun, mutta totesi Lavrovin painottaneen, että lännen tulisi palata ”hiljaiseen diplomatiaan”.

Heinäkuun alkupuolella G20-maiden ulkoministerikokouksessa Blinken ilmoitti, että hän ei halunnut tavata Lavrovia ennen kokoustilaisuutta. Blinken syytti Venäjää maailmanlaajuisen ruokakriisin aiheuttamisesta ja vaati maata sallimaan viljakuljetukset Mustanmeren kautta.

– Venäjän kollegoidemme tiedoksi: Ukraina ei ole teidän maanne. Sen vilja ei ole teidän viljaanne. Miksi saarratte satamia? Päästäkää vilja ulos, Blinken sanoi suljettujen ovien takaisissa keskusteluissa viranomaislähteen mukaan.

Kokouksessa Lavrov käveli ulos salista, kun Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock arvosteli puheessaan jyrkästi Venäjää. Medialähteiden mukaan Lavrov ei myöskään ollut paikalla Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban puhuessa etäyhteyden kautta kokoukselle.

