Iranin tulvissa kuollut jo yli 80 ihmistä

Ainakin 80 ihmistä on kuollut ja 30 on kadoksissa tulvien vuoksi, jotka ovat koetelleet Irania yli viikon ajan, valtion media kertoi lauantaina. Avustusjärjestö Punaisen Puolikuun mukaan tulvat ovat aiheuttaneet tuhoja 200 kaupungissa ja yli 500 kylässä ympäri 83 miljoonan asukkaan maata.

Pahimmat tuhot on nähty Teheranin provinssissa maan pohjoisosassa, missä on kuollut 35 ihmistä. Läheisessä Mazandaran provinssissa, joka sijaitsee Kaspianmeren rannalla, on kadoksissa parikymmentä ihmistä.

Maan korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei on osoittanut suruvalittelunsa uhrien perheille ja kehottanut viranomaisia tarvittaviin toimiin vahinkojen korjaamiseksi.

Meteorologit ovat varoittaneet, että maan pohjois- ja eteläosiin on luvattu lisää sadetta tuleville päiville.