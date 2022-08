Tällainen on Putinin ”salaisen armeijan” rooli Ukrainan sodassa

Ukraina väittää venäläisen palkka-armeija Wagnerin olevan vastuussa Olenivkan vankilaan tehdystä ohjusiskusta. Mitä ryhmästä tiedetään?

Venäjä ja Ukraina syyttävät toisiaan Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Olenivkan vankilaan torstain ja perjantain välisenä yönä tehdystä ohjusiskusta.

Venäjää tukevan Donetskin kapinallisalueen mukaan iskusta on vastuussa Ukraina, jonka hallitus kiistää väitteen. Ukrainan mukaan yli 50 henkeä vaatineen iskun takana on venäläinen yksityinen palkka-armeija Wagner.

– Saatavilla olevien tietojen mukaan räjähdyksistä vastuussa on Jevgeni Prighozinin omistama Wagner-ryhmä. Iskujen järjestämisestä ja toteuttamisesta ei sovittu yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, Ukrainan puolustusministeriön tiedustelupalvelun pääosasto kertoi CNN:n mukaan perjantaina antamassaan lausunnossa.

Wagner-ryhmä perustettiin New York Timesin mukaan samoihin aikoihin, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014.

Yhdysvaltain hallitus uskoo ”Putinin kokiksi” kutsutun Prighozinin rahoittavan ryhmää. Venäjän presidentti Vladimir Putinille catering-yrityksensä kautta näyttäviä juhlia järjestänyt liikemies Prighozin tunnetaan lempinimensä mukaisesti läheisistä yhteyksistään Putiniin.

Catering-yrityksen omistava Jevgeni Prighozin (vas.) tunnetaan lempinimellä ”Putinin kokki”. Kuva vuodelta 2011.

Nimensä Wagner-ryhmä on saanut johtajaltaan, Venäjän armeijan eläköityneeltä virkamieheltä Dmitri Utkinilta. Hänen väitetään kunnioittaneen nimivalinnallaan Adolf Hitlerin suosikkisäveltäjää Richard Wagneria. Kreml on kieltänyt niin Utkinin kuin Venäjänkin yhteydet Wagneriin.

Palkkasotilaat ovat Venäjän laissa kiellettyjä. Varjoissa oleskelevan ryhmän olemassaolo mahdollistaa sen, että Venäjä voi etäännyttää itsensä Wagner-ryhmän julmuuksista ja väittää Ukrainan taistelukentillä kuolleiden määrän olevan todellista pienempi.

– Ryhmä toimii läpikuultamattomissa tilanteissa eikä todellista läpinäkyvyyttä ole. Se on koko homman idea. Ryhmän rakenne antaa sen jäsenille mahdollisuuden uskottavaan kiistettävyyteen ja siihen, että he voivat tehdä eroa Venäjän valtion ja ryhmän välille, kertoo Britannian palkkasotureita tutkivan työryhmän puheenjohtaja Sorcha MacLeod, joka on tutkinut Wagner-ryhmää.

Wagner-ryhmä on taistellut muun muassa Lähi-idän ja Afrikan maissa. BBC:n mukaan vuonna 2015 ryhmä aloitti toimintansa Syyriassa taistellessaan hallitusmyönteisten joukkojen rinnalla ja vartioidessaan öljykenttiä.

Libyassa Wagner-ryhmä on toiminut vuodesta 2016 lähtien tukemalla kenraali Khalifa Haftarille uskollisia joukkoja. Vuonna 2017 ryhmä kutsuttiin Keski-Afrikan tasavaltaan vartioimaan timanttikaivoksia. Se vartioi tiettävästi myös sudanilaisia kultakaivoksia.

Viimeisimpänä Malin hallituksen kerrotaan kutsuneen Wagner-ryhmän Länsi-Afrikkaan suojelemaan ihmisiä islamilaisilta militanttiryhmiltä. Ryhmän saapuminen Maliin vuonna 2021 vaikutti Ranskan päätökseen vetää omat joukkonsa pois maasta.

Venäjä-mielisiä sotilaita Z-symbolilla varustetun aseistetun kulkuneuvon kyydissä Ukrainan Mariupolissa.

Ukrainassa Wagner-ryhmän väitetään sodan aikana tehneen muun muassa niin sanottuja ”väärä hälytys -hyökkäyksiä”, jotta Venäjä saisi tekosyyn vastahyökkäyksille.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu väittää Putinin lähettävän Ukrainaan taistelemaan tottuneita sotavahvistuksia Ukrainaan, kertoo New York Times.

– Näitä sotilaita käytetään todennäköisesti tykinruokana, kun Venäjän sotatappioita yritetään minimoida, kertoo Britannian sähköisen valvontaviraston johtaja Jeremy Fleming.

BBC:n mukaan Venäjän sosiaalisessa mediassa palkkasotureita on yritetty rekrytoida kutsumalla heidät ”piknikille Ukrainaan”.

Ryhmä on saattanut kulkea myös muilla nimillä, kuten esimerkiksi nimellä The Hawks. Venäjää, Euraasiaa ja Itä-Eurooppaa Arizonan yliopistossa tutkinut professori Candace Rondeaux sanoi BBC:lle, että kyseessä voi olla yritys luopua Wagner-nimestä, sillä ”tuotemerkki on pilaantunut”.

YK ja Ranskan hallitus ovat syyttäneet Wagnerin palkkasotilaita raiskauksista ja siviilien ryöstämisestä Keski-Afrikan tasavallassa, minkä vuoksi EU on asettanut ryhmälle pakotteita. Vuonna 2020 Yhdysvaltain armeija syytti Wagner-ryhmää maamiinojen ja muiden räjähteiden käytöstä Libyan pääkaupunki Tripolissa ja sen ympäristössä.