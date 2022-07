Ukrainan viranomaisten mukaan Olenivkan sotavankeja kidutettiin. Vankilassa kerrotaan olleen Mariupolia puolustaneita Azov-pataljoonan jäseniä.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat aloittaneen rikostutkinnan sotavankeja tappaneesta ohjusiskusta Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Perjantain iskussa Olenivkan vankilaan kerrotaan kuolleen 40 ukrainalaista sotavankia.

Hyökkäyksestä ovat uutisoineet esimerkiksi uutistoimisto Reuters, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti The Guardian.

Olenivka sijaitsee Venäjän miehittämällä alueella Donetskissa, mutta samalla se on lähellä Ukrainan armeijan tämän hetkistä eturintamaa. Tieto perustuu Institute for the Study of War -ajatushautomon eilen torstaina päivitettyyn tilannekatsaukseen.

Valtiot ovat syyttäneet iskusta toisiaan. Ukraina on kiistänyt ohjusiskun.

Ukrainan mukaan Venäjä iski kohteeseen tykistöllään ja pyrkii iskullaan peittämään siellä pidettyjen sotavankien huonon kohtelun, kuten kidutukset ja teloitukset. Ukrainan mukaan Venäjän pyrkii syyttämään Ukrainaa sotarikoksista.

Maan ulkoministeri Dmytro Kuleba kommentoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että Venäjä oli syyllistynyt sotarikokseen ja vaati kansainvälistä yhteisöä tuomitsemaan iskun.

Venäläisten uutistoimistojen sivuilla väitetään, että Ukraina olisi tehnyt iskun Yhdysvaltojen luovuttamilla Himars-raketinheittimillä. Donetskin kansantasavallan tiedottaja Daniil Bezsonov kommentoi BBC:n mukaan, että kyse olisi tahallisesta provokaatiosta.

Venäjän mukaan iskussa olisi kuollut sotilaiden lisäksi 8 vankilan työntekijää.

Vankilaan oli toukokuussa tuotu Mariupolin kaupunkia puolustaneita ukrainalaissotilaita. Pidätettyjen joukossa on kerrottu olevan Azov-pataljoonan jäseniä.

BBC:n mukaan vapaaehtoisjoukon perustajiin lukeutuva, ukrainalaispoliitikko Andriy Biletsky kertoo, että iskussa on kuollut useita pataljoonan sotilaita.

Uutistoimisto Reutersin kuvissa näkyy, että iskun jäljiltä rakennus on raunioina. Raunioissa on kuvamateriaalin mukaan pahasti hiiltyneitä ruumiita. Sisätilat näyttävät olevan sekasorto kerrossänkyjä.

Kuvissa näkyy, että kuolleita on siirretty riviin rakennuksen ulkopuolelle.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat kertoneet käynnistäneensä rikostutkinnan hyökkäyksestä. Ukrainassa esitutkinnan on aloittanut valtakunnansyyttäjänvirasto.

Ukrainan valtakunnansyyttäjänviraston mukaan kuolonuhrien lisäksi 130 ihmistä on loukkaantunut iskussa. Sen mukaan asiasta on käynnistetty esitutkinta.

Telegram-viestisovelluksessa Donetskin kansantasavallan miehittäjien lausunnossa sanottiin, että Venäjän tutkintakomitea tutkii parhaillaan tapahtumapaikkaa ja pyrkii selvittämään kaikki tapahtuman olosuhteet sekä rikokseen osallistuneet "ukrainalaiset nationalistit".

Ukrainalaislehti Kyiv Indepentent uutisoi perjantai-iltana, että Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston väittävän, että iskun takana on palkkasotilaista koostuva Wagner-ryhmä.

Ukrainan tiedustelutietojen mukaan iskun määräsi Wagner Groupin omistaja, liikemies Jevgeni Prigozi, eikä iskua Ukrainan tietojen mukaan suunniteltu Venäjän puolustusministeriön kanssa.

Wagner on yksityinen yritys, mutta se toimii hyvin läheisessä yhteistyössä Venäjän hallinnon kanssa.

Wagner-ryhmän palkkasotilaita on taistellut Itä-Ukrainan lisäksi konfliktialueilla Lähi-idässä ja Afrikassa. Se on tiettävästi ollut vahvasti läsnä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Etelä-Sudanissa, Malissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.