Kriitikot epäilevät, onko projekti teknologisesti mahdollinen.

Saudi-Arabiaan aiotaan rakentaa maailman suurin rakennus. Rakennusta kuvataan ”yhden rakennuksen kaupungiksi”. Valmistuessaan se olisi maailman suurin älykaupunki. Kaupunki rakennettaisiin kahden 170 kilometriä pitkän seinän väliin, mutta se olisi vain 200 metriä leveä. Korkeutta sillä olisi 500 metriä.

Jos vastaavaa rakennushanketta lähdettäisiin toteuttamaan eduskuntatalolta kohti Tamperetta, se ulottuisi Tampereen pohjoispuolelle.

Kaupunki on suunnitteilla Saudi-Arabian luoteisosaan Punaisenmeren rannalle. Täysin valmiin kaupungin on tarkoitus olla koti yhdeksälle miljoonalle ihmiselle.

Jättimäistä hanketta esiteltiin havainnekuvilla maanantaina.

Kaupunki tunnetaan nimellä The Line, ja se on osa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kunnianhimoista Neom-talousaluehanketta. Bin Salman esitteli kaupunkin maanantaina toimittajille, arkkitehdeille ja sijoittajille.

Asiasta uutisoivat muun muassa CNN, The Guardian ja uutistoimisto Reuters. Saudi-Arabia kertoi suunnitelmasta myös tiedotteessa. Hankkeella Saudi-Arabia pyrkii vastaamaan ympäristöön ja asumiseen liittyviin haasteisiin.

– Emme voi olla huomioimatta haasteita, joita maailman kaupungit kohtaavat. Neom tarjoaa mielikuvituksellisia ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseen, bin Salman sanoo tiedotteessa.

The Guardianin mukaan hankkeen taustalla on bin Salmanin halu nostaa maan asukasluku 35 miljoonasta 50 miljoonaan.

– Ja koska aloitamme tyhjästä, miksi kopioisimme olemassa olevia kaupunkeja.

Kaupungin väitetään toimivan täysin uusiutuvalla energialla, eikä siellä ole teitä, autoja tai lainkaan päästöjä. Kaupunki suunnitellaan siten, että jokapäiväiset palvelut on mahdollista saavuttaa viiden minuutin kävelyllä. Liikkuminen kaupungin päästä päähän tapahtuu suurnopeusjunalla.

Hankkeen ensimmäinen vaihe maksaisi noin 1,2 biljoonaa Saudi-Arabian rialia, eli 319 miljardia dollaria. Hanke on tarkoitus rahoittaa osin julkisille varoilla, osin yksityisillä sijoituksilla. Ensimmäisen vaiheen on tarkoitus olla valmis vuonna 2030.

The Guardianin ja CNN:n mukaan hanke on herättänyt maailmalla ihmetystä, ja siihen suhtaudutaan skeptisesti. Kriitikot ovat epäilleet muun muassa, onko projekti teknologisesti mahdollinen. Hanketta on kutsuttu myös dystopiaksi.