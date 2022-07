Putinin kahdeksan vaiettua salaisuutta – näitä asioita Venäjän johtaja salailee

Asiantuntijan mukaan Putinia ja monia muita autokraatteja yhdistää salamyhkäisyys.

Osa Putinin salaisuuksista, kuten se, kenen kanssa hän seurustelee tai kuinka monta lasta hänellä on, vaikuttavat päällisin puolin harmittomilta. Osa taas on selkeämmin sellaisia, joiden paljastuminen voisi jopa heikentää presidentin asemaa.

Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ympäröi niin sakea salaisuuksien verho, ettei varmuudella voida edes sanoa, miksi presidentillä on niin paljon salaisuuksia.

– Tapana on salata tietoa riippumatta siitä, kuinka haitallista tiedon julki tuleminen olisi, kuvailee Vladimir Gelman, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Euraasian tutkimuksen professori.

– Salailun takana on Venäjän johto.

Osa Putinin salaisuuksista, kuten se, kenen kanssa hän seurustelee tai kuinka monta lasta hänellä on, vaikuttavat päällisin puolin harmittomilta. Osa taas on selkeämmin sellaisia, joiden paljastuminen voisi nostattaa arvostelua tai jopa heikentää presidentin asemaa. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot Putinin varallisuudesta ja terveydestä.

Gelmanin mukaan syitä salailulle on monia. Päällimmäisenä on halu välttää negatiivista julkisuutta.

– Uskon, että jos esimerkiksi tieto Putinin todellisesta varallisuudesta olisi saatavilla, se voisi olla haitallista Putinille. Joten on parempi olla kertomatta juuri mitään.

On mahdollista, että tämän takia myöskään Putinin yksityiselämästä ei tiedetä paljoa.

– Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että yleisön ei uskota näkevän avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia positiivisessa valossa. On myös käsitys turvattomuudesta, ja sekin voi olla syynä siihen, ettei tietoa esimerkiksi perheestä ole kerrottu julkisuuteen, Gelman sanoo.

Gelman huomauttaa, että monet muutkin autokraatit ovat salamyhkäisiä: historiasta hyvä esimerkki on Neuvostoliiton Josif Stalin ja nykypäivän johtajista Pohjois-Korean Kim Jong-un.

– Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, jos maa on avoin, on johdon hyvin vaikea pitää salaisuuksia. Jos maa on sulkeutunut, tietoa johtajasta ja esimerkiksi hänen terveyden­tilastaan on helpompi pimittää.

– Tästä perspektiivistä Putinissa ei ole sinällään mitään ihmeellistä. Mutta se, miten Putin eroaa monista on, että hän johtaa suurta maata, joka on merkittävä globaalin talouden ja turvallisuuden kannalta. Tämä on nähty Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

IS listasi Putinin kahdeksan salaisuutta, joista on liikkunut julkisuudessa paljon huhuja, mutta vain vähän – tai ei lainkaan – faktoja.

1. Puoliso

Putin erosi ex-vaimostaan Ljudmilasta vuonna 2013 lähes 30 vuoden liiton jälkeen. Tämän jälkeen Putin on visusti vaiennut mahdollisesta kumppanistaan.

Vladimir Putin oli Ljudmila-vaimonsa kanssa naimisissa lähes 30 vuotta.

Todennäköisimpänä kumppanina on pidetty entistä voimistelijaa Alina Kabajevaa, 39.

Kaksikon suhteesta huhuttiin jo 2000-luvun alkupuolella. Vuonna 2008 venäläinen Moskovsky Korrespondent väitti, että Putin olisi salaa eronnut vaimostaan ja aikoisi mennä naimisiin tuolloin 24-vuotiaan Kabajevan kanssa. Lehti lakkautettiin muutama tunti uutisen julkaisemisen jälkeen.

Alina Kabajeva on muun muassa rytmisen voimistelun olympiavoittaja. Kuva Ateenan olympialaisista vuodelta 2004.

2. Lapset

Yleisesti tiedossa on, että Putinilla on kaksi tytärtä: kolmekymppiset Maria Vorontsova ja Katerina Tihonova. Molemmat ovat sekä Euroopan unionin että Yhdysvaltojen pakotelistoilla.

Vorontsovan ja Tihonovan äiti on Putinin ex-puoliso Ljudmila.

Maria Vorontsovan on kerrottu olevan Putinin esikoistytär.

Putin itse ei ole julkisuudessa ollut halukas kertomaan lapsistaan, eikä ole esimerkiksi vahvistanut, keitä he ovat, BBC kertoo.

– Tyttäreni asuvat Venäjällä ja he ovat opiskelleet ainoastaan Venäjällä. Olen ylpeä heistä, Putin tyytyi sanomaan vuonna 2015.

– He puhuvat kolmea vierasta kieltä sujuvasti. En koskaan puhu perheestäni kenenkään kanssa.

Katerina Tihonova on Putinin toinen tytär.

Julkisuudessa on kuitenkin liikkunut paljon huhuja siitä, että Putinilla on enemmänkin lapsia.

Esimerkiksi viime vuonna niin sanotut Pandoran paperit nostivat esille miljonääri Svetlana Krivonogihin, jota on Venäjällä kutsuttu Putinin entiseksi rakastajattareksi. Tietovuodon yhteydessä paljastui, että Krivonogihille oli vuonna 2003 syntynyt tytär, jonka nimi on Jelizaveta Vladimirovna Krivonogih.

Jelizavetan isän sukunimeä ei ole virallisissa papereissa koskaan ilmoitettu, mutta Vladimirovna tarkoittaa suomeksi Vladimirin tytärtä. Väitetty tytär käyttää itsestään nimeä Luiza Rozova. Hän ei ole kiistänyt huhuja siitä, että Putin olisi hänen isänsä, mutta ei ole myöskään vahvistanut niitä.

Putinin on myös huhuttu saaneen lapsen – tai useitakin lapsia – Kabajevan kanssa. Sveitsiläislehdet uutisoivat vuonna 2015, että Putinin lapsi, tai lapsia, olisi syntynyt Sorengossa, Luganon lähellä sijaitsevalla Sant’Annan luksusklinikalla. New York Postin juorujulkaisu Page Six on väittänyt, että Kabajevalla olisi jopa neljä lasta Putinin kanssa ja, että lapsilla oli Sveitsin kansalaisuus.

Alina Kabajeva valittiin vuonna 2006 kansanedustajaksi Putinin valtapuolueen Yhtenäisen Venäjän ehdokkaana.

3. Varallisuus

Viime vuoden veroilmoituksen mukaan mukaan Putin tienaa reilut 100 000 euroa vuodessa. Lisäksi hän kertoi omistavansa asunnon, jonka pinta-ala on 77 neliömetriä, siihen kuuluvan 18-neliöisen autotallin ja kolme autoa sekä peräkärryn. Kremlin mukaan Putinilla on käytössään myös 153,7 neliön asunto ja siihen kuuluva autotalli, vaikka nämä eivät ole varsinaisesti presidentin omistuksessa.

Lue lisää: Putin julkaisi tulonsa ja omaisuutensa – mukana legendaarinen neuvostokeksintö

Tutkivat toimittajat ja oppositiohahmot ovat kyseenalaistaneet viralliset tiedot Putinin omaisuudesta ja väittäneet, että todellisuudessa Putinin omaisuuden arvo on satoja miljoonia, ellei jopa miljardeja.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin säätiön julkaisema kuva Putinin mahdollisesta palatsista Mustanmeren rannalla.

Viimeksi kesäkuussa uutisoitiin, että läntisten arvioiden mukaan Putinilla on miljardien omaisuus, jonka omistussuhteet on monimutkaisten omaisuusjärjestelyjen avulla. Tutkivien toimittajien raportin mukaan Putinin omistukset oli kätketty oligarkkien ja Putinin lähipiirin taakse.

Lue lisää: Raportti: Putiniin liitetyn miljardi­omaisuuden taustalta löytyi salattu yhteys

4. Olinpaikka

Etenkin korona-aikana kysymyksiä on herättänyt se, missä presidentti viettää aikansa. Putinin virka-asunto, Novo-Ogarevon datsha sijaitsee Moskovan lähellä. Venäläisen tutkivan journalismin ryhmän Proektin mukaan koronapandemian ensimmäisen vuoden aikana Putinin väitettiin olevan virka-asunnollaan, mutta todellisuudessa hän oli kuitenkin Sotshissa.

Nimettömien lähteiden mukaan Putinin palatsiin Sotshissa oli rakennettu kopio presidentin Novo-Ogarevo virkahuoneesta, minkä takia hämäys oli mahdollinen.

5. Terveys

Putinin terveys on viime kuukausien aikana ollut spekulaatioiden kohteena. On muun muassa väitetty, että presidentillä olisi syöpä, ja että hänellä ei olisi paljon elinaikaa jäljellä. Viimeksi viime viikolla Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja William Burns torppasi huhut.

– Presidentti Putinin terveydestä liikkuu paljon huhuja, mutta sikäli kuin me tiedämme, hän on aivan liian terve, Burns lohkaisi ja lisäsi kommentoivansa Putinin terveyttä yksityishenkilönä.

Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa presidentin vuosittaisen terveystarkastuksen tulokset julkistetaan kaikkien luettavaksi, Putinin terveydestä ei julkaista tietoja. Putinin on kerrottu saaneen tarvittavat koronarokotukset, mutta tästäkään ei ole esitetty mitään todisteita, kuten kuvia.

Lue lisää: Huhumylly Putinin terveydentilasta vain kiihtyy – monen väitteen taustalla on epäilyttävä Telegram-tili

6. Asema

Jo viikkojen ajan on huhuttu, että Venäjällä on käynnissä valtakamppailu. Tätä on epäilty erityisesti jatkuvien terveyteen liittyvien spekulaatioiden takia.

– Yksi selitys terveydentilaspekulaatioille on se, että on valtakamppailua ja siksi joku vuotaa jotakin. Toisaalta nykytrendi on se, että tiedustelutietoa vuodetaan tarkoituksella yhä enemmän, sanoi Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smith Ilta-Sanomien haastattelussa toukokuussa.

Maaliskuussa eversti evp. Martti J. Kari, joka opettaa tiedustelua Jyväskylän yliopistossa sanoi, että Putinin valtakoneiston sisäisistä erimielisyyksistä oli saatu useita merkkejä. Yksi tällainen oli FSB:n ulkomaantiedustelujohtajan Sergei Besedan joutuminen kotiarestiin.

– Olen kuvaillut Venäjän kulissien takaista valtakamppailua Churchillia lainaten, että se on kuin seuraisi bulldogien tappelua kokolattiamaton alla. Matto liikkuu selvästi jo, mutta me emme näe, mitä siellä alla tapahtuu, Kari luonnehti tuolloin.

Konkreettisia todisteita valtakamppailusta ei ole kuitenkaan tihkunut julkisuuteen ja vielä vähemmän on varmoja tietoja siitä, miten se vaikuttaa Putinin asemaan.

Lue lisää: Salamyhkäiset joukot turvaavat Putinin valtaa – pirullinen järjestelmä on luotu, ettei kansa koskaan voisi nousta kapinaan

7. Vainoharhaisuus

Putinin on jo pitkään kerrottu olevan äärimmäisen, jopa vainoharhaisen varovainen. Putinilla on esimerkiksi väitetty olevan ruoan maistaja. Ulkomailla hänen on kerrottu syövän ainoastaan ruokia, joiden valmistamisen yhteydessä on ollut läsnä ainakin yksi hänen henkivartijoistaan.

Lue lisää: Putinia varten tuotu juomapullo vaihtui viime hetkellä toiseen – huippukokki: myrkytyspelko sai presidentin elvyttämään ikivanhan perinteen

Epäselvää kuitenkin on, onko presidentillä syytä olla vainoharhainen. Joidenkin tietojen mukaan Putin olisi yritetty tappaa ainakin viidesti, eikä Putin ole suoraan kiistänyt tietoa salamurhayrityksistä. Toisaalta salamurhayrityksistä ei ole myöskään kerrottu tarkempia tietoja julkisuuteen.

Toukokuussa Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov väitti, että Putin olisi yritetty salamurhata Moskovassa. Tuolloin ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila totesi, että Kreml tuskin kommentoisi, oli tapaus totta tai ei.

– Kremlin toiminta on sellaista, että niissäkin tapauksissa, joissa se voisi käyttää asiaa ikään kuin pönkittämiseen, se sitä harvemmin tekee. Jos on uhkaava tilanne suhteessa Putiniin, ei niitä tuoda julki.

Putin on myös koronapandemian aikana ottanut käyttöön tiukat varotoimet tartunnan välttämiseksi. Putinin tapaavat joutuivat olemaan kaksi viikkoa karanteenissa ja kansainvälisiä johtajia Putin on tavannut pitkän pöydän ääressä. Varotoimet ovat lisänneet spekulaatioita siitä, että Putinilla olisi terveyshuolia.

Putinin valtavaa pöytä on ihmetelty erityisesti sosiaalisessa mediassa. Kuva Putinin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tapaamisesta Moskovassa 7. helmikuuta.

8. Ajatukset

Putinin ajatuksista on vaikea ottaa selkoa.

– Haaste Kremlin liikkeiden ymmärtämisessä on se, että Putin on ainoa päätöksentekijä Moskovassa, kuvaili entinen CIA:n Venäjä-operaatioista vastannut vakooja John Sipher BBC:lle kesäkuussa.

– On äärimmäisen vaikeaa saada hyvä tiedustelutietoa niin suojellusta järjestelmästä kuin Venäjällä on, että mitä tapahtuu johtajan päässä etenkin, kun niin moni hänen omista ihmisistään ei tiedä, mitä tapahtuu, Britannian ulkomaan tiedustelun entinen johtaja John Sawers puolestaan sanoi.

Asiantuntijoiden mukaan vain harvat hänen lähipiirinsä edustajat ovat sellaisia, että he voivat selittää ja selventää presidentin ajatuksia. Turvallisuusneuvoston sihteerin Nikolai Patrushevin on kuvailtu olevan yksi näistä harvoista. Jopa kun ulkoministeri Sergei Lavrov puhuu, ei ole aina selvää, puhuuko hän Putinin puolesta.

– Diplomaatit yrittävät usein arvailla. He eivät tiedä, mitä Putin haluaa, mutta Patrushev tietää, totesi tutkija Andrei Kolesnikov Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomosta hiljattain.