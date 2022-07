Senaattori Joe Manchin päätyi tukemaan lakipakettia, jonka etenemisen hiljattain torppasi.

Länsi-Virginian demokraattisenaattori Joe Manchin on ollut vastarannan kiiski puolueen sisällä.

Kivihiilellä rikastunut demokraattisenaattori Joe Manchin on kääntänyt yllättäen kelkkansa presidentti Joe Bidenin ilmastolain suhteen.

Aiemmin tässä kuussa Manchin ei suostunut antamaan tukeaan presidentti Bidenin ajamalle uudelle ilmasto- ja verolaille, ja lain hyväksyminen kaatui Manchinin vastustukseen. Koska demokraateilla on senaatissa vain yhden senaattorin enemmistö, lakien hyväksyminen vaatii jokaisen demokraattisenaattorin tuen.

BBC uutisoi, että Manchin on sittemmin muuttanut mieltään ja päättänyt yllättäen tukea Bidenin ilmasto- ja verolakia.

Manchin sanoo nyt tukevansa lakiesitystä yritysverojen nostamisesta, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja lääkekustannusten alentamisesta.

Länsi-Virginian senaattori vastusti ehdotusta aiemmin vedoten huoliin siitä, että menojen lisääminen saattaisi pahentaa inflaatiota. Hän ei halunnut antaa suostumustaan ilmastoa tai verotusta koskeviin lakiesityksiin ennen kuin heinäkuun inflaatioluvut ovat selvillä, New York Times kertoi tuolloin.

Lakiesityksen hyväksyminen olisi Bidenille merkittävä lainsäädännöllinen voitto.

– Jos tämä lainsäädäntö hyväksytään, se on historiallista, presidentti sanoi aiemmin.

Manchin kertoi toimittajille jatkaneensa työskentelyä yhdessä senaatin enemmistöjohtajan Chuck Schumerin kanssa senkin jälkeen, kun oli sanonut vastustavansa lakiesitystä.

– Te saatatte olla yllättyneitä, mutta sen ei pitäisi yllätys, koska en ole koskaan luovuttanut minkään suhteen elämässäni, Manchin sanoi Washington Postin mukaan.

Manchinin mukaan läpimurto tapahtui, kun hänelle vakuutettiin, että fossiiliset polttoaineet tunnistetaan ”liikkeellepanevana voimana ja tekijänä osana tätä lainsäädäntöä”.

Lisäksi lakiesitystä muutettiin esimerkiksi niin, että osa alun perin ehdotetuista veronkorotuksista peruttiin. Esityksessä on kuitenkin mukana minimitaso yrityksille.

– Tässä on todella kyse inflaation vähentämisestä.

Manchinin on kuvailtu olevan demokraateissa jonkinlainen konservatiivinen ”poliittinen poikkeama”.

Jo viime vuonna Manchin kohautti sanomalla, ettei voisi äänestää Bidenin Build Back Better -lakipaketin puolesta. Paketti sisälsi sosiaalisia uudistuksia ja ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.

74-vuotias Manchin edustaa Länsi-Virginiaa, jonka talous on pitkään perustunut kivihiilen kaivamiseen. Manchin on itsekin rikastunut kivihiilikaupalla. Esimerkiksi vuonna 2020 hän tienasi yrityksellään puoli miljoonaa dollaria, mikä on tuplasti enemmän kuin hänen senaattorin työstä saamansa palkkansa.