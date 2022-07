Mafia pyöritti suurta osaa Las Vegasista menneinä vuosikymmeninä.

Nevadan aavikolle rakennetun Yhdysvaltain kuuluisimman kasinokaupungin Las Vegasin kaapeista löytyy monia luurankoja, sillä kaupunki oli menneisyydessään osittain mafian omistama järjestäytyneen rikollisuuden mekka. Tuo synkkä ja väkivaltainen menneisyys on nykyisin siivottu Las Vegasin melkein lapsiystävällisiksi kiillotetuilta kaduilta ja kasinoista, mutta ilmastonmuutoksen yhtenä sivuvaikutuksena menneisyys on palannut kummittelemaan kaupungissa.

Las Vegasin lähellä sijaitseva tekojärvi Lake Mead on kutistumassa aluetta jo vuosikymmeniä koetelleen kuivuuden vuoksi. Vedenpinnan laskiessa ja rantavesien vetäytyessä järven pohjalta on paljastunut paitsi roskaa, myös todennäköisesti mafian surmaama ruumis.

Aiemmin tänä vuonna järvestä paljastui tynnyriin sullottu luuranko, jonka kallosta löytyi luodinreikä. Se herätti järjestäytyneen rikollisuuden historiaa tuntevien huomion.

– Mafialla oli taipumus sulloa ihmisiä tynnyreihin, joita upotettiin järveen tai heitettiin maastoon. Se oli ensimmäinen johtolanka. Toinen oli se, että tätä ihmistä oli ammuttu päähän, hyvin tyypilliseen mafiamurhan tapaan, kertoo uutistoimisto AFP:lle Geoff Schumacher Las Vegasin mafiamuseosta.

Schumacherin mukaan mafian suuntaan viittaa myös ruumiin ikä. Murhan uhrin arvioidaan kuolleen 1970- tai 80-luvulla, jolloin mafia oli hyvin aktiivinen Las Vegasissa.

Lake Mead -tekojärven pinta on laskenut matalalle aluetta jo vuosikymmeniä koetelleen kuumuuden takia.

Las Vegasin synty oli historiallinen kummallisuus. Hotellien, kasinoiden ja kaikenlaisten paheiden maailmankuulu keidas kasvoi keskelle Nevadan aavikkoa alueelle, jota oli pitkään pidetty asumiskelvottomana. Kaupunki perustettiin vuonna 1905, mutta sen asukasmäärä lähti toden teolla kasvuun vasta 1930-luvulla, kun läheistä Hoover-patoa alettiin rakentamaan.

Enimmäkseen sinkkujen nuorten rakennustyömiesten tulva alueelle loi suurta kysyntää viihteelle, ja tähän kysyntään vastasivat laillistettu uhkapelaaminen ja seksityöläiset. Ja kuten kaikkialla maailmassa, näillä paheita tarjoavilla aloilla oli tiiviit kytkökset järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Mafialla oli melko suuri rooli Las Vegasin kehityksessä 1940-luvulta aina 1980-luvulle. Oli paljon kulissien takaista toimintaa, jossa mafialla oli ote kasinoiden johdosta, ja mafia osallistui myös kasinoiden rakentamiseen ja laajentamiseen, sanoo Schumacher.

Las Vegas rikastui toisen maailmansodan jälkeisinä kasvun vuosina ja hankki maineensa uhkapelaamisen kansainvälisenä pääkaupunkina. Mafiapomot kuorivat kermat päältä kaikesta kaupunkiin virranneesta rahasta.

Mafian arvellaan anastaneen kaupungilta miljoonien edestä verotuloja, mutta järjestäytyneellä rikollisuudella oli myös osansa kaupungin vaarallisen vetovoiman ja salaperäisen maineen luomisessa. Totuus kuitenkin asiantuntijan mukaan oli, että he olivat ”kylmäverisiä murhaajia ja varkaita”.

– Jos suututit mafian jotenkin, sillä oli seurauksensa, Schumacher sanoo.

Las Vegasin poliisi tutkii yhä tynnyristä alkuvuodesta löytynyttä ruumista eikä ole kommentoinut tutkinnan etenemistä AFP:lle. Mafia-asiantuntija Schumacherilla itsellään on kuitenkin omat teoriansa vainajan henkilöllisyydestä.

Yksi mahdollinen henkilöllisyys on Chicagon mafian pyörittämälle Stardust-hotellille työskennellyt Jay Vandermark, jonka katoamistapausta ei koskaan ratkottu. Vandermarkin pomo oli Chicagon mafiapomoille rahaa kanavoinut Frank Rosenthal, johon perustuvaa hahmoa Robert De Niro esitti elokuvassa Casino (1995).

Toinen, vielä todennäköisempi henkilöllisyys henkirikoksen uhrille on niin ikään Chicagon mafiaan liittynyt Harry Pappas, joka vei vieraita järvelle kasinon veneellä.

– Juuri ennen katoamistaan hän sanoi vaimolleen lounastavansa jonkun veneen ostamisesta kiinnostuneen ihmisen kanssa. Harry Pappasta ei nähty enää koskaan, Schumacher kertoo.

Lake Mead on valtavan suuri varastoallas, joka syntyi Hooverin padon aloitettua toimintansa Colorado-joella. Pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi allas on kutistunut neljännekseen entisestä syvyydestään. Alueen kuivuutta on pahentanut ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos.