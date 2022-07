Science: Valtava määrä Alzheimer-tutkimusta saattaa perustua vääristeltyihin tuloksiin

Toinen paljon siteeratun tutkimuksen tekijöistä on pyytänyt, että tutkimus vedetään pois kokonaisuudessaan.

Vuonna 2006 Nature-lehdessä julkaistiin uraauurtava, sittemmin paljon siteerattu tutkimus Alzheimerin taudin syntyyn liittyvistä tekijöistä. Nyt useiden tutkimuksessa käytettyjen kuvien oikeellisuus ja sitä myötä itse tutkimus on kyseenalaistettu, Science-lehti uutisoi.

Jotkut Alzheimerin tautiin perehtyneet asiantuntijat pelkäävät, että tutkimus on osaltaan ohjannut Alzheimer-tutkimusta väärään suuntaan 16 vuotta.

– Välitön, itsestäänselvä vahinko on se, että Yhdysvaltojen terveysviraston rahoitusta on tuhlattu ja se, että ihmiset ovat käyttäneet näitä tuloksia lähtökohtana omille kokeilleen, jolloin on tuhlattu pohdintoja tällä alalla, totesi Alzheimerin tautiin ja siihen liittyviin tiloihin perehtynyt biokemisti ja Nobel-palkinnon saanut Thomas Südhof.

Jo vuosikymmenien ajan johtava teoria Alzheimerin tutkimuksessa on yksinkertaistettuna ollut, että beeta-amyloidi muodostaa aivoihin plakkia, joka aiheuttaa Alzheimerin taudin. Todennäköisimpinä hoitomuotona on pidetty sitä, että estettäisiin amyloidin kertyminen.

Vuonna 2006 julkaistussa tutkimuksessa tunnistettiin ensimmäistä kertaa aiemmin tuntematon beeta-amyloidiyhdiste, jonka todettiin aiheuttavan muistin heikkenemistä. Tutkimusta on siteerattu noin 2 300:ssa tieteellisessä artikkelissa.

Tutkimuksen tekivät arvostetut neurotutkijat Karen Ashe ja Sylvain Lesné. Jälkimmäinen ei ole suostunut kommentoimaan kohua. Ashe sen sijaan sanoi NBC Newsille lähetetyssä lausunnossaan toivovansa, että tutkimus vedettäisiin pois kokonaisuudessaan. Hän kuitenkin sanoi, ettei ”tämä kyseenalaista beeta-amyloidia koskevaa hypoteesia”.

– Työskenneltyäni vuosikymmeniä ymmärtääkseni Alzheimerin taudin syytä, jotta parempia hoitokeinoja löytyisi potilaille, on järkyttävää saada selville, että kollega on voinut johtaa harjaan minua ja tieteellistä yhteisöä peukaloimalla kuvia.

Nature-lehti on julkaissut tutkimuksen yhteydessä tekstin, jonka mukaan lehti tutkimuksessa esitettyjä lukuja on kyseenalaistettu ja väitteitä tutkitaan parhaillaan.

Yhdysvaltojen terveysvirasto käytti tänä tilivuonna lähes 1,6 miljardia dollaria (1,57 miljardia euroa) projekteihin, joissa on mainittu amyloidi. Se on noin puolet kaikesta Alzheimerin tutkimukseen suunnatusta rahoituksesta.

Sadat kliiniset kokeet ovat kuitenkin pitkälti epäonnistuneet löytämään ratkaisua Alzheimerin etenemisen estämiseen.

Kesäkuussa Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi ensimmäistä kertaa 20 vuoteen Alzheimerin taudin hoitoon tarkoitetun lääkkeen. Monet asiantuntijat ovat kuitenkin kritisoineet lääkettä, huomauttaen ristiriitaisuuksista kliinisissä testeissä. FDA päätyi edellyttämään, että lääkeyhtiö jatkaa kliinisiä testejä lääkkeen hyötyjen vahvistamiseksi.

