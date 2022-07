Zelenskyi kuvaili pelottavinta asiaa Putinista: ”Hän ymmärtää, mitä tekee”

Volodymyr Zelenskyin mukaan ”maailma antoi tilanteen kehittyä”, mitä tulee Putiniin.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen vaimonsa Olena Zelenska antoivat brittitoimittaja Piers Morganille haastattelun liittyen Ukrainan sotaan.

Pariskunta avasi haastattelussa maan koettelemuksia sodan keskellä sekä henkilökohtaisia kokemuksiaan perheenä Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Keskiviikkoiltana Britanniassa näytetyn televisiohaastattelun sisällöstä uutisoivat aiemmin muun muassa New York Post ja The Sun.

Morgan kysyi haastattelussa Zelenskyiltä myös hänen mielipidettään Venäjän presidentti Vladimir Putinista.

– Minusta pelottavin asia siinä on, että hän on itse asiassa järjissään ja ymmärtää, mitä hän tekee, Zelenskyi totesi.

– Sanoisin, että se on pelottavin johtopäätös – hän ymmärtää, mitä on tekemässä, hän tietää, kuinka monta ihmistä hän tappaa. Hän tietää, kuinka monta on raiskattu ja kenen toimesta ja kuinka monta lasta on tapettu tai karkotettu.

Zelenskyin mukaan ”maailma antoi tilanteen kehittyä”, mitä tulee Putiniin.

– Maailma salli tällaisen henkilön kehkeytyä sillä ideologialla ja asenteella ihmisiä kohtaan. Maailman tulisi ymmärtää, että tämä tulos – tämä virhe tilanteen sallimiseksi – on koko maailman vastuulla.

Ukrainan ensimmäinen nainen Zelenska sanoi, ettei hän osannut edes pukea sanoiksi negatiivisia tunteitaan Putinia kohtaan.

– Ei ole mahdollista ymmärtää, kuinka yksi kieroutunut idea voi heittää koko ihmiskunnan keskiajalle. Minulla ei todellakaan ole sanoja, enkä halua sanoa mitään ääneen, koska tätä ei pysty kuvailemaan normaaleilla sanoilla.

Presidentti Zelenskyi sanoi myös uskovansa, että Ukraina voittaa sodan lopulta. Hän toisti lisäksi, ettei Ukraina ole valmis luopumaan maa-alueistaan tai vaihtamaan niitä.

– Emme ole valmiita vaihtamaan tai käymään kauppaa Itsenäisen Ukrainan valtion alueella.

– Kun niin monet perheet ovat menettäneet esimerkiksi lapsensa. Mikä olisi kaupankäynnin tulos? Voiko Venäjä antaa lapsen takaisin? Ei ole muita tunteita kuin viha.

Morgan kysyi Zelenskyiltä myös, uskooko tämä, että Putin voisi missään vaiheessa käyttää ydinasetta.

–En tiedä. En tiedä mitkä hänen tavoitteensa ovat. En tiedä, mitä sivistynyt maailma sallii hänen tehdä, koska jos se (maailma) näyttää heikkoutensa, hän käyttää mitä tahansa.