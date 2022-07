Huhumylly Putinin terveydentilasta vain kiihtyy – monen väitteen taustalla on epäilyttävä Telegram-tili

Venäjän presidentistä Vladimir Putinista liikkuu toinen toistaan hurjempia huhuja, mutta asiantuntijat suhtautuvat niihin skeptisesti.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin terveydentilasta on liikkunut huhuja jo ennen Ukrainan sotaa, mutta huhumylly on viime aikoina vain kiihtynyt. Suurin osa Putinia koskevista huhuista perustuu nimettömiin ja epämääräisiin lähteisiin, mutta silti ne päätyvät alituiseen myös perinteisten kansainvälisten uutissivustojen aiheiksi.

Monet Putinin julkiset esiintymiset kevään aikana ovat herättäneet pohdintaa presidentin terveydentilasta.

Putinin on muuan muassa väitetty sairastavan syöpää tai Parkinsonin tautia, sokeutuvan pian ja kuolevan parin vuoden sisällä – tai kuolleen jo jokin aika sitten.

Putinin kuvia ja videoesiintymisiä on tutkailtu suurennuslasin kanssa: Putinin on nähty puristavan pöydänkulmaa tai nilkuttavan tai sitten huomiota ovat herättäneet hänen turvonneet kasvonsa.

Hiljattain Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n pääjohtaja William Burns tyrmäsi huhut Putinin heikosta terveydentilasta.

– Presidentti Putinin terveydestä liikkuu paljon huhuja, mutta sikäli kuin me tiedämme, hän on aivan liian terve, Burns sanoi.

Muun muassa Business Insiderin toukokuussa haastattelemat asiantuntijat ovat kuitanneet Putinia koskevat terveyshuhut lähinnä toiveajatteluksi. Silti huhumylly on vain kiihtynyt.

Koronakammoiseksi uskottu Putin suosi helmikuussa Moskovassa järjestetyssä tapaamisessa pitkää pöytää.

Terveyshuhuja ovat esittäneet paitsi nimettömät sisäpiirilähteet ja ex-vakoojat, myös muun muassa Ukrainan sotilastiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Kirilo Budanov.

Monet villeimmistä huhuista ovat peräisin venäläiseltä Telegram-kanavalta General SVR:ltä ja Valeri Soloveilta, joka on Youtubeen videoita tekevä entinen mainonnan professori.

General SVR on 296 000 henkilön seuraama kanava, joka aloitti toimintansa vuonna 2020. Kanavan ylläpitäjäksi on Venäjän mediassa arveltu 61-vuotiasta Soloveita, joka kuitenkin on kiistänyt asian.

Newsweekin mukaan Solovei väitti jo vuonna 2020, että Putin saattaa joutua pian astumaan sivuun syövän ja Parkinsonin taudin vuoksi.

Solovei on Helsingin Sanomien mukaan myös muun muassa väittänyt Putinin osallistuneen shamanistiseen rituaaliin, jossa hänelle annettiin voimia polttamalla kotka.

Jo toukokuussa brittiläinen Venäjä-tutkija Mark Galeotti arvioi Twitterissä, ettei General SVR:tä kannata ottaa vakavasti.

– Se [General SVR] on mitä naurettavimpien huhujen lähde. Väite siitä, että lähteenä olisi ulkomaantiedustelun kenraali, on epäilyttävä, Galeotti kirjoitti.

Myös turvallisuuspalveluihin erikoistunut, Lontoossa maanpaossa elävä venäläistoimittaja Andrei Soldatov arvioi hiljattain Helsingin Sanomille, että kanavan ja Solovein uskottavuus on ”todella huono”, vaikka pieni osa tarinoista voi olla tosiakin.

Viimeisimmän General SVR:n julkaiseman huhun mukaan Putin olisi kärsinyt viime viikonloppuna niin rajusta pahoinvoinnista, että tarvitsi kiireellistä lääkärinhoitoa.

Eikä siinä kaikki: kanavan mukaan huonokuntoinen presidentti aiotaan korvata jatkossa kaksoisolennolla tai ns. deepfake-teknologialla eli tekoälyä hyödyntävillä videoväärennöksillä. Tämäkin väite levisi laajalti länsimaisessa mediassa, vaikkei General SRV ole esittänyt tämän tai muidenkaan väitteiden tueksi minkäänlaisia todisteita.

Putinin tiukka ote pöydästä herätti ihmiset pohtimaan huhtikuussa presidentin mahdollisia terveysongelmia.

Muun muassa disinformaatioon ja historiaan erikoistunut tietokirjailija Ari Haasio arvioi, että huhujen ilmiömäisen nopeaan leviämiseen on yksinkertainen syy: Putin on tällä hetkellä kenties maailman kiinnostavin henkilö.

– Putinin persoona, tekemiset ja terveydentila vaikuttavat siihen, mihin suuntaan maailmanpolitiikka kehittyy. Putinin terveydentilaa ja sitä, miltä hän näyttää esimerkiksi kuvissa, on helppo spekuloida lehdissä, Haasio sanoo.

Valtion päämiesten terveyttä on kautta aikain pyritty salailemaan, mikä on herättänyt niin median kuin yleisön kiinnostuksen.

– Jos ajatellaan historiaa, niin esimerkiksi Kekkosen terveydentilasta puhuttiin paljon 70- ja 80-luvuilla ja hänen todellista vointiaan salailtiin pitkään. Myös Trumpin valtakaudella oltiin kiinnostuneita presidentin terveydentilasta, Haasio sanoo.

Putin piti pöydästä napakasti kiinni myös heinäkuun 26. päivä järjestetyssä kokouksessa Moskovassa.

Haasion mukaan huhujen levittäminen on osa niin kutsuttua informaatiovaikuttamista, jossa vaikuttaja esittää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sellaista informaatiota, joka tukee hänen omaa toimintaansa. Vastaavasti vastustajasta pyritään levittämään väärää tietoa.

Telegramin, jossa General SVR toimii, Haasio näkee venäläismielisenä vaikuttamiskanavana.

Haasion mukaan Venäjän informaatiopolitiikan piirteitä ovat muun muassa monista asioista vaikeneminen ja ainoastaan hallituksen virallisen linjan kertominen julkisuuteen.

– Venäläinen media on pitkälti valjastettu hallituksen käyttöön, eikä hallituksen vastaisen informaation välittäminen ole kovin toivottavaa.

Putinin terveydentilaa on arvioitu lukuisista hänestä otetuista kuvista.

Entä uskooko Haasio Putinista levitettäviin huhuihin?

– Sanotaan näin, että varmasti joissakin väitteissä saattaa olla totuuden siemen, mutta huhuihin täytyy kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Ne ovat kuitenkin huhuja, eikä oikeaksi todistettua tietoa ole. Lähteet ovat monesti ympäripyöreitä, kuten esimerkiksi Putinia lähellä oleva diplomaattinen taho.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi IS:lle toukokuussa terveyshuhujen taustoja.

Smith löysi huhuille viisi mahdollista selitystä. Kyse voi olla esimerkiksi toiveajattelusta tai valtataistelusta.

Smithin mukaan voi myös olla mahdollista, että Venäjän valtakoneiston sisältä vuodetaan tarkoituksella paikkaansa pitämätöntä puhetta, jotta voidaan seurata, kuinka siihen reagoidaan.

Huhujen levittäjät voivat myös pyrkiä ajamaan henkilökohtaista etuaan.

Kyseessä voisi Smithin mukaan olla myös tapa pyrkiä siirtämään Putin pois vallankahvasta sairauden varjolla.

Putin osallistui Voitonpäivän menoihin maaliskuussa Moskovassa.

Ari Haasio kehottaa lukemaan uutisointia Putinista mielenkiinnolla, mutta suhtautumaan luettuun tietyllä varauksella.

– Saattaa olla, että huhuissa on taustalla todenperäisyyttä, mutta aina tulee muistaa, että kyseessä on vain joukko otaksumia. Kyseessä ei siis välttämättä ole todellinen viime käden tieto. Uskon, ettei Venäjältä tule avointa tiedottamista Putinin heikosta terveydestä, ennen kuin tosiaan on tosi kyseessä.