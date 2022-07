BürgerEnergie Berlinin toiminta-ajatus on juuri sopiva, sillä Saksan pelätään ajautuvan syksyllä Venäjän aiheuttamaan energiahätätilaan.

Berliini

Maakaasusta riippuvainen Saksa joutuu säästämään rajusti energiaa ensi syksynä ja talvena, jos Venäjä vielä kiristää kaasuhanoja tai sulkee ne kokonaan. Energiansäästö ulottuu kaikkialle yhteiskuntaan.

Osuuskunta BürgerEnergie Berlin on jo vuosia ajanut energiaratkaisuja, jotka sopivat kriisitilanteeseen hyvin. Osuuskunta haluaa lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja tuottaa sähköä suurkaupungissa, mahdollisimman lähellä käyttäjiä. Samalla energiaa pitää tietenkin säästää.

IS kävi kysymässä kuulumisia osuuskunnan toimistossa ikivanhassa kasarmirakennuksessa Lehrter Strassella. Vieraat otti vastaan osuuskunnan hallituksen jäsen Christoph Rinke.

Ja tässä Rinken parhaat säästövinkit lämmityskaudelle. Ne sopivat hyvin myös suomalaisille.

– Kotitalouksissa on tietysti mahdollista tarkistaa, kuinka paljon kutakin huonetta lämmitetään. Hyvä olisi 19 astetta, korkeintaan 20, Rinke sanoi.

– Voi miettiä, kuinka montaa huonetta lämmittää. Onko ne kaikki pidettävä lämpiminä? Vai tyydynkö lämmittämään vain ne huoneet, jotka ovat pääosin käytössä ja jätän makuuhuoneet viileiksi?

Myös tuuletus on hyvä tarkistaa. Ikkunat on syytä avata mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

– Tässä on kotitalouksille jo monta yksinkertaista ja hyvää konstia, joita voi käyttää, Rinke sanoi.

Osuuskunta BürgerEnergie Berlin on kansalaistoimintaa ruohonjuuritasolla. Jäseneksi pääsee satasella. Osuuksia voi ostaa useita, mutta äänimäärä päätöksenteossa pysyy aina samana: yksi jäsen, yksi ääni.

– Sijoitamme näin merkityn pääoman energiahankkeisiimme, Rinke kertoi.

Osuuskuntaenergiaa Berliinistä. Tämän vuokratalon asukkaat saavat aurinkosähköä Fuldastrassen ja Ossastrasesen kulmassa. Kennoston teho on 99,8 kilowattipiikkiä, eli sen teoreettinen huipputeho on lähes sata kilowattia.

Osuuskunnalla on useita energiahankkeita. Suurin niistä on Grassaussa, Brandenburgin eteläosassa sijaitseva 4,4 megawatin aurinkovoimapuisto, jossa osuuskunta on mukana yhdessä paikallisen sähköyhtiön kanssa. Se toimittaa aurinkosähköä 180 000 asiakkaalle.

BürgerEnergie rakennuttaa aurinkovoimaa myös Berliiniin, suurkaupungin sisälle.

– Asuintalojen katoille rakennettavat aurinkovoimalat ovat tietysti paljon aurinkopuistoa pienempiä, Rinke kertoi.

– Niiden tarkoitus on tuottaa energiaa mahdollisimman suoraan asukkaiden käyttöön, jotta he saavat siitä hintaetua. Saksassa tämä toiminta on kuitenkin hyvin tarkasti säädeltyä eikä siten kovinkaan yksinkertaista. Teknisestikin se on hankalaa.

Rinken mielestä kansalaiset saavat Saksassa edelleen aivan liian vähän hyötyä energiamurroksesta, siirtymisestä päästöttömiin energianlähteisiin. Tähän osuuskunta ajaa muutosta muun muassa pyrkimällä osaomistajaksi Berliinin sähköverkkoyhtiöön. Toistaiseksi tämä poliittinen tavoite ei ole täyttynyt.

Ekologiselle ja edulliselle sähkölle on nyt iso tarve. Tukkuhinnat Saksan sähköpörssissä ovat nousseet jyrkässä kulmassa ylöspäin, Rinke kertoi.

– Normaalitilanteessa sähkön hinta oli 50–80 euroa megawattitunnilta. Viime päivinä hinnat pörssissä ovat pyörineet 300 euron korvilla, Rinke selitti.

– Sähkömarkkinat Saksassa toimivat kuitenkin niin, että jakeluyhtiöt ostavat asiakkaidensa tarvitseman energian etukäteen tuleviksi vuosiksi. Sopimukset ovat pitkäaikaisia.

Toisin sanoen, kotitalouksien tänään maksama sähkön hinta perustuu jakeluyhtiöiden edellisenä vuonna ja sitä edellisenä tekemiin ostosopimuksiin.

– Sähkön hinta ensi vuonna taas perustuu kauppoihin viime ja tänä vuonna. Tänä vuonna sähköä ostetaan selvästi edellistä korkeammin hinnoin. Viime vuonna hinnat olivat melko vakaita, mutta tänä vuonna ne ovat tulleet hulluiksi. Vaihtelu on hyvin suurta.

Näistä syistä hinnankorotusten arvioidaan olevan ensi vuonna kovia. Kovempia kuin koskaan ennen.

– Tilanne on haastava erityisesti niille kotitalouksille, jotka eivät ole pystyneet säästämään puskurirahaa korotuksia varten.

BürgerEnergie Berlin on mukana aurinkovoimalahankkeessa Grassaussa. Tämän puiston teoreettinen huipputeho on 4,4 megawattia.

Saksassa puhutaan jo paljon edessä olevasta syvästä energiakriisistä ja jopa hätätilasta. Sen tulo ei kuitenkaan ole väistämätöntä.

– Se riippuu tietenkin siitä, mihin ajankohtaan venäläisen putkikaasun tulo Saksaan mahdollisesti loppuu. Ja siitä, kuinka paljon kaasua silloin on saksalaisissa varastoissa ja siitä, kuinka paljon kaasua voidaan tuoda maahan muista lähteistä, Rinke pohti.

Paljon riippuu myös säästä.

– Jos talvi on leuto, tilanne ei ole niin vakava. Jos talvi on ankara… Maakaasuahan käytetään Saksassa erityisen paljon rakennusten lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Tähän sää vaikuttaa paljon.

BürgerEnergie Berlinin toimisto sijaitsee vanhassa kasarmissa Mitten kaupunginosassa. Se on Christoph Rinken työpaikka.

Saksan kaasu- ja sähkömarkkinat ovat naimisissa keskenään. Se johtuu kaasuvoimalaitoksista. Useimmat niistä puskevat samanaikaisesti ulos sekä sähköä että lämpöä.

Kaasuvoimalaitoksilla on tärkeä roolinsa Saksan energiamurroksessa.

– Ne ovat suhteellisen joustavia. Niitä voidaan säätää nopeasti pienemmälle tai suuremmalle teholle. Näin ne sopivat hyvin uusiutuvan energian vaihteluiden tasoittamiseen. Ydinvoimalat ja hiilivoimalat ovat erilaisia. Kun ne käynnistetään, ne käyvät. Niitä ei voi ajaa nopeasti alas ja ylös, se kestää kauan.

BürgerEnergie on rakennuttanut Spenerstrassen ja Melanchtonstrassen kulmassa sijaitsevan kerrostalon katolle on 35,5 kWp:n aurinkopaneelit.

Rinke toivoo, että energiantuotannon ja jakelun keskittymistä voitaisiin purkaa. Näin voitaisiin käyttää entistä paremmin hyödyksi pieniä ja uusiutuvia energianlähteitä. Liikenteen sähköistymisen ja lämpöpumppujen yleistymisen vuoksi sähkön saannista on tulossa kriittinen kysymys.

– Suurkaupunkien keskustat eivät vielä ole näytelleet kovin suurta osaa Saksan energiamurroksessa, jota on viety tehokkaammin eteenpäin maaseudulla. Energiamurros täytyy tuoda suurkaupunkeihin, joissa energiaa myös käytetään paljon. Siihen meidän täytyy panostaa entistä paremmin, ja sitä me osuuskuntana pyrimme edistämään.