Ukrainan presidentti ja ensimmäinen nainen kertoivat antamassaan yhteishaastattelussa sodasta ja parisuhteestaan sen keskellä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja maan ensimmäinen nainen, käsikirjoittaja Olena Zelenska ovat antaneet brittitoimittaja Piers Morganille pitkän haastattelun siitä, minkälaista parin arki on ollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Zelenskyit antoivat ensimmäisen yhteisen kansainvälisen televisiohaastattelunsa hallituksen rakennuksessa Kiovassa. Haastattelun sisällöstä ennen sen tv-esitystä ovat kirjoittaneet muun muassa New York Post, The Sun ja The Telegraph.

Pariskunta kertoi Morganille, että Ukrainan sota on tehnyt heidän parisuhteestaan entistä vahvemman – siitä huolimatta, että kaksikko on joutunut viettämään viime kuukaudet paljolti erillään.

Morganin haastattelussa presidentti Zelenskyi muun muassa kiitteli avioliittoaan.

Olena Zelenska sanoi uskovansa teoriaan, jonka mukaan avioliitto vain vahvistuu haasteiden myötä.

– Luulen, että sama pätee meidän tapauksessamme. Olemme kiinnostuneempia toisistamme. Siksi toivon, että tämä haaste voi tehdä meistä yhtenäisempiä.

Zelenska kysyi heti perään myös miehensä näkemystä asiaan.

– Kun olet vieressäni, mielipiteesi on etusijalla. Mitä sanoisin, minulla ei ole muuta kokemusta. Minulla on vain yksi vaimo ja olen onnellinen. Minulla on yksi vaimo, yksi rakkaus ja yksi perhe. Minulla ei ole koskaan ollut mitään sellaista tunnetta, että meissä tai parisuhteessamme olisi jotain vikaa, Zelenskyi sanoi NYP:n mukaan.

– Sota tekee suhteestamme vahvemman, se on varmaa, hän lisäsi.

– Me pärjäämme? rouva Zelenska ehdotti.

– Kyllä, mutta pärjääminen ei ole oikea sana. Olemme rakastuneita toisiimme, Zelenskyi sanoi.

Pariskunta valotti Morganin haastattelussa myös sitä, kuinka he aikoinaan päätyivät naimisiin.

Seurustelu alkoi yliopistossa, jossa Zelenskyi luki oikeustiedettä ja Zelenska arkkitehtuuria.

Haastattelija Piers Morgan kertoo New York Postissa julkaistussa mielipideartikkelissaan, että Zelenskyi ja kaksi hänen ystäväänsä ehdottivat avioliittoa naisystävilleen samaan aikaan.

Kaikki kolme ystäväpariskuntaa menivät naimisiin kolmena peräkkäisenä viikonloppuna vuonna 2003.

– Muistan, kun te kolme sanoitte: ”Tehdään se, ja kaikki menee hyvin” – ja me olimme samaa mieltä, NYP kertoo Zelenskan sanoneen haastattelussa.

Pariskunnalla on kaksi lasta: 18-vuotias tytär Oleksandra sekä yhdeksänvuotias poika Kyrylo.

Esikoistytär Oleksandra valmistautuu yliopistoon. Kuopus Kyrylo haluaa isona sotilaaksi.

– Isänä olisin ylpeä, jos pojastani tulisi sotilas. Voin tarjota hänelle tukea, Zelenskyi kertoi Morganin haastattelussa.

Zelenska puhui haastattelussa myös tunteistaan liittyen perheen turvallisuusuhkaan.

Turvallisuussyistä Zelenskyi on asunut erillään perheestään sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa yli viisi kuukautta sitten. Zelenska ja parin lapset lähetettiin oman turvallisuutensa vuoksi salaiseen paikkaan.

Ukraina on kertonut tiedustelutiedon perusteella, että Zelenskyi olisi Venäjän ykköskohde ja hänen perheensä listalla heti seuraavana.

– Se on epämiellyttävä tunne. En halua ajatella, että he haluavat tehdä sellaista perheellemme. Yritän työntää tällaiset ajatukset pois. Voit nähdä, mitä he tekivät siviileille ja mitä he tekevät nyt ympäri maatamme. En ymmärrä, mitä heillä on mielessään, ja mahdollisesti olemme vaarassa. En halua päästää tällaisia ajatuksia syvälle mieleeni, koska voisin tuntea itseni pelokkaaksi, emmekä tarvitse sitä juuri nyt, Zelenska kuvaili.

Morgan kirjoittaa New York Postissa, että tapaaminen edellytti liutaa turvallisuustoimenpiteitä: presidenttiparin turvallisuudesta huolehdittiin useiden tarkastuspisteiden, metallinpaljastinten, kymmenien raskaasti aseistettujen sotilaiden, katoille sijoitettujen tarkka-ampujien sekä Zelenskyin henkilökohtaisen eliittisuojelutiimin avulla.

Morganin mukaan Zelenskyi oli haastattelun antaessaan jälleen järkkymätön varmuudessaan siitä, että Ukraina lopulta voittaisi Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

– En vain usko sitä, tiedän, että se tapahtuu. Me voitamme. Osoitimme jo koko maailmalle, että hän voi tappaa meitä, mutta kansamme valloittaminen on mahdotonta. Hän voi miehittää nämä kaupungit ja kylät, mutta ne kaikki tuhoutuisivat. Koska tärvelemättä he eivät voi valloittaa niitä.

Presidentti Zelenskyi nousi koko maailman valokeilaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Zelenskyi on esiintynyt julkisuudessa Ukrainan taistelutahtoa uhmakkaasti julistavana ja kansaansa motivoivana sotapresidenttinä, joka vaatii aktiivisesti länneltä tukea.

Zelenska on tuonut sosiaalisessa mediassa ja haastatteluissa toistuvasti esiin sodan kauhuja siviilien ja etenkin lasten näkökulmasta.

Viime viikolla Olena Zelenska lensi Washingtoniin tapaamaan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia ja hänen puolisoaan Jill Bidenia. Hän osallistui myös kahdenvälisiin kokouksiin yhdysvaltalaisten virkamiesten kanssa ja puhui Yhdysvaltain kongressin edustajille pyytäen aseapua Ukrainaan.