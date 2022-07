Venäjän media: Dmitri Medvedeviä odotetaan Sortavalaan – aiheena tulevan Nato-rajan turvallisuus

Stolitsa na Onego -uutissivusto kertoo saaneensa epävirallisen tiedon, että Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedev lentää lähipäivinä Karjalaan pohtimaan Suomen Nato-jäsenyyden aiheuttamia toimia.

Dmitri Medvedevin tulevasta mahdollisesta Karjalan-vierailusta on olemassa toistaiseksi vasta epävirallisia tietoja.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana nykyisin työskentelevää Dmitri Medvedeviä odotetaan lähiaikoina vierailulle Petroskoihin ja Sortavalaan.

Asiasta uutisoi Karjalassa ilmestyvä Stolitsa na Onego -uutissivusto vedoten tasavallan hallinnossa oleviin omiin epävirallisiin lähteisiinsä.

Uutissivuston mukaan Medvedevin on tarkoitus matkustaa Karjalaan keskustelemaan tulevan Nato-rajan turvallisuudesta ja Suomen Nato-jäsenyyden aiheuttamista toimista rajan läheisyydessä.

Medvedevin kerrotaan saapuvan lentokoneella Petroskoihin, josta hän jatkanee matkaansa helikopterilla Sortavalaan.

Medvedevin tarkoituksena on tarkistaa Suomen-vastaisen rajan infrastruktuurin kuntoa ja vierailla Sortavalan lähellä sijaitsevassa Venäjän rajavartiopalvelun yksikössä.

Medvedevin uskotaan johtavan Karjalassa myös kokousta, jossa pohditaan Suomen tulevan Nato-jäsenyyden vaikutuksia tasavallan turvallisuuteen.

Stolitsa na Onegon mukaan Venäjä varautuu siihen, että jos Suomen Nato-jäsenyys toteutuu, Karjalassa joudutaan tekemään ”vakavia muutoksia infrastruktuuriin, jotta raja-alueen turvallisuutta voidaan vahvistaa”.

Karjalan johtajan mukaan Suomen Nato-jäsenyys tarkoittaisi sitä, että Venäjän olisi kehitettävä rajaseutujen infrastruktuuria, teitä ja palveluita niissä kylissä, joissa asuu rajavartiopalvelun henkilökuntaa. Kuvan näkymä Sortavalasta on reilun kymmenen vuoden takaa.

Medvedev kävi jo kesäkuussa Karjalan tasavallan johtajan Artur Parfjontshikovin kanssa keskustelun, joka pohjusti suunniteltua vierailua.

– Teillä on siellä alueen tavallisten sisäisten ongelmien lisäksi myös ulkoisia ongelmia. Teidän naapurinne aikoo mennä Natoon. Vaikuttaako se jotenkin teidän työhönne? Medvedev tiedusteli Parfjontshikovilta Rossiiskaja gazetan mukaan.

Karjalan johtajan mukaan Naton tulo rajan läheisyyteen tarkoittaa, että Venäjän on kehitettävä rajaseutujaan Karjalassa.

– Painopisteemme on nyt meidän raja-alueemme kylissä. Siellä on monia kysymyksiä, alkaen tietoliikenteestä ja televisiosta ja päättyen talousasioihin, kuten teihin, koulukasvatukseen ja päiväkoteihin. Tämä koskee esimerkiksi niitä asutuskeskuksia, joissa on meidän rajapalvelumme yksiköitä, Parfjontshikov sanoi.

Medvedevin mukaan rajaseudun kehittäminen on tärkeä asia.

– Luulen, että meidän on syytä tavata ja pohtia, kuinka tämä työ järjestetään valtion taholta, Medvedev sanoi ja pyysi Parfjontshikovia valmistelemaan tapaamista varten ehdotuksia.

Medvedev on herättänyt viime kuukausina Venäjällä erittäin sotaisalla ja Ukraina-vastaisella kielenkäytöllään, joka eroaa hänen aiemmasta pehmeästä imagostaan. Vastikään Medvedev käänsi puheissaan päälaelleen myös talvisodan historiaa ja uhkaili Suomea vastatoimilla Nato-jäsenyyden vuoksi.