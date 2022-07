Zelenskyin vaimo vahvisti haastattelussa erikoisen huhun presidentistä: ”Hän ymmärsi, etten todennäköisesti innostuisi ajatuksesta”

Ukrainan presidentti ja ensimmäinen nainen kertovat haastattelussa ajatuksiaan perheestään ja sodasta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen Olena-puolisonsa ovat antaneet brittitoimittaja Piers Morganille pitkän haastattelun siitä, minkälaista parin arki on ollut sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan aamuyöllä 24. helmikuuta.

Morgan kirjoittaa haastattelusta The Sun -lehdessä.

– Kiitos näistä tv-treffeistä! Volodymyr asuu työpaikallaan ja minä olen lasten kanssa, mutta me olemme toisessa paikassa. Tämä on sama tarina kaikille ukrainalaisille. Liian moni on erotettu, odottaen voittoa, jotta pääsisimme normaaliin elämään ja, jotta voisimme olla taas yhdessä ja elää normaalia elämää kuin tavalliset ihmiset, Olena Zelenska vastaa Morganin vitsiin siitä, että haastattelu on paljon erossa oleva pariskunnalle kuin treffit.

Zelenskyi on samaa mieltä siitä, että haastattelu oli tärkeä tilaisuus parille nähdä toisiaan.

– Joskus sitä haluaa, että toinen olisi lähellä ja sitä kaipaa näinä hetkinen. Kyllä, kaipaan lapsiani, kaipaan vaimoani. Siihen ei voi koskaan tottua. Kaikkeen muuhun voi tottua.

Ukrainan ykköspari on ollut naimisissa vuodesta 2003 lähtien ja heillä on kaksi lasta: 19-vuotias Oleksandra ja 9-vuotias Kyrylo.

Zelenskyi tunnettiin koomikkona ennen kuin päätyi pyrkimään presidentiksi. Zelenskyi näytteli ennen poliitikon uraa Kansan Palvelija -sarjassa umpirehellistä opettajaa, joka puolivahingossa päätyy Ukrainan presidentiksi. Hänen vaimonsa toimi sarjan yhtenä käsikirjoittajana.

Olena Zelenska paljastaa Morganin haastattelussa todeksi huhun, jonka mukaan hän ei tiennyt miehensä ehdokkuudesta ennen kuin siitä kerrottiin televisiossa uudenvuodenaattona vuonna 2018.

– Hän ymmärsi, etten todennäköisesti innostuisi ajatuksesta ja edessä olisivat kovat neuvottelut kanssani, Zelenska sanoo.

– Siksi hän varmaan joka päivä ajatteli, että tämä on se päivä, tämä on se hetki, kun minun pitäisi kertoa hänelle. Mutta hän lykkäsi sitä. Ja sitten se oli tv:ssä, näin hänen uudenvuodenpuheensa ja minulle selvisi, että hän asettuisi ehdolle.

Zelenskyi on toiminut Ukrainan presidenttinä toukokuusta 2019. Tuolloin tuskin kukaan olisi arvannut, että koomikosta tuleekin sota-ajan presidentti.

Zelenskyi sanoo pitävänsä pelottavimpana asiana sodan alussa sitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin aloitti sen tarkoituksella.

– Minusta pelottavinta on, että hän on oikeasti järjissään ja ymmärtää, mitä hän tekee, Zelenskyi toteaa.

– Sanoisin, että se on pelottavin johtopäätös – hän ymmärtää, mitä on tekemässä, hän tietää, kuinka monta ihmistä hän tappaa. Hän tietää, kuinka moni raiskataan ja kenen toimesta ja kuinka monta lasta tapetaan tai karkotetaan.

Zelenskyi sanoo kuitenkin uskovansa, että Ukraina voittaa sodan lopulta. Hän myös toistaa sen, ettei Ukraina ole valmis luopumaan tai vaihtamaan maa-alueitaan.