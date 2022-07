Venäläisille kaupitellaan nyt hämärää apua Suomen viisumin jonottamiseen – hinta jopa 350 euroa

Venäläisille kaupitellaan internetissä epävirallisia palveluita, jotka auttaisivat varaamaan paikan ajanvarausjonossa Suomen viisumin hakemiseksi. Suomen Pietarin-pääkonsulaatti vahvistaa IS:lle ilmiön olemassaolon ja kertoo toimista sen lopettamiseksi.

Venäläisillä on nyt niin kova halu saada viisumi Suomeen ja koko Schengen-alueelle, että esimerkiksi Pietariin on syntynyt jo neuvostotyylinen mustan pörssin kauppa viisumin hakemusjonojen ajanvarausta varten.

Useat venäläiset viestimet ovat kertoneet viime päivinä, että venäläisille tarjotaan internetin kautta erilaisia räätälöityjä palveluita Suomen viisumijonoon pääsemiseksi.

Halvimmat lisäapupalvelut maksaisivat ilmoitusten mukaan vain 500–1 000 ruplaa eli 8–16 euroa ruplan nykyisen virallisen kurssin mukaan. Kalleimmat palveluntarjoajat ovat pyytäneet kuitenkin jopa 16 000–22 000 ruplaa eli noin 250–350 euroa siitä, että he lupaavat auttaa asiakasta varaamaan nopeutetusti paikan viisumianomuksen jättöjonoon.

IS tiedusteli tiistaina Suomen Pietarin-pääkonsulaatista, onko heillä näyttöä kuvatunlaisesta keinottelusta ja voidaanko siihen puuttua. Konsulaatti vastasi sähköpostitse näin:

– Suomalaisedustustot ovat tietoisia ilmiöstä, jossa viisumikeskuksiin varattuja aikoja on pyritty myymään erilaisilla alustoilla eteenpäin. Myynti-ilmoitukset ovat täysin Suomen viisumikeskukseen tai Suomen edustustoihin liittymätön ilmiö.

Normaali käytäntö viisumin hakemiseksi esimerkiksi Pietarissa on, että yksityisasiakkaiden on tehtävä ajanvaraus Suomen viisumikeskukseen, jonka palveluista vastaa VFS Global. Ilman ajanvarausta viisumihakemusta ei voi jättää, ja tällä hetkellä liki kaikki ajat on varattu elokuun loppuun tai syyskuun alkuun.

Suomen Pietarin-konsulaatin mukaan jonotuspaikkojen jälleenmyyntiin aiotaan puuttua.

– Ajanvarausjärjestelmään aiotaan tehdä muutoksia, joilla ajanvarausten jatkomyynti pyritään estämään, konsulaatti vastasi IS:lle sähköpostitse.

Venäjän median mukaan internetissä kaupitellaan erilaisia apupalveluita, joissa tarjoudutaan varaamaan viisumin hakijalle anomuksen jättöaika viisumikeskukseen. Jotkut myyvät esimerkiksi Avito-sivustolla vain pelkkää ajanvarauspalvelua kun taas jotkut tarjoavat apua myös muussa paperinpyörityksessä.

Komsomolskaja Pravda -lehden mukaan osa palveluntarjoajista on anonyymejä eikä heidän lupaustensa luotettavuutta ja toimivuutta ole helppo tarkistaa. Jotkut ovat puolestaan pietarilaisia matkatoimistoja, jotka ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä viisumikeskuksen ja Suomen konsulaatin kanssa.

Pietarilainen Fontanka-uutissivusto on myös tehnyt lukijoilleen neuvontajuttuja, joissa kerrotaan keinoista viisumijonoon pääsemiseksi. Osassa tempuista ei ole mitään kyseenalaista, vaan tietokoneella istujan on vain maltettava etsiä uutta mahdollisesti avautuvaa jonotusaikaa kerta toisensa jälkeen noin puolen tunnin välein. Jos viisumikeskukseen tulee esimerkiksi peruutusaikoja, anomuksen jättöajan saattaa saada varattua vielä lähiviikoille, mutta viisumia haluavan on toimittava nopeasti napatakseen vapaan aikaikkunan.

Pietarilaisilla matkatoimistoilla on myös omia kiintiöitään ajanvaraukseen, joten heidän palvelujaan käyttämällä jonotusta on mahdollista nopeuttaa.

Pietarin kaupunginjohto on tiedottanut myös, että Venäjän valtiollisten niin kutsuttujen MFTs-monipalvelukeskusten kautta on mahdollista varata anomuksen jättöaika Suomen viisumin saamiseksi. Pietarissa kerrotaan olevan yhteensä 49 tällaista MFTs-keskusta.

Fontanka-uutissivuston mukaan MFTs-keskukset ottavat vastaan hakemuksia niin ikään ajanvarauksella ja keskuksista anomukset menevät muun muassa matkatoimistopalveluita harjoittavaan yritykseen nimeltä Migratsionnyi Aljans. Tämäkään tie ei ole erityisen nopea, sillä käsittelyajaksi kerrotaan vähintään 70 päivää.

Suomen Pietarin-konsulaatin mukaan heillä ei ole erillistä sopimusta viisumianomusten ajanvarauksen hoitamisesta MFTs-keskusten kanssa.

– Suomella ei ole sopimusta MFTs:n kanssa. On kuitenkin mahdollista, että MFTs käyttää Suomen edustustojen akkreditoimaa matkatoimistoa, jonka kautta he järjestävät ajanvarauksen, konsulaatti vastasi.

Kaikki edellä kerrotut temput koskevat vain viisumianomuksen jättämisen nopeuttamista ja ajanvarauksen jonon ohittamista.

Kun henkilö tai matkatoimisto on saanut jätettyä viisumianomuksen sisään, varsinainen viisumikäsittely tapahtuu Suomen Venäjän-edustustojen omien aikataulujen mukaan eikä päätöksentekoa viisumin myöntämisestä ole ulkoistettu millekään taholle. Anomukset pyritään käsittelemään 10 päivän kuluessa jättöajasta.

Schengen-viisumin normaali hinta venäläisille on vajaat 4 740 ruplaa eli 80 euroa.

Pietarin pääkonsulaatin mukaan koko Venäjällä jätetään tällä hetkellä noin 1 000 viisumianomusta Suomeen päivittäin.