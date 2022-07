Mediat: Japanissa on teloitettu mies, joka surmasi seitsemän ihmistä veitsi-iskussa vuonna 2008

Tokiossa Akihabaran ostosalueelle iskenyt mies oli ajanut autolla väkijoukkoon, noussut ajoneuvosta ja alkanut puukottaa ihmisiä.

Japanissa on teloitettu mies, joka oli tuomittu seitsemän ihmisen surmaamisesta Tokiossa vuonna 2008 tehdyssä veitsihyökkäyksessä.

Asiasta kertovat NHK ja muut japanilaismediat. Japanin oikeusministeriö ei ole vahvistanut mediatietoja.

Elektroniikkakaupoistaan tunnetulle Akihabaran ostosalueelle iskenyt hyökkääjä ajoi ensin autolla väkijoukkoon, minkä jälkeen hän nousi ajoneuvosta ja alkoi puukottaa ihmisiä. Hän puukotti kuoliaaksi seitsemän ihmistä ja haavoitti useita muita.

Mies otettiin kiinni paikan päältä pian hyökkäyksen jälkeen.

Hän oli kertonut poliisille tulleensa Akihabaraan tappamaan ihmisiä, eikä sillä ollut hänelle väliä, kenet hän surmasi. Poliisi oli kertonut hyökkääjän kirjoittaneen iskusta internetin ilmoituspalstoilla. Hän oli valittanut epävakaasta työstään ja yksinäisyydestään.

Syyttäjien mukaan hänen itsetuntonsa oli kokenut kovan kolauksen, kun hänen kanssaan viestitellyt nainen oli lakannut kirjoittamasta hänelle sähköposteja. Hänen vihansa ihmisiä kohtaan sanottiin lisääntyneen, kun hänen viestipalstoille julkaisemansa kommentit, mukaan lukien hyökkäyssuunnitelmat, eivät saaneet minkäänlaista reaktiota.

Oikeudenkäyntiä odottaessaan mies oli kirjoittanut iskussa haavoittamalleen 56-vuotiaalle taksikuskille ja ilmaissut tälle katumustaan.

Veitsihyökkäys oli ollut tapahtuma-aikaansa Japanin pahin joukkosurma seitsemään vuoteen. Mies sai hyökkäyksestä vuonna 2011 kuolemantuomion, minkä korkeampi oikeusaste päätti pitää voimassa vuonna 2015.

Jos mediatiedot pitävät paikkansa, on teloitus ensimmäinen Japanissa tänä vuonna. Edellisen kerran Japanissa teloitettiin vankeja viime vuoden joulukuussa. Tuolloin teloitettiin yhteensä kolme vankia.

Japani on yksi harvoista kehittyneistä maista, joissa kuolemantuomio on vielä käytössä. Maa on saanut tämän johdosta kansainvälistä kritiikkiä, erityisesti ihmisoikeusjärjestöiltä. Tästä huolimatta kansan keskuudessa esiintyy edelleen varsin laajaa tukea kuolemantuomioille.

Teloitukset tehdään Japanissa hirttämällä, tavallisesti pitkän ajan jälkeen tuomitsemisesta.