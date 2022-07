Kreetan saarella suositussa turistikohteessa syttyi maanantaina maastopalo. Ihmiset evakuoitiin täynnä olleelta rannalta.

– Täällä me ollaan parhaillaan, kertoo Tanja Kauriinoja puhelimitse Kreetan Agia Galinista.

Noin 400 metrin päässä riehuu maastopalo ja savun haju kantautuu voimakkaana nenään.

Ennen kello kahta iltapäivällä Tanja ja hänen puolisonsa Kalle huomasivat, kun Agia Galinin rannan puoleisilta vuorilta alkoi nousta sankkaa savua. Sadan metrin päähän syttyneestä tulipalosta majoittunut pariskunta sai nopeasti käskyn evakuoitua kauemmaksi satamaan.

Maastopalo ehti levitä rantabulevardille. Sataman erääseen ravintolaan jo evakuoituneet Tanja ja Kalle näkivät, kun rannalla olleet ihmiset juoksivat uimavaatteissa, pyyhkeet käsissään kallioiden yli turvaan satama-aluetta kohti.

Iltapäivällä ennen kello kolmea palo oli saatu rajattua. Silloin sitä sammuttamassa oli kaksi helikopteria muiden pelastusyksiköiden ohella.

Liekit eivät ole uhanneet vielä ravintoloita tai majoituspaikkoja, mutta paikallisten koteja paloalueella on. Tanja kertoo, että paloalueen lähellä on myös todella suosittu leirintäalue.

Kaksi viikkoa sitten hieman kauempana levinneessä maastopalossa tuhoutui kaksi vanhaa kylää. Tanjan ja Kallen tuttavan maatila meni palon mukana, lampaatkin jäivät liekkien alle.

Ravintolassa, jossa pariskunta on, on rauhallinen tunnelma. Henkilökunta tarjoaa ihmisille vettä, rauhoittelee ja neuvoo heitä. Osalla evakuoiduista on vain bikinit tai uimashortsit päällään. He odottavat, milloin pääsevät takaisin majoituksiinsa.

– Olemme kuin palvikinkkuja bikineissä, Tanja naurahtaa puhelimeen.

Helikopteri sammuttamassa maastopaloa Kreetan Agia Galinissa.

Tanja ja Kalle ovat viettäneet alueella jo kuukauden päivät. He ovat tilanteen suhteen luottavaisia mutta valppaita. Viimeisimmän maastopalon jälkeen he alkoivat selvittää, miten tilanteessa tulee toimia, minne pitää evakuoitua ja miten he voisivat alueelta mahdollisesti paeta.

– Vastuulliseen matkailuun kuuluu, että osaa toimia eri tilanteissa. Täytyy muistaa auttaa myös toisia ihmisiä, se me ollaan yritetty pitää mielessä.

– Paikalliset täällä ovat myös auttaneet. He ovat ystävällistä kansaa, yhteisöllisyys korostuu.

Aamulla Agia Galinin ranta oli ollut täynnä ihmisiä. Tanja kertoo, että ihmiset ovat reagoineet maastopalon aiheuttamaan epävarmaan tilanteeseen eri tavoin. Jotkut olivat kaasuttaneet kiireellä pois alueelta ainoaa sinne kulkevaa tietä pitkin.

Viimeksi ainoakin tie oli suljettu, kun tulimyrsky levisi sen kummallekin puolelle.

Maastopalo riehuu Agia Galinin uimarannan lähellä olevilla vuorilla.

Alueella oli iltapäivällä 36 astetta lämmintä. Maasto on todella kuivaa ja tuuli navakkaa.

– Seuraavat sateet on ennustettu lokakuulle, sanoo Tanja.

Savu puskee vuorilta alas satamaan. Tuulen suunta on sisämaasta merelle päin.

– Kyllähän tällaiset tilanteet nöyräksi vetää. Matkaillessa tällaiset asiat pitää huomioida.

Kalle ja Tanja ovat yrittäjiä Rovaniemeltä. Heidän työnsä on mahdollistanut ulkomailla työskentelyn jo kuuden vuoden ajan. Niiden vuosien aikana he ovat kerenneet nähdä jopa 37 maata. Kotimaa on silti rakas, vaikka Kreetaankin he ovat ehtineet jo täysin ihastua.

– Kreeta ja Rovaniemi ovat kaksi hyvin erilaista mutta hyvin viehättävää maailmaa. Lappi on aina ollut sellainen vahva kallio, josta ponnistaa. Aina, kun halutaan tai tilanne vaatii, niin käännämme nokan kohti kotimaata.

Myös manner-Kreikassa riehuvat maastopalot. Suomestakin on lähdössä henkilöstöä sammuttamaan maan paloja. Pelastustoimi kertoi aiemmin, että Kreikkaan lähtee noin 50 suomalaista vakituisista ja vapaaehtoisista palokunnista.

– Sammutustöihin osallistuu henkilöstöä Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten alueelta. Meidän vastuullamme on myös viranomaisten välinen yhteydenpito, Itä-Uudenmaan palomestari Petri Lyttinen kertoi tiedotteessa.