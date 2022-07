Bidenin lääkäri: Presidentin vointi on parantunut

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kerrottiin torstaina sairastuneen koronaan.

Presidentti Joe Biden on kertonut työskentelevänsä koronatartunnastaan huolimatta. Presidentti julkaisi kuvan itsestään Twitterissä perjantaina.

Presidentti Joe Bidenin vointi on kohentunut merkittävästi, kertoi hänen lääkärinsä sunnuntaina. Asiasta raportoi uutistoimisto Reuters.

Lääkärin mukaan presidentti kärsii kurkkukivusta, mutta hänen yskänsä on helpottanut huomattavasti. Hänellä ei myöskään ole hengitysvaikeuksia.

Presidentin oireiden on aiemmin kerrottu alkaneen keskiviikkona illalla.

79-vuotias presidentti on ottanut paxlovid-koronaviruslääkettä, jonka tarkoituksena on ehkäistä taudin vakavaa muotoa. Kyseinen lääke on myös käytössä Suomessa.