Viljanvientisopimuksen solmiminen ei tarkoita, etteikö Turkki aiheuttaisi yhä päänvaivaa lännelle.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan pysyttelee yhä Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin päänsärkynä huolimatta viljanvientisopimuksen syntymisestä, kirjoittaa yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times.

Ukraina ja Venäjä allekirjoittivat erilliset, mutta samansisältöiset viljanvientisopimukset YK:n ja Turkin kanssa perjantaina. Tämä tarkoittaa, että aiemmin Venäjän tukkimat Ukrainan satamat avataan jälleen käyttöön viljan viemiseksi ulkomaille.

Sopimuksen odotetaan helpottavan paljon pelättyä ruokakriisiä monessa maassa.

Turkki on toiminut asiassa neuvottelumaana. Julkisuudessa Yhdysvaltain Valkoinen talo on kiitellyt Erdogania siitä, kuinka tämä on edistänyt sopimuksen syntymistä.

Yksityisesti Erdogan pysyttelee silti ärsytyksen kohteena Bidenin hallinnon virkamiehille, huomauttaa NY Times.

Lehti viittaa muun muassa Turkin niskoitteluun Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastaan.

Maanantaina vain päiviä ennen viljanvientisopimuksen syntyä Erdogan uhkasi jälleen jäädyttävänsä maiden Nato-jäsenyydet, mikäli Pohjoismaat eivät pidä lupauksiaan terrorisminvastaiseen toimintaan liittyen.

Tiistaina Erdogan myös tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Iranin presidentti Ebrahim Raisin Iranin pääkaupunki Teheranissa, mikä lähetti ristiriitaisia signaaleja lännen suuntaan.

Turkki ole myöskään liittynyt lännen asettamiin Venäjä-vastaisiin pakotteisiin.

Erdoganin käyttäytyminen on selvästi nostanut yhdysvaltain virkamiehiä varpailleen Turkin suhteen.

Perjantaina Valkoisen talon tiedottaja toisti hallinnon olevan huolissaan Turkin uhkauksista aloittaa uusi hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdeja vastaan, joita Yhdysvallat tukee.

Myös aiemmin heinäkuussa useat yhdysvaltain kongressin jäsenet ilmaisivat huolensa siitä, että Biden haluaa myydä F-16-hävittäjiä Turkkiin. Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaislehti Politico.

Yhdysvaltain entinen diplomaatti Elizabeth Shackelford on verrannut Erdogania demokraattisenaattori Joe Manchiniin, joka on vastustanut puolueensa ajamia asioita.

– Hän on joukkueessamme, mutta sitten hän tekee asioita, jotka ovat pahaksi joukkueellemme. Enkä näe, että asia tulisi muuttumaan, Shackelford kuvaili.