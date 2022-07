Terveydenhuoltopuolella tarve jatkuu etenkin sairaaloissa, jotka auttavat sodassa haavoittuneita ja vammautuneita.

Avuntarpeet Ukrainassa ovat osittain muuttuneet sodan edetessä, kertovat suomalaiset avustustyön tekijät.

Venäjän hyökkäyksestä maahan tulee tänään kuluneeksi viisi kuukautta. Parhaillaan tarvetta on muun muassa hyttyskarkotteille, alusvaatteille ja sukille, t-paidoille, sadesuojille, erikokoisille lapioille ja kulkuneuvoille, luettelee Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna rf:n puheenjohtaja ja yksi perustajista Olena Galchenko. Hän on itsekin kotoisin Ukrainasta, mutta asunut Suomessa jo yli 12 vuotta. Oma tausta on auttanut verkostojen ulottamisessa suoraan Ukrainaan ja sodankäynnin läheisyyteen. Suomeen turvaan saapuneiden, mutta jo Ukrainaan palanneiden perheiden ja vapaaehtoisten auttajien kautta Galchenko kumppaneineen saa ajankohtaisen tiedon siitä, mistä tarvikkeista sota-alueilla erityisesti on pulaa.

Pian Venäjän hyökättyä Ukrainaan (helmikuun 24. päivänä) Galchenkon asuinkuntaan Pohjanmaan Vöyriin perustettu varastotila täyttyi nopeasti etupäässä vaatteista ja ruoasta.

– Jouduimme silloin miettimään tarkkaan, mikä ruoka säilyy hyvin ja mitä on helppo valmistaa vaatimattomissa, lähes olemattomissa olosuhteissa, Galchenko kertoo.

Vaatteiden ja ruoan lisäksi hygieniatuotteille ja lääkintätarvikkeille tuli suuri tarve nopeasti sodan alettua, samoin teltoille ja makuupusseille.

Tarkkaa avuntarvetta ei osaa aina arvata ennalta. Näin kävi esimerkiksi Ukrainassa pelastustyöntekijöiden käyttämien heijastinliivien ja lisäksi sammutuspeitteiden kohdalla.

– Emme vieneet Ukrainaan ensin heijastinliivejä, mutta niille kerrottiin olevan äärimmäisen kova tarve. Emme olisi osanneet arvata myöskään sammutuspeitteiden tarvetta, mutta saatuamme niitä lahjoituksena ja toimitettuamme niitä perille ne otettiin kiitollisena vastaan.

Suurta tarvetta on myös suojaavista ja kestävistä työvaatteista ja -hanskoista, sillä sodan raunioilla tehtävä työ on raskasta. Alusvaatteista on taistelukentillä ja pelastuspuolella suoranainen pula niin miesten kuin naisten keskuudessa, sillä pesumahdollisuuksien puuttuessa niitä kaivattaisiin kiertoon.

– Keväällä emme keskittyneet (avunannossa) ajoneuvoihin, mutta niitäkin tarvitaan jatkuvasti enemmän. Osa ajoneuvoista voidaan vahvistaa, maalata uudelleen ja toimittaa sodan etulinjaan, missä ne voivat pelastaa ihmishenkiä, Galchenko sanoo.

Hän oli itsekin ajamassa Pohjanmaan hyvinvointialueen lahjoittaman ambulanssin Suomesta Ukrainaan. Se palvelee nyt Itä-Ukrainassa sota-alueella.

Ukrainaan Suomesta lähtevät ajoneuvot lastataan muilla aputarvikkeilla. Perillä yksi ajoneuvo saattaa olla käytössä vain viikon, ennen kuin joutuu pommitetuksi. Tästä syystä tarve jatkuu.

Sotaa käytyjen kuukausien aikana talvivaatteet ovat ehtineet vaihtua kesäsesonkiin. Enää ei tarvita villasukkia, vaan kevyitä sukkia.

Kesän aikanakin sää voi olla kuitenkin viileä ja taisteluissa kuluu särky- ja flunssalääkkeitä.

Hyttyskarkotteita tarvitaan nyt Galchenkon mukaan taistelukentillä kaikissa muodoissaan, kuten sumutteena tai savukiekkoina. Vapaaehtoiset pyrkivät toimittamaan tarvikkeita myös etulinjaan.

– Sääsket ovat kuin toinen armeija, joka lyö sotilaitamme iltaisin.

Lääkintätarvikkeita varten tärkeää on myös rahankeruu, jota Galchenkon yhdistys harjoittaa. Kerätyllä rahalla on tähän mennessä hankittu Ukrainan sairaaloihin esimerkiksi sydänpumppuja, joiden avulla taisteluissa haavoittuneita sotilaita voidaan pelastaa.

Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna ry:n nimessä "kalyna" on ukrainalainen kasvi ja maan symboli, kertoo Galchenko. Vöyryssä on yhdistyksen pääpaikka, mutta mukana toiminnassa on muun muassa Oravaisilla asuva toinen perustaja, Katarina Heikius. Lisäksi mukana on paljon muitakin ihmisiä ja laajempaa Pohjanmaalta Pietarsaaresta, Kristiinankaupungista ja Vaasasta.

Yhdistyksen toimintaa kehitetään parhaillaan ja kalyna.fi-kotisivu on tarkoitus avata ensi kuun alussa.

– Koko maailma alkaa tuntea sodan vaikutukset muun muassa hintojen nousun myötä. Ukraina menettää kaupunkeja ja kyliä, mutta kaikkein kauheinta on ihmisten menetys, Galchenko sanoo.

Kauheuksien keskellä Galchenko on vaikuttunut ihmisten solidaarisuudesta ja avusta niin Suomessa kuin Ukrainassa. Järjestäytyneitä auttajia ja yksittäisiä avunantajia on niin pitkä lista, ettei avustusyhdistyksen puheenjohtaja lähde erikseen kiittämään ketään.

Avunantoon ja Kalyna-yhdistyksen yhteistyökumppaniksi on ryhtynyt Suomesta muun muassa Partioaitta Oy. Lämpimät takit, makuupussit ja ensiapupakkaukset olivat ensimmäisiä tarvikkeita, joita Partioaitta alkoi toimittaa yhdistykselle, kertovat Galchenko ja Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth.

Lisäksi tärkeää apua Partioaitalta ovat olleet muun muassa lääkintä- ja hygieniatarvikkeet, varavirtalähteet, taskulamput ja patterit sekä vauvanruoka ja -vaipat.

Kalyna-yhdistyksen ja Partioaitan kummankin avunanto lähti liikkeelle siitä, että jotain hyödyllistä haluttiin tehdä. Yhteistyö on jatkunut niin, että Partioaitassa seurataan Kalynan kautta, mitä tarvikeapua Ukrainassa milloinkin tarvitaan eniten. Sitten tarpeeseen yritetään vastata.

– Suurin asia meille on ollut –niin kuin kaikille–, että apu menisi sitä tarvitseville. Toukokuussa ajattelin, että aivan hirveää – siellä ihmiset kärsivät ja me vain jatkamme elämäämme niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, kertoo Ehrnrooth ajatelleensa sodan pitkittyessä.

Hänen käsityksensä mukaan täsmällisesti suunnatun avun tarve on Ukrainassa nyt suurinta koko sodan aikana. Partioaitta päivittää sivuillaan listaa tarvikkeista, joita ihmisten toivotaan tuovan yrityksen kahteentoista eri toimipaikkaan: Helsingin Yrjönkadulle, Espoon Selloon ja Isoon Omenaan, Ouluun, Tampereen Hämeenkadulle, Jyväskylään, Kuopioon, Turun Hansaan, Lahteen, Vantaan Outletiin, Rovaniemelle ja Vaasaan. Jatkossa tarkoitus on laajentaa vastaanottopisteiden määrää. Partioaitassa kerätään vain avaamattomia, uusia tuotteita.

– Siellä on se yksittäinen vanhus, joka tarvitsee hammasharjaa. Kaikilla ei ole varaa lahjoittaa sellaista, mutta monella on. Unohtaminen on ehkä kaikkein pahinta ja pienikin apu on apua, Ehrnrooth toteaa.

Suomen Punainen Risti (SPR) tukee nyt Ukrainan jälleenrakennusta, kun paluumuutto on alkanut.

SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtajan Tiina Saarikosken mukaan avuntarve on ollut sodan aikana vaihtelevaa riippuen siitä, ollaanko aktiivisella sotatoimialueella vai rauhallisemmassa paikassa, maan sisällä vai ulkopuolella, jonne pakolaisia on siirtynyt jo lähes kymmenen miljoonaa.

– Ihmiset haluavat palata, kun se on vain mahdollista, ja paluumuuttoa on alkanut tapahtua jo selvästi. Meidänkin operaatiossamme mietimme jälleenrakennusta siinä mittakaavassa kuin sitä voidaan vallitsevan epävarmuuden keskellä tehdä, Saarikoski kertoo.

Osa ukrainalaisista on palannut kotimaahansa, muttei välttämättä vielä alkuperäiseen asuinpaikkaansa. Monen koti on tuhoutunut pommituksissa.

– Yksi iso asia, jota mietimme nyt kovasti, on talven tulo. Miten ihmiset pystyvät pysymään lämpiminä vaurioituneissa rakennuksissa? Se onkin haaste, Saarikoski sanoo.

Hän kertoo, että lämmitysjärjestelmissä ja kaasun sekä sähkön saatavuudessa voi olla Ukrainassa paikoittain ongelmia. SPR on siirtynyt osittain käteisavustuksiin, jotta ihmiset pystyvät hankkimaan itse esimerkiksi rakennus- tai korjaustarvikkeita.

Lisäksi tarve terveydenhuoltopuolella vain jatkuu. Yli kuusi miljoonaa maansisäistä pakolaista kuormittavat järjestelmää, samoin kuin yhä enenevissä määrin sodassa haavoittuneet ja vammautuneet – etenkin tiettyjä sairaaloita, kertoo SPR:n Saarikoski.

SPR:n Tampereen Kalkun logistiikkakeskuksesta käsin tuetaan kansainvälisen ja Ukrainan Punaisen Ristin toimintaa. Avuntarpeen toimittaminen perustuu Saarikosken mukaan pyyntöihin.

Viimeisimpänä Ukrainaan on toimitettu Tampereelta hätäaputarvikkeita. Parhaillaan SPR suunnittelee Ukrainan Punaisen Ristin kanssa mobiiliklinikkatoimintaa maahan. Seuraavaksi Kalkusta saattaa lähteä tavaraa klinikkatoimintaa varten.