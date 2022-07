Burjaatit ja tshetsheenit eivät ole pian enää ainoita Venäjän vähemmistökansoja, jotka saavat näkyvän roolin Ukrainan sodassa. Venäjä kokoaa parhaillaan alueellisia ”vapaaehtoisten nimikkojoukkoja” myös suomalais-ugrilaisten kansojen asuinalueilta.

Venäjä on ottanut käyttöön uuden tavan värvätä lisää joukkoja Ukrainan sotaan.

Venäjän sisäiset tasavallat ja hallintoalueet kokoavat parhaillaan oman alueensa asukkaista ”vapaaehtoisten nimikkopataljoonia” tai erikoisyksiköitä.

Paikallisten nimikkojoukkojen perustaminen on käynnissä myös useilla suomensukuisten kansojen asuinalueilla kuten Karjalan tasavallassa, Mordvan tasavallassa ja Permin aluepiirissä.

Karjalassa on värvätty taistelijoita yksiköihin, joille on annettu nimet Ääninen ja Laatokka.

Petroskoin sotilaskomissaari Vladimir Kudrik kertoi Karjalan viralliselle uutistoimistolle IA Respublikalle, että Ääninen tulee olemaan reilun 140 hengen suuruinen tiedustelu- ja tykistödivisioona. Laatokka on puolestaan logistiikkayksikkö, joka muodostetaan noin 150 sotilaasta.

Karjalan vapaaehtoisten taisteluyksikköjen kokoaminen on ollut tarkoitus suorittaa loppuun heinäkuun puoliväliin mennessä. Eri puolilta Venäjää on kerrottu, että kokoamisen jälkeen vapaaehtoiset saavat noin kuukauden mittaisen koulutuksen, jonka jälkeen heidät lähetetään ”erikoisoperaatioon” Ukrainaan.

Kudrikin mukaan paikallisten vapaaehtoisten nimikkoyksiköiden perustaminen on keino välttää yleinen liikekannallepano.

– Nimikkoyksiköiden perustaminen on tarpeen, jotta voidaan välttää osittainen tai yleinen liikekannallepano. Siksi on aloitettu vapaaehtoisten joukkojen kokoaminen. Petroskoissa on paljon halukkaita, jotka lähtevät sinne isänmaallisten tunteiden pohjalta, Kudrik selitti kesäkuun lopulla.

Esimerkiksi Sortavalan sotilaskomissariaatti on houkutellut Karjalan nimikkoyksiköihin vapaaehtoisia lupaamalle heille 250 000–400 000 ruplan kuukausipalkkaa. Ruplan nykyisellä virallisella kurssilla se tarkoittaa noin 4 100–6 600 euroa, mikä on Venäjän mittapuulla merkittävä summa. Lisäksi luvassa on vielä erilaisia bonuksia ja kertaluontoisia palkkioita.

Sotilaskomissaari Igor Tihomirov kertoi, että Mordvan tasavallan asukkaista kootaan puolestaan nimikkoyksiköt nimeltä Sijazhar ja Aralai lähetettäväksi ”Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen tueksi” Ukrainaan. Kolmannen mordvalaisyksikön nimi on Kaval.

Yksikköjen nimet viittaavat Mordvan tasavallassa asuvien suomalais-ugrilaisten kansojen eli ersien ja mokshien kulttuuriin. Sijazhar on ersien kansanperinteeseen kuuluva kansallissankari, aralai tarkoittaa mokshan kielellä suojelijaa ja kaval on ersän kielen haukkaa tarkoittava sana.

Vapaaehtoisille mordvalaisille tarjotaan vähintään kuuden kuukauden mittaista sopimusta ja kuukauden koulutusjaksoa ennen Ukrainaan lähettämistä.

Vapaaehtoisiksi hyväksyttävien ikähaitari vaihtelee hieman alueittain. Joillakin alueilla kelpuutetaan jo 18-vuotiaat, mutta joillakin vasta 23-vuotiaat. Vanhimmat hyväksyttävät ovat 55–60-vuotiaita. Yleisiä vaatimuksia ovat lisäksi hyvä terveys, armeija- tai sotilaskokemus, rikosrekisterin puhtaus ja vähintään keskiasteen koulutus.

– Tärkeintä on vapaaehtoiseksi haluavan isänmaallinen henki, hänen halunsa auttaa veljeskansaa, Tihomirov muotoili Mordvan paikallisessa mediassa.

Tihomirovin mukaan mordvalaiset vapaaehtoiset toteuttavat Ukrainassa erikoisoperaation johdon antamia käskyjä.

– Tarkoituksena on saavuttaa rauhanomainen elämä ja karkottaa uusnatsit kansantasavalloista, hän muotoili.

Tihomirovin mukaan vapaaehtoiset mordvalaiset saavat 200 000 ruplan palkkaa, mikä on virallisen kurssin mukaan noin 3 300 euroa kuukaudessa.

Kun komennus on ohi, vapaaehtoiset nauttivat ”taisteluihin osallistuneiden veteraanien” sosiaalisista eduista Venäjällä. Näihin kuuluvat lupailujen mukaan muun muassa liki 3 500 ruplan kuukausiavustus (vajaat 60 euroa), pääsy sairaanhoitoon jonojen ohi, kuntoutusjaksoja sanatoriossa ja ilmaista hoitoa sotasairaaloissa. Lisäksi vapaaehtoisille luvataan helpotuksia asuntokuluihin, ilmaisia matkoja julkisen liikenteen kulkuneuvoissa ja verohelpotuksia.

Tihomirovin mukaan Venäjän asevoimat on nyt ”tekemässä historiaa” Ukrainassa.

– Meidän on yhdistyttävä näinä vaikeina aikoina. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta olemme isoisiemme muiston arvoisia, sillä he lahjoittivat meille rauhan vuonna 1945, Tihomirov vetosi houkutellessaan mordvalaisia liittymään tasavallan omiin vapaaehtoisjoukkoihin.

Ideana on, että kansalliset ja alueelliset vapaaehtoisjoukot saavat oman nimen lisäksi myös oman symboliikkansa, kuten lipun ja logon. Symbolien ja nimien valinnassa hyödynnetään kunkin hallintoalueen ja siellä asuvien kansojen paikannimiä, paikallisten kielten sanoja ja kulttuurin erityispiirteitä.

Permin oman nimikkoyksikön nimeksi on valittu Parma, joka viittaa suomalais-ugrilaisessa komin kielessä käytettyyn tiheän havumetsän nimitykseen. Permin aluepiiri on yksi komien asuinalueista.

Kirovin nimikkoyksikkö on puolestaan Vjatka, joka viittaa kaupungin vanhaan nimeen. Nizhni Novgorodin nimikkoyksikkö kantaa paikallisen kansallissankarin Kuzma Mininin nimeä. Kurskin alueelta kootaan omaa nimikkoyksikköä nimeltä Seim.

Paikallisten vapaaehtoisten nimikkojoukkoja kootaan parhaillaan myös Tatarstanin ja Bashkortostanin tasavalloista. Tatarstanin vapaaehtoispataljoonat ovat nimeltään Alga ja Timer. Nimet voidaan kääntää suomeksi ”eteenpäin” ja ”rautainen”.

Vologdan alueella ja Kaukoidän Primorjen alupiireissä on niin ikään meneillään alueiden omien nimikkojoukkojen kasaaminen. Primorjessa joukkojen nimenä on Tiikeri, mikä viittaa amurintiikeriin.

Tshetsheniasta on lähetetty Ukrainaan jo useita nimikkoyksiköitä heti Ukrainan uuden sodan alusta alkaen. Yksikköjen nimissä esiintyy aina sana Ahmat, joka viittaa Tshetshenian johtajan Ramzan Kadyrovin isään Ahmat Kadyroviin. Vastikään on päätetty muodostaa neljä uutta yksikköä, joista tulee pohjoisen, etelän, idän ja lännen oman Ahmat-yksiköt.

Burjaatit ovat myös olleet usein otsikoissa Ukrainan sodan aikana, sillä heidän suhteellinen osuutensa Venäjän sotilaista ja sodassa haavoittuneista on ollut huomattava.

Viime aikoina Burjatiasta on kuulunut jo myös uutisia, joiden mukaan tasavallassa on alkanut voimistua ”erikoisoperaatiosta” kieltäytyvien sotilaiden ja heidän vanhempiensa ääni. Osa burjaateista on valittanut julkisuudessa, että heitä on huijattu sotaan sotaharjoitusten varjolla.

Venäjän lakien mukaan sotilailla on oikeus kieltäytyä sopimussotilaan tehtävistä, mutta läheskään kaikki kaukaisten ja köyhien alueiden nuoret miehet eivät tiedä oikeuksistaan tai heitä on helppo painostaa ja uhkailla.