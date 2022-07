Nyt todetut lasten tartunnat eivät liity toisiinsa.

Yhdysvalloissa on todettu kahden lapsen saaneen apinarokkotartunnan. Tartunnat ovat maan ensimmäiset lapsilla, uutisoi CNN. Tähän asti useimmat apinarokkotapaukset on todettu miehillä, jotka ovat olleet sukupuoliyhteydessä toisen miehen kanssa.

Artikkelissa kerrotaan, että Euroopassa lasten apinarokkotapauksia on todettu jo aiemmin. Myös Daily Mail uutisoi perjantaina alle 10-vuotiaan hollantilaisen pojan saaneen tartunnan.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan nyt Yhdysvalloissa todetut lasten tartunnat eivät liity toisiinsa. Luultavasti lapset ovat saaneet tartunnan omilta perheenjäseniltään. Virus voi tarttua ihmisestä toiseen myös muunlaisessa läheisessä ihokontaktissa.

Tässä tapauksessa virus on voinut levitä esimerkiksi halailun, syöttämisen tai yhteisten tavaroiden, kuten pyyhkeiden, kautta.

Toinen sairastuneista lapsista on leikki-ikäinen ja toinen on vasta vauva. Heillä on apinarokkotaudin oireita, mutta he ovat hyvässä kunnossa ja heitä lääkitään.

Tautikeskuksen tohtori Jennifer McQuiston mukaan lasten apinarokkotapaukset eivät ole yllätys, ja että Yhdysvaltojen tulisi olla valppaampia uusien tapausten kanssa.

– Sosiaalisten verkostojen kautta olemme kontaktissa useiden erilaisten ihmisten kanssa. Vaikka tauti on levinnyt tietyssä sosiaalisessa verkostossa, olemme viestittäneet, että se voi levitä myös tuon verkoston ulkopuolella, hän sanoo CNN:lle.

– Tiedän, että Euroopassa ja muissa paikoissa, joissa tauti leviää, on todettu tapauksia myös lapsilla ja naisilla. Uskon, että sama tulee tapahtumaan myös meillä Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain hallitus on toimittanut maahan 300 000 rokotetta apinarokkovirusta vastaan perjantaina.

– Se tarkoittaa, että sadattuhannet amerikkalaiset tulevat saamaan rokotteen päivien tai viikkojen sisällä, Valkoisen talon koronaviruskoordinaattori Ashish Jha sanoo.

Maan tautikeskus sekä ruoka- ja lääkevirasto ovat todenneet, että ihmiset tarvitsevat kaksi rokoteannosta suojautuakseen virukselta täysin.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi lauantaina.