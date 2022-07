Kaasun hinnan keinotekoinen alentaminen on ilmaston kannalta ongelmallista.

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen pitää mahdollisena, että Saksan energiakriisi johtaa siihen, että maa päätyy sittenkin jatkamaan kolmen viimeisen ydinreaktorinsa käyttöikää.

– Voi olla, että kriisitietoisuus on kevään jälkeen kasvanut ja se, mikä ei keväällä ollut realistista, saattaakin nyt olla mahdollista, Tynkkynen sanoi STT:lle.

Keväällä käydyssä ensimmäisessä ydinvoimakeskustelussa päädyttiin siihen, että ydinvoimaloiden käytön jatko yli vuodenvaihteen takarajan ei ollut realistinen vaihtoehto. Toisella kierroksella äänenpainot ovat muuttuneet.

– Ilmastonäkökulmasta olisi ilman muuta vahvat perusteet sille, että jatketaan näiden nykyisten reaktorien käyttöikää vähintään kriisin yli ja miksei sen ylikin.

Suunnan muuttaminen on hankalaa. Ydinvoimakeskustelu on Saksassa suomalaisesta näkökulmasta katsoen melkoisen erilaista.

– Siellä ydinvoima on vahvasti symbolinen, identiteettipoliittinen ja ideologinen kysymys.

Samalla Saksassa on tämän vuoden aikana arvioitu uudelleen monia pyhinä lehminä pidettyjä poliittisia kysymyksiä, kuten aseiden vientiä sotaa käyvään Ukrainaan.

– Ei voida poissulkea, että myös ydinvoimassa löytyisi uusi suunta. Se olisi kyllä iso suunnanmuutos hyvin pitkään ja perinteiseen energiapoliittiseen linjaan.

Saksan vihreät ovat viestineet, että vaikka puolue vastustaa ydinvoimaa, on se valmis arvioimaan reaktorien käytön jatkoa uudelleen. Tähän liberaalipuolue FDP on vastannut, että siinä tapauksessa se on valmis harkitsemaan uudelleen kielteistä kantaansa moottoriteiden nopeusrajoituksiin.

Maakaasusta hyvin riippuvainen Saksa on myös avaamassa ovea sille, että kohonneiden hintojen vaikutukset saavat välittyä kuluttajille. Uniperin pelastuspakettiin sisältyy ehto, että kriisiytynyt yhtiö saa viimeistään lokakuussa periä 90 prosenttia ostohinnasta asiakkailtaan.

– Ilmaston näkökulmasta se on ollut ongelma, koska asiakkaat eivät maksa todellisia kustannuksia. Maakaasu on kuitenkin mittavia päästöjä tuottava energiamuoto. Kannustimet vähentää sen käyttöä eivät ole olleet paikoillaan.

Myönteistä on Tynkkysen mukaan myös se, että Uniper luopuu kanteesta, jonka se on nostanut Hollantia vastaan päätöksestä nopeuttaa hiilivoiman alasajoa.

Tynkkynen arvioi, että Saksan tuleva energiahuolto tulee perustumaan pääosin uusiutuviin energiamuotoihin, kun on käynyt selväksi, ettei maakaasusta ole siirtymäkauden ratkaisuksi. Kritiikki ei suinkaan alkanut vasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Uniperin yliripustautumista maakaasun varaan on arvosteltu hyvin voimakkaasti jo ennen sotaa. Silloin perusteet olivat hyvin pitkälti ilmastossa.

Tynkkynen ei silti usko, että käänne menisi niin pitkälle, että Saksa alkaisi rakentaa lisää ydinvoimaa.