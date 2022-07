Yhdysvallat lähettää myös itsemurhadroneja ja tykistön ammuksia.

Yhdysvallat antaa Ukrainalle lisää sotilasapua 270 miljoonan dollarin arvosta, kertoo Valkoinen talo.

Uuteen apupakettiin kuuluu muun muassa lisää erittäin pitkälle kehitettyjä Himars-rakentinheitinjärjestelmiä sekä 500 miehittämätöntä Ghost-ilma-alusta.

Ghost on niin sanottu itsemurhadrone, joka räjähtää osuttuaan kohteeseensa.

– Venäjä on tehnyt tappavia iskuja eri puolille maata, ostoskeskuksista asuintaloihin, tappaen viattomia ukrainalaisia siviilejä. Näiden raakuuksien keskellä presidentti on tehnyt selväksi, että me tulemme tukemaan Ukrainan hallintoa ja kansaa niin pitkään kuin tarvitsee, sanoi Valkoisen talon edustaja John Kirby.

Yhdysvallat lähettää Ukrainaan myös kymmeniä tuhansia tykistökranaatteja.

Ukraina on pyytänyt lisää nimenomaan raketinheitinjärjestelmiä, jotka sen mukaan voivat olla ratkaisevia sodan lopputuloksen kannalta. Puolustusministeri Oleksi Reznikov sanoi aikaisemmin tällä viikolla, että hän toivoo Yhdysvaltojen lähettävän jopa sata Himars-järjestelmää.