Tiedustelu­raportti: Tästä syystä Venäjä on lisännyt ilma­torjunta­ohjusten käyttöä

Maahyökkäysohjusten sijaan Venäjä käyttää ilmatorjuntaohjuksia, jotka voivat helposti ohittaa tarkoitetut kohteet ja aiheuttaa paljon siviiliuhreja, raportissa sanotaan.

Venäjä on edelleen keskittynyt Itä-Ukrainassa Donbassin alueelle, joka koostuu Luhanskista ja Donetskista. Kuva otettu Kramatorskissa 19. heinäkuuta.

Venäjä kärsii Ukrainassa "kriittisestä" maahyökkäysohjusten puutteesta, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Tästä syystä Venäjä on lisännyt ilmatorjuntaohjusten käyttöä, raportissa sanotaan. Venäjä on "melko varmasti" asettanut lähelle Ukrainaa S-300- ja S-400-ilmatorjuntajärjestelmiä, jotka on suunniteltu ampumaan alas lentokoneita ja ohjuksia, raportti arvioi.

Koska näitä ohjuksia ei ole tarkoitettu hyökkäyskäyttöön ja koska sotilailla on vähän koulutusta tällaisia tehtäviä varten, ohjukset voivat helposti ohittaa tarkoitetut kohteet ja aiheuttaa paljon siviiliuhreja, raportti toteaa.

Raportin mukaan Venäjä on edelleen keskittynyt Itä-Ukrainassa Donbassin alueelle, joka koostuu Luhanskista ja Donetskista.

Ukrainan joukot ovat onnistuneet torjumaan Venäjän yrityksiä hyökätä Vuhlehirskin voimalaitokseen Donbassissa. Samaan aikaan Venäjän tykistö on keskittynyt Kramatorskin ja Siverskin kaupunkien ympärillä oleville alueille.

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi Venäjän kiihdyttäneen iskujaan. Luhansk onkin jo lähes kokonaan venäläisjoukkojen hallinnassa.

– Venäläiset heittävät kaikki reservinsä taisteluun. Viimeisen päivän aikana lähes jokaista kylää ja kaupunkia, johon vihollisen aseet tällä hetkellä ulottuvat, on ammuttu piippu- ja rakettitykistöllä, hän kirjoitti Telegram-viestipalvelussa Guardianin mukaan.

Donetskin Tshasiv Jarin kaupungissa, jonne Venäjä teki ohjusiskun asuinrakennukseen 10. heinäkuuta, ihmiset etsivät yhä läheisiään. Iskussa kuoli viimeisimpien lukujen mukaan ainakin 47 ihmistä.

– Siellä (raunioiden) alla on vielä lapsia. Heidän vanhempansa kutsuvat heitä, mutta kukaan ei vastaa, sanoi 64-vuotias asukas Ljudmila Tshasiv Jarissa uutistoimisto AFP:lle.

– Täällä ei ole enää mitään. Viranomaiset ovat lähteneet. Meidän täytyy turvautua itseemme jäädäksemme eloon, hän sanoi.

Venäjä-mielisen separatistialueen, niin kutsutun Donetskin kansantasavallan viranomaiset ovat estäneet alueen asukkaiden pääsyn Googleen.

Asiasta kertoi alueen separatistijohtaja Denis Pushilin tänään Telegram-viestipalvelussa.

Päätös tehtiin, koska Google yllyttää "väkivaltaan venäläisiä ja varsinkin Donbassin asukkaita vastaan", Pushilin väitti.

Naapurialueen, niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan viranomaiset estivät pääsyn Googleen torstaina. Donetskin ja Luhanskin separatistialueilla tiedonvälitystä valvotaan tarkasti kuten Venäjälläkin.

Pushilin syytti Googlea siitä, että se toimisi "Yhdysvaltain hallituksen käskyjen" alaisuudessa.

Venäjän hallitus on päivittänyt "epäystävällisten valtioiden" listaansa asetuksella, joka julkistettiin tänään.

CNN:n mukaan listalle on nyt lisätty Tanska, Kreikka, Slovenia, Kroatia ja Slovakia. Listalla oli jo muiden muassa Yhdysvallat sekä Tshekin tasavalta.

"Epäystävällisiin valtioihin" lukeutuvat maat, joiden toimia Venäjän viranomaiset pitävät "epäystävällisinä".

Presidentti Vladimir Putinin allekirjoittaman asetuksen nojalla listalla olevien maiden oikeutta palkata työntekijöitä Venäjällä suurlähetystöihinsä, konsulaatteihinsa sekä virallisiin edustustoihinsa on rajoitettu. Kreikka voi esimerkiksi palkata 34 ihmistä ja Tanska kaksikymmentä, Slovenia ja Kroatia eivät yhtäkään, kuten ei myöskään Yhdysvallat.