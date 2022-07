Transnistria on jo pitkään haaveillut itsenäisyydestä ja Venäjään liittymisestä.

Moldovaan kuuluvan Transnistrian alueen ulkoministeri Vitaly Ignatiev sanoo, että Transnistria aikoo liittyä Venäjän federaation.

– Transnistrian suunta on pysynyt muuttumattomana tasavallan koko olemassaolon ajan, mikä näkyy 17. syyskuuta pidetyn kansanäänestyksen tuloksissa, jotka ilmaisevat kannan selkeästi: itsenäisyys ja myöhempi vapaa liittyminen Venäjän federaatioon. Maan itsenäisyys on ehdoton prioriteetti.

Transnistria sijaitsee Moldovan itäpuolella, Ukrainan rajan tuntumassa. Transnistrian erottaa muusta Moldovasta Dnestrjoki.

Alue julistautui itsenäiseksi Moldovasta vuonna 1990, kun Moldova oli julistautunut itsenäiseksi Neuvostoliitosta. Mikään valtio ei ole tunnustanut Transnistrian itsenäisyyttä.

– Se on alueena hyvin pieni ja kiistanalainen, kuvailee Turun yliopiston lehtori Heino Nyyssönen.

Jo pitkään on ollut tiedossa Transnistrian halu liittyä Venäjään. Enemmistö alueen asukkaista puhuu äidinkielenään venäjää. Alueella on myös venäläisjoukkoja, joita Venäjä on kutsunut ”rauhanturvaajiksi”.

Nyyssönen arvioi, että Ignatievin kommentin taustalla saattaa vaikuttaa se, että Euroopan unioni ilmoitti hiljattain hyväksyvänsä Moldovan hakijamaan statuksen yhdessä Ukrainan kanssa.

– Ehkä nimenomaan se, että Moldovasta on tullut hakijamaa, on voinut kärjistää tätä tilannetta.

Nyyssönen ei kuitenkaan näe, että Transnistrian tilanteessa tai asemassa tapahtuisi nopeita muutoksia.

– Siinä lienee taustalla pitkän ajan tavoite. Suomessakin on spekuloitu sitä, voiko tämä konflikti levitä Moldovaan. Toisaalta geopoliittista välimatkaa on siinä vielä olemassa.

