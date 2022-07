Presidentillä kerrotaan olevan lieviä oireita.

Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltojen presidentillä Joe Bidenilla on todettu koronavirustartunta, Reuters uutisoi. Bidenilla kerrotaan olevan lieviä oireita.

Bidenin lääkärin mukaan oireet alkoivat keskiviikkona. Lääkärin mukaan presidentillä on väsymystä ja kuivaa yskää.

79-vuotias presidentti on ottanut paxlovid-koronaviruslääkettä, jonka tarkoituksena on ehkäistä taudin vakavaa muotoa. Kyseinen lääke on myös käytössä Suomessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sivuilla kerrotaan, että paxlovid estää koronaviruksen lisääntymistä tartunnan saaneen elimistössä. Lääke otetaan suun kautta ja hoito kestää viisi päivää.

Bidenin lääkärin mukaan presidentin odotetaan vastaavan hoitoon hyvin.

Valkoisen talon mukaan Biden on eristyksissä. Hänen kerrotaan työskentelevän eristyksissä siihen asti, kunnes hän saa negatiivisen tuloksen koronatestistä.

Biden vieraili hiljattain Lähi-idässä. Hän lensi takaisin Yhdysvaltoihin viime lauantaina.

Päivää ennen kuin hänen tartunnastaan kerrottiin, presidentti vieraili Massachusettsissa. Siellä Biden esitteli suunnitelmiaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävistä toimista.

Biden on saanut yhteensä neljä annosta koronarokotetta.

Presidentin vaimo Jill Biden sai koronavirustestistä negatiivisen tuloksen.