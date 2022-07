Ajatushautomo arvioi, ettei Venäjä ole edennyt viime viikkoina merkittävästi kohdettaan Slovjanskia kohti.

Venäjä rapauttaa hyökkäyskykyään taisteluissa suhteellisen merkityksettömistä asutuskeskuksista Donetskin alueella, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreessa raportissaan.

ISW:n arvion mukaan Venäjä ei ole viime viikkojen aikana edennyt merkittävästi arvioitua kohdettaan Slovjanskia kohti. Tämän lisäksi Venäjän ei arvioida edenneen myöskään Siverskin ja Bahmutin linjalla.

Venäjä on ISW:n mukaan yrittänyt vallata Siverskiä Luhanskin alueen valtaamisesta asti, eli heinäkuun alusta, eikä ole vielä edennyt kaupunkiin asti.

Instituutin arvion mukaan venäläisten on vaikea edetä avoimessa ja harvaan asutussa maastossa.

