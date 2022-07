Piruiliko Erdogan? Putin joutui yllättävään tilanteeseen Teheranissa – kamerat ikuistivat kiusallisen hetken

Vladimir Putinin näytti lehdistötilaisuudessa hermostuneelta.

VENÄJÄN presidentti Vladimir Putin tapasi eilen tiistaina Turkin ja Iranin presidentit Recep Tayyip Erdoganin ja Ebrahim Raisin Teheranissa. Kolmen maan johtajat keskustelivat muun muassa Syyrian tilanteesta ja viljatoimituksista Ukrainan sodassa.

Putin ja Erdogan pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden Teheranissa tiistai-iltana Suomen aikaa.

Twitterissä on levinnyt lyhyt videopätkä Putinin ja Erdoganin kättelyä edeltävästä hetkestä, jota median edustajat todistivat lehdistötilaisuudessa.

Juuri ennen presidenttien kättelyä kuvatusta videomateriaalista näkyy, kuinka Putin astelee huoneeseen kameroiden eteen ja tämän jälkeen seisoo odottamassa Turkin presidenttiä.

Brittiläinen The Guardian kertoo Venäjän presidentin joutuneen seisomaan kiusallisesti yksin median edessä noin 50 sekunnin ajan, ennen kuin Erdogan saapui tervehtimään häntä.

Videolla näkyy, kuinka Putin odottaessaan mutristelee suutaan ja liikehtii paikallaan asetellen painoa jalalta toiselle, kädet ristittyinä eteensä.

Guardianin mukaan jotkut ovat arvelleet tiistaina nähdyn tilanteen saattaneen olla Erdoganin ”takaisinmaksu” Moskovassa vuonna 2020 pidetystä kokouksesta, jossa Erdogan joutui odottamaan pääsyä kokoushuoneeseen.

– Ne 50 sekuntia, jotka Erdogan sai Putinin odottamaan hämmentyneen näköisenä kameroiden edessä, kertovat paljon siitä, kuinka paljon on muuttunut Ukrainan jälkeen, Lähi-Idässä julkaistavan The National-sanomalehden vanhempi kirjeenvaihtaja Joyce Karam arvioi Twitterissä.

The Guardian kuvailee, että odottaminen ei ole tyypillistä Putinille, joka on kehittänyt maineen pitää maailman johtajat odottamassa neuvottelujen alkamista.

Myös IS on kertonut aiemmin, että myöhästely on ollut Putinille jopa jonkinlainen tavaramerkki.

Esimerkiksi elokuussa 2019 Putin saapui myöhässä Suomen vierailulle. Putin saapui myöhässä myös 2018 Helsingissä pidettyyn tapaamiseen Yhdysvaltain tuolloisen presidentin Donald Trumpin kanssa.

Politologi Dmitri Abramov kommentoi tuolloin uskovansa, että Putin pyrkii korostamaan auktoriteettiaan ja ylemmyyttään muihin nähden myöhästelemällä ja pakottamalla toiset odottamaan.

