Vladimir Putinin uusi nuorisoliike aikoo ”palauttaa venäläislapsille sen, mitä neuvostolapsilla oli”

Venäjän uuden nuorisoliikkeen ensimmäinen perustamiskokous pidetään Ukrainalta vallatulla Krimin niemimaalla jo keskiviikkona. Tavoitteena on 6–18-vuotiaiden venäläislasten yhdenmukainen kasvatus ”perinteisten arvojen mukaan” ja muun muassa ”internetin haitallisten vaikutusten” karsiminen.

Vladimir Putinin uuden nuorisojärjestön on kerrotaan korvaavan Neuvostoliiton pioneeri-järjestön jättämää aukkoa lasten kasvatuksessa. 2005-2013 Venäjällä herättivät huomiota niin kutsutut Putin-nuoret, joista tunnetuin oli Nashi-järjestö.

Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti viime viikolla lain, joka määrittelee Venäjälle perustettavan uuden valtakunnallisen nuorisoliikkeen päätehtävät. Liikkeen toimintaa ryhtyy koordinoimaan hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajaksi laki määrää Venäjän presidentin.

Uudella liikkeellä ei ole vielä nimeä eikä tunnuksia, mutta sen on tarkoitus yhdistää Venäjällä jo toimivia lasten ja nuorten järjestöjä yhteen yhdeksi valtakunnalliseksi jättiorganisaatioksi.

Idea uuden liikkeen perustamisesta esiteltiin Venäjän duumalle toukokuun 19. päivänä, jolloin vietettiin Neuvostoliiton pioneeriliikkeen syntymän satavuotisjuhlaa. Alkuperäisessä lakiehdotuksessa uuden liikkeen nimeksi oli ehdolla Suuri muutos (ven. Bolshaja peremena), mutta lain käsittelyn edetessä päätettiin, että liikkeen tulevat jäsenet saavat itse päättää sen nimestä.

Kremlin edustajat ovat kiistäneet voimakkaasti, että tavoitteena olisi pioneerijärjestön herättäminen henkiin. Pioneerit olivat osa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kollektiivista kasvatusta, ja lapsille opetettiin pioneerileireillä myös puolisotilaallisia taitoja.

– Kukaan ei aio palauttaa pioneereja uudelleen. Tämä on liike, joka yhdistää koululaisia ja sitäkin laajempia ikäryhmiä, kuten nuorisoa, Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi.

Neuvostoliitossa oli kunnia-asia kuulua pioneereihin.

Duuman sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Olga Kazakova on yksi uuden nuorisoliikkeen pääideologeista. Myös hän tyrmäsi Gazeta.ru-uutissivun haastattelussa suorat vertailut Neuvostoliiton pioneeriliikkeeseen, mutta myönsi liikkeen haluavan palauttaa venäläislapsille sen, mitä neuvostolapsilla oli.

– Sen jälkeen kun Neuvostoliiton koulutusjärjestelmä hajosi, tulevat sukupolvet joutuivat kärsimään. Se vaikutti haitallisesti kaikkeen, mikä määritteli lasten kehittymistä. Toisin sanoen, meidän velvollisuutenamme on palauttaa lapsille se, Kazakova sanoi.

– Meillähän oli tällainen liike (Neuvostoliiton pioneereissa). Antakaamme lapsillemme samanlainen mahdollisuus, hän jatkoi.

Neuvostoliitossa pioneerileirillä opeteltiin puolisotilaallista kuria ja myös esimerkiksi ammuntataitoja.

Josif Stalin hautajaisissa vuonna 1953 pioneerilapsilla oli kunniavartio.

Kazakovan mukaan Venäjän johto on teettänyt säännöllisesti mielipidetutkimuksia aiheesta, ja vanhemmat ovat toivoneet valtakunnallisen nuorisoliikkeen palauttamista jo pitkään. Hänen mukaansa Venäjän koulujärjestelmä keskittyi 1990-luvulla Neuvostoliiton hajottua opettamaan lapsille lähinnä vain tietoja, mutta kasvatustyö laiminlyötiin.

– Se johti suureen joukkoon kielteisiä seurauksia, jotka vaikeuttivat ihmisten sosiaalistumista osaksi työelämää. Sen päälle tuli vielä internetin kehittyminen, ja lapset häipyivät onlineen, Kazakova sanoi.

Kazakovan mukaan uuden liikkeen tarkoituksena on opettaa lapsille elämän taitoja ja arvoja, joita he eivät nykyisin opi, koska internet on ”repäissyt heidät irti” elämästä.

Gazeta.ru:n toimittaja kysyi myös, jätetäänkö liikkeen jäsenyyden ulkopuolelle jatkossa sellaiset lapset, joiden elämänkatsomus on jossain kohtaa ristiriidassa Venäjän yleisesti hyväksytyn valtakunnallisen näkökulman kanssa esimerkiksi perinteisten arvojen suhteen.

– Jos se on ristiriidassa, se tarkoittaa, että jossain kohtaa ei ole tehty työtä kunnolla. Ei ole selitetty asioita lapselle. Meidän tehtävämme on löytää pääsy jokaisen lapsen luo, Kazakova sanoi.

Teoriassa uuteen liikkeeseen voisi liittyä jopa noin 18 miljoonaa venäläislasta, kertoo Life-sivusto.

Vladimir Putin on vieraillut Krimillä usein Artek-nuorisoleirillä. Kuva on vuodelta 2017.

Vuonna 2010 Putin-nuoret kantoivat mielenosoituksessaan sellaisten ihmisten kuvia, jotka olivat heidän mukaansa häpeäksi Venäjälle.

Uuden liikkeen rahoitus tulee Venäjän valtiolta. Kremlin mukaan liikkeestä ei tule kuitenkaan Yhtenäinen Venäjä -puolueen omaa nuorisojärjestöä, vaan se toimii erillään puoluepolitiikasta.

Kremlin virallisilla nettisivuilla kerrotaan, että nuorisoliikkeestä tulee vapaaehtoinen valtakunnallinen valtiollis-yhteiskunnallinen liike, jonka jäseniksi otetaan 6-18-vuotiaita venäläislapsia.

Kremlin julkaiseman dokumentin mukaan tarkoituksena on kasvattaa lapsia ja nuoria Venäjän valtiollisen politiikan intressien mukaisesti ja auttaa heitä löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

– Lapsia ja nuoria valmistetaan täysipainoiseen elämään yhteiskunnassa ottaen huomioon heidän maailmankatsomuksensa muodostaminen Venäjän perinteisten henkisten ja moraalisten arvojen mukaisesti, Kremlin sivuilla lukee vapaasti suomennettuna.

Kremlin nettisivuilla julkaistussa dokumentissa korostetaan myös, että lapsille on tarkoitus opettaa ”rakkautta ja kunnioitusta Isänmaata kohtaan” ja ”henkilökohtaista vastuunkantoa sekä heidän omasta tulevaisuudestaan että Isänmaan tulevaisuudesta nykyisten ja tulevien sukupolvien edessä”.

Vladimir Putin kuvattuna pitämässä puhetta Artek-nuorisoleirin osallistujille 2017.

Uuden liikkeen perustana olevassa laissa sanotaan, että liike voi perustaa sivuosastoja myös ulkomaille.

Ei ole tietoa siitä, onko Kremlillä suunnitelmia laajentaa liikettä ulkomailla asuvien venäläislasten yhteiseksi kasvatus- ja harrastusprojektiksi. Ainakin alkuvaiheessa Kremlin suunnitelmat näyttävät kohdistuvan Ukrainaan, sillä Kazakovan mukaan Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavalloissa” kaivataan nyt kovasti venäläistä nuorisoliikettä lasten kasvatuksen tueksi.

– Tällaiselle liikkeelle on tarvetta siellä (Donbasissa). He ovat kaivanneet kovasti tätä kaikkea. Heillä täytyy olla mahdollisuus kehittyä eikä elää koko ajan fyysisessä jännityksen tilassa, Kazakova sanoi.

Venäjän mediassa olleiden tietojen mukaan uusi nuorisoliike aloittaa toimintansa pikavauhdilla alkusyksystä. Liikkeen on tarkoitus tulla Venäjän kaikkien lasten ulottuville jopa pienimmilläkin paikkakunnilla.

Ensimmäinen perustava kokous pidetään jo keskiviikkona 20. heinäkuuta Venäjän Ukrainalta kaappaamalla Krimin niemimaalla, jossa toimii neuvostoajoilta periytyvä Artek-nuorisoleiri.

Suunnittelukokoukseen on tulossa Life-sivuston mukaan henkilöitä myös Venäjän presidentinhallinnosta. Tiedossa ei ole, saapuuko Putin paikalle.

Venäjän oppositiossa suhtaudutaan uuteen nuorisoliikkeeseen varauksella. Moni epäilee, että näennäisestä vapaaehtoisuudestaan huolimatta liikkeestä saatetaan tehdä käytännössä pakollinen velvollisuus, johon lasten on mentävä mukaan päästäkseen eteenpäin yhteiskunnassa.

Yhtenäinen Venäjä -puolueen Nuori kaarti tuli tunnetuksi vuoden 2007 Pronssisoturi-kiistan aikana, kun he häiriköivät Moskovassa Viron suurlähetystön edustalla.

Tällaista symboliikkaa Yhtenäinen Venäjä -puolueen nuorisojärjestö eli Nuori kaarti käytti Moskovassa 2007 Viron suurlähetystön edustalla. Puhallettavassa panssarivaunussa lukee V-symboli vaaka-asennossa ja teksti ”Tallinnaan”.

Kreml testasi jo vuosina 2000-2014 useita erilaisia nuorisoliikkeitä, joita kutsuttiin sittemmin Putin-nuoriksi.

Tunnetuin liikkeistä oli Nashi eli Meikäläiset, jonka väitettiin olevan ”fasismin vastainen ja demokraattinen isänmaallinen nuorisoliike”.

Putin-nuoria käytettiin muun muassa häiriköimään Moskovassa toimivia länsimaiden suurlähetystöjä ja oppositiomielistä mediaa vastaan. Heidän oli myös määrä toimia esteenä lännen väitetyille haaveille järjestää ”värivallankumous” Venäjällä.

Heinäkuussa 2010 Seligerin nuorisoleirillä suoritettiin aamujumppa Dmitri Medvedevin ja Vladimir Putinin kuvien edustalla.

2010 Seligerin nuorisoleirillä Putin-nuoret ottivat itsestään valokuvia jättimäisten Medvedevin ja Putinin kuvien edustalla.

Kreml järjesti myös valtavia Putin-nuorten kokoontumisia esimerkiksi Moskovassa reilut kymmenen vuotta sitten. Nuorten osallistuminen tapahtumiin varmistettiin niin, että heidät tuotiin paikalle busseilla lähikaupungeista. Palkinnoksi he saivat vapaata koulusta ja lupailuja, että aktivismi toisi heille paremmat uramahdollisuudet.

Moskovan ja Pietarin välimaastossa sijaitsevassa Seligerissä järjestettiin kesäisin suuria Putin-nuorten kesäleirejä. Myös suomalainen Venäjä-mielinen dosentti Johan Bäckman kävi Seligerin leirillä luennoimassa ”kansainvälisestä informaatiosodankäynnistä”.

Lue lisää: Putinin perijät – lue IS:n reportaasi Putin-nuorten leiriltä vuodelta 2010

Putin-nuorten ongelmaksi koituivat vuosien saatossa sisäiset ristiriidat ja mitä ilmeisimmin se, että monet nuoret eivät olleet sydämestään mukana, sillä toiminta oli Kremlin ylhäältä ohjaamaa. Nashi-nuoret eivät enää toimi, mutta esimerkiksi Yhtenäinen Venäjä -puolueella on yhä oma nuorisojärjestönsä

Nuori kaarti

.