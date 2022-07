Britanniassa kehotetaan välttämään turhaa matkustamista hirmuhelteen takia.

En ole aiemmin kokenut sellaista polttavaa kuumuutta, kuvailee IS:n toimittaja Suvi Hautanen Lontoosta, jossa hän viettää parhaillaan kesälomaansa.

Hautanen kertoo viettäneensä paahteisen maanantain perheineen Harry Potter -studioilla Watfordissa, jonne on noin 40 minuutin matka Lontoosta.

– Olimme päivällä sisätiloissa ja pätkät, jotka vietimme ulkona eivät olleet pitkiä. Puoli kuuden aikaan, kun aurinko paistoi suoraan kohden, aurinko tuntui tosi polttavalta, en ole aiemmin kokenut sellaista polttavaa kuumuutta. Siinä vaiheessa lämpötila oli noin 37 astetta, hän kertoo matkatunnelmiaan.

Suvi Hautanen, Aava ja Sami Metelinen. Harry Potter -studioilla vierailu oli 10-vuotissyntymäpäiviään juhlivan Aavan matkan kohokohta.

– Täksi päiväksi on luvattu +38 astetta. Eilen täällä oltiin suunnilleen samoissa lukemissa, Hautanen kertoo tiistaina kello 9 paikallista aikaan puhelimitse.

Myöhemmin tiistaina maan ilmatieteen laitos kertoi, että Britannian kaikkien aikojen lämpöennätys on rikkoutunut. Uusi ennätys on 39,1 astetta.

Britannian ilmatieteen laitos antoi viime viikon lopulla ensimmäistä kertaa korkeimman tason varoituksen (Red Extreme Heat Warning).

Britanniassa on myös suositeltu maanantaina ja tiistaina välttämään turhaa matkustamista. Hautanen on kuitenkin suuntaamassa perheineen tiistain hirmuhelteessä Salisburyyn katsomaan Stonehengen monumenttia. He vuokraavat auton lentokentältä.

Parlamenttitalon edustalla Thames-joen varrella.

– Turistin aika on arvokasta, ei ole mahdollisuutta joustaa suunnitelmissa. Paikalliset ovat kyllä vähentäneet liikkumista eli täällä ei ole niin paljon väkeä näkyvillä kuin oli vielä viime viikon loppupuolella.

– Täällä on myös liikennevuoroja peruttu. Junia pohjoiseen eikä itään ei kulje lainkaan tänään, hän sanoo aseman kahvilassa istuessaan.

Terasseja tyhjillään Lontoon helteessä.

Hautasella ja perheellä ei ole ollut ihmeellisempiä niksejä käytössään kuumuudelta suojautumiseksi. He ovat juoneet paljon nestettä ja pyrkineet välttämään turhaa oleskelua ulkona päiväsaikaan.

– Olemme käyttäneet aurinkovoidetta 30–50 kertoimella, emme ole palaneet ja sen puolesta on mennyt ihan ok. En kyllä aurinkoa ottaisi tällaisilla keleillä.

Loppuviikoksi helle helpottaa.

– Olemme menossa Cornwalliin, jonne on loppuviikolle luvattu noin +18 astetta. Sateen myötä lämpötilan pitäisi nyt selkeästi viilentyä tämän päivän jälkeen.