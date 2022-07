Äänestys suoritettiin maanantaina kahden kuukauden jälkeen siitä, kun Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa.

Yhdysvaltain edustajainhuoneessa äänestettiin maanantaina Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisen puolesta, uutisoi yhdysvaltalainen sanomalehti The Hill.

Äänestyksessä hyväksyttiin päätöslauselma, joka tukee Suomen ja Ruotsin liittymistä sotilasliittoon. Se myös vastustaa Venäjän federaation pyrkimyksiä vastata kielteisillä toimilla uusiin Nato-jäsenyyksiin sekä kehottaa liiton jäsenmaita täyttämään kahden prosentin puolustusmenojen lupauksen.

Vuoden 2014 huippukokouksessa liiton jäsenmaat sitoutuivat tavoitteeseen yrittää käyttää bruttokansantuotteestaan vähintään kaksi prosenttia puolustusmenoihin.

Yhdysvaltain päätöslauselma hyväksyttiin maanantaina äänin 394–18. Kaikki "ei”-äänen antaneista olivat republikaaneja.

Lisäksi kaksi demokraattia ja 17 republikaania jätti äänestämättä.

Vastustaneita republikaaneja ovat Andy Biggs, Dan Bishop, Lauren Boebert, Madison Cawthorn, Ben Cline, Michael Cloud, Warren Davidson, Matt Gaetz, Bob Good, Marjorie Taylor Greene, Morgan Griffith, Thomas Massie, Tom McClintock, Mary Miller, Ralph Norman, Matt Rosendale, Chip Roy ja Jefferson Van Drew.

Joukossa on muun muassa Arizonaa edustavan Biggs, jonka tiedetään olleen entisen presidentin Donald Trumpin ahkera tukija. Capitolin valtausta tutkiva komitea nimesi hänet kesäkuussa poliitikkojen joukkoon, jotka olivat yrittäneet edistää Trumpin päämääriä presidentinvaalituloksen vääristämisessä.

Komitean mukaan Biggs oli vedonnut Capitol-mellakan päivänä Arizonan edustajainhuoneen puhemies Rusty Bowersiin ja pyytänyt tätä muuttamaan vaalitulosta.

Trumpin läheinen liittolainen on myös Floridan Gaetz, joka on ollut mukana monessa kohussa. Viime vuonna Gaetzista aloitettiin tutkinta, kun New York Times paljasti hänen olleen mahdollisesti seksisuhteessa 17-vuotiaan tytön kanssa.

Miehen on myös väitetty näyttäneen kollegoilleen alastonkuvia seksikumppaneistaan jopa edustajainhuoneen istuntosalissa.

Pohjois-Carolinan edustaja Cawthornia on kutsuttu ”Trumpin kultapojaksi”. Hänet muistetaan kuitenkin myös ahdistelusyytöksistä sekä vuosien takaisista Hitler-puheistaan.

Coloradon edustaja Boebert on herättänyt huomiota ennen kaikkea asepuheillaan. Aseoikeuksia puolustava Boebert kommentoi Tanskan heinäkuisen ammuskelun olleen osoitus siitä, etteivät aselait estä joukkoampumisia.

Boebert on kulkenut vaalivideollaan kadulla ase kädessä. Hän myös omistaa kotikaupungissaan aseteemaisen Shooters Grill -nimisen ravintolan, jossa tarjoilijat pitävät aseita avoimesti näkyvillä.

Georgiaa edustava Greene on tullut tutuksi äärioikeistolaisten salaliittoteorioiden tukijana. Hän on osoittanut tukeaan muun muassa Qanon-liikkeelle.

Aborttivastaisuudestaan on tunnettu Pohjois-Carolinan Bishop.