Ukrainan armeijalla on nyt käytössä kahdenlaisia pitkän kantaman raketinheitinjärjestelmiä.

– Ukraina tuo ison pyssyn puukkohippaan, otsikoi Foreign Policy -lehti kirjoittaessaan maan tuoreista sotakalustohankinnoista.

Pitkin sotaa Ukrainan armeija on huudellut länsimaiden kehittyneemmän sotakaluston perään, sillä se ei omillaan kykene vastaamaan Venäjän tykistön loputtomaan moukarointiin.

– Venäjällä on tykistöylivoima. Ei laadullinen, mutta ehdottomasti määrällinen, tiivistää kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Kesäkuussa Ukrainan pyyntöihin vastattiin, ja Yhdysvallat toimitti maahan pitkän kantaman Himars-raketinheittimiä. Niiden tuhovoimasta on saatu jo todisteita esimerkiksi ISW-ajatushautomon haltuun saamien satelliittikuvien perusteella.

Nyt Ukrainan armeijaa siunattiin toisella tärkeällä kalustotoimituksella. Maan ulkoministeri Oleksii Reznikov ilmoitti Twitterissä 15. heinäkuuta, että Ukraina oli vastaanottanut ensimmäisen M270 MLRS -raketinheitinjärjestelmän.

MLRS on lyhenne sanoista High Mobility Artillery Rocket System, joka kääntyy suunnilleen muotoon tehokkaan liikkuvuuden tykistörakettijärjestelmä.

– Nämä ovat taistelukentällä tärkeä tuki Himarsin ohella, Reznikov kirjoitti twiitissään.

Ministeri ei kertonut, mistä uusi ase oli peräisin, mutta Norjan ja Britannian tiedetään ainakin luvanneen lahjoittaa Ukrainalle juuri M270-järjestelmiä. Britannian hallitus ilmoitti asiasta jo kesäkuun alussa.

– Tämä on merkittävä lisäys Ukrainan aseistukseen, ja mieluusti he haluavat näitä myös lisää, Pekka Toveri toteaa.

– Yhdelläkin M270-lavetilla saa suuren tulivoiman aikaiseksi lyhyessä ajassa.

Asevalmistaja Lockheed Martinin tuottamat M270:t eroavat Himars-järjestelmistä siten, että niissä on tuplasti enemmän tulivoimaa. Jos Himarsilla on mahdollista ampua kuusi ohjusta, on M270:ssa kapasiteettia kahteen kuuden ohjuksen kasettiin eli yhteensä kahdelletoista ohjukselle.

Telaketjuilla kulkeva M270 on Himarsin tavoin myös ripeäliikkeinen. Sen huippunopeus maastossa on 35 kilometriä tunnissa, mutta tiellä sillä voi ajaa päälle kuuttakymppiä. Sen kasetit on mahdollista tyhjentää alle minuutissa.

Pekka Toveri selventää järjestelmien tarkoitusperiä:

– M270:t ja Himarsit ovat ketteriä ja edustavat niin sanottua shoot and scoot -taktiikkaa. Ajat nopeasti valmisteltuun asemaan, ammut parissakymmenessä sekunnissa ja lähdet minuutissa pois, jottei arvokasta lavettia saada tuhottua.

Pitkän kantaman ohjukset tulevat Ukrainalle tarpeeseen, sillä niiden avulla se voi toden teolla hyökätä Venäjän strategisiin kohteisiin, Toveri analysoi.

– Ukraina pystyy horjuttamaan Venäjää iskemällä esimerkiksi sen ammusvarastoihin. Kun ammuksia tuhotaan, pakottaa tämä Venäjän siirtämään varastojaan kauemmas. Silloin se ei voi tuoda materiaalia etulinjaan vaan joutuu jättämään paketit kauemmas. Tämä kaikki vie aikaa, kun kalustoa pitää kuljettaa paikasta toiseen.

– Mitä pidemmän kantaman tarvikkeita Ukraina saa, sitä vaikeammaksi se voi venäläisten elämän tehdä.

(Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.)

Pelkkä isojen pyssyjen olemassaolo ei kuitenkaan riitä – niitä pitää osata myös käyttää.

– Tietenkin tämä riippuu myös siitä, miten uutta Ukrainaan lähetetty kalusto on, Toveri korostaa.

M270-heittimiä valmistettiin vuosina 1980–2003. Tänä aikana esimerkiksi niiden tietokonejärjestelmät kehittyivät. Tietokonelaitteiston kehittyneisyys taasen ratkaisee, minkä kantaman ohjuksia laitteilla voi ampua ja kuinka tarkkoja ne ovat, Toveri pohtii.

– Näillä laitteilla voi ampua jopa yli 300 kilometrin päähän lentäviä ohjuksia. Ymmärtääkseni Ukrainaan toimitettujen ohjusten kantama on noin 80 kilometriä. Ukrainalla pitää siis olla kaikenlaiset tiedusteluvalvonta- ja maalitusjärjestelmään liittyvät asiat kunnossa.

Esimerkiksi Yhdysvallat arkaili ensin raketinheittimien lähettämistä. Tätä se perusteli sillä, että järeämpi kalusto kärjistäisi sotaa. Samalla se saattoi myös epäillä ukrainalaisten sotilaiden taitoja, Toveri arvelee.

– Varmasti jenkit myös pohdiskelivat, osaako Ukraina käyttää näitä aseita tehokkaasti. Näitä on kuitenkin käytettävä harkitusti: raketit ovat arvokkaita, joten ne on myös ammuttava tarkasti arvokkaisiin maaleihin. Mutta kyllä ukrainalaiset ovat osoittaneet osaavansa homman.

Suomessa M270 MRLS -järjestelmät tunnetaan nimellä 298 RSRAKH 06.

M270-järjestelmiä on käytetty taistelukentällä etupäässä Lähi-idässä. Yhdysvallat käytti niitä Persianlahden sodassa 1990-luvun alussa. M270:lla on ammuttu myös Irakin sodassa vuonna 2005. Lisäksi Britannian puolustusministeriö lähetti kalustoa Afganistaniin vuonna 2007.

Suomi on hankkinut M270-järjestelmiä itselleen vuodesta 2006 lähtien. Meillä ne tunnetaan nimellä 298 RSRAKH 06. 22 heitintä on ostettu Hollannista ja 12 Tanskasta. Hankintojen budjetti oli yhteensä 57,6 miljoonaa euroa.

– Hankinnat perustuivat vuosituhannen alussa tehtyyn iskukykytutkimukseen, jolla selvitettiin, millaisia asejärjestelmiä Suomeen pitäisi hankkia mahdollista tulevaisuuden sodankäyntiä varten, Pekka Toveri taustoittaa.

Toverin mukaan Suomi hyödynsi Länsi-Euroopan muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta. Monet maat katsoivat 1990-luvun olevan rauhan aikaa, joten maat alkoivat riisua raskaita asejärjestelmiään ja kohdentaa kalustoaan kriisinhallintatehtäviin soveltuvaksi. Suomi osti turhiksi jääneitä tykkejä itselleen Toverin mukaan halvalla.

– Kun muu Eurooppa ajatteli elävänsä rauhan aikaa, Suomi varautui satsaamalla raskaaseen kalustoon. Se kannatti, sillä nyt Euroopassa on suursota.

Tänä vuonna Suomi päätti hieman ennen sodan syttymistä ostaa lisää raskaan raketinheittimen ampumatarvikkeita 70 miljoonalla. Kaluston toimituksen odotetaan alkavan vuonna 2025.