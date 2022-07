Kuvat kertovat, kuinka ihmiset ympäri helteistä Eurooppaa yrittävät viilentää oloaan.

Sietämätön kuumuus vaivaa Eurooppaa. Muun muassa Ranskassa ja Espanjassa taistellaan useita kuivamassa maastossa nopeasti leviäviä tulipaloja vastaan ja Britanniassa ihmisiä on kehotettu pysymään kotona mahdollisuuksien mukaan kuumuuden vuoksi.

Poliisihevonen Zorro juo vettä ämpäristä Lontoossa, Britanniassa.

Kuusi aluetta pohjoisessa Espanjassa on saanut varoituksen äärimmäisestä riskistä, kun lämpötila on noussut +40 asteeseen. Useissa kaupungeissa, kuten Madridissa, on kärsitty ”polttavan kuumista” öistä, koska lämpötila ei ole laskenut edes yöllä alle +25 asteen.

Kuumuus ja kuivuus aiheuttavat myös pahoja maastopaloja. Sunnuntaina Espanjassa kerrottiin leviävän 30 maastopaloa. Palojen sammuttaminen on vaatinut yhden pelastajan hengen, kertoo The New York Times.

Tiistaille esimerkiksi Madridiin odotetaan korkeimmillaan +34 asteen ja Malagaan +30 asteen lämpötiloja.

Ihmisiä osallistumassa The Naval Battle of Vallecas -juhlaan Madridissa, Espanjassa.

Ranskassa yli 16 000 ihmistä on evakuoitu maan lounaisosissa räyhäävien maastopalojen vuoksi. Maanantai oli Ranskassa ennätyksellisen kuuma. Ennusteiden mukaan esimerkiksi Nantesin kaupunkiin odotettiin yli 40 lämpöasteen lukemia.

Tiistaille ennusteet näyttävät hieman kohtuullisemmilta, mutta Pariisiin povataan silti korkeimmillaan +39 astetta.

Lapsia viilentymässä suihkulähteellä Nizzassa, Ranskassa.

Britanniassa lämpötilat hipovat tiistainakin +40 astetta. Päivän korkein ennuste Lontooseen on +38 astetta ja pohjoisempaan Manchesteriin +37 astetta. Edinburghiin luvataan +31 astetta.

Britannian sääpalvelu on antanut ensimmäistä kertaa punaisen säävaroituksen helteiden vuoksi.

Ihmisiä uimassa Cornwallissa, Britanniassa.

Buckinghamin palatsin edessä seisovalle vartijalle annetaan vettä oloa helpottamaan. Lontoo.

Portugalin terveysministeriö kertoi lauantaina, että maassa oli kuollut yli 650 ihmistä kuumuuden vuoksi edeltävällä viikolla. Lämpötilojen kuitenkin odotetaan laskevassa tulevina päivänä. Esimerkiksi Lissaboniin odotetaan tiistaille 27 lämpöastetta.

Nainen suojautuu auringonpaisteelta pyyhkeellä Venetsiassa, Italiassa.

Italiassa kärsitään pahimmasta kuivuudesta 70 vuoteen. Se on johtanut muun muassa maan pisimmän joen, Po-joen kuivumiseen. Edessä olevalle viikolle Italiaan luvataan lämpötiloja +40 asteen tuntumassa. Roomaan ennusteet näyttävät tiistaille +36 astetta.

Myös kolmessa naapurivaltiossa, Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa tullaan viettämään helteisiä päiviä. Sääennusteiden mukaan maiden pääkaupungeissa lämpötilat pysyttelevät +34 ja +35 asteen tuntumassa.

