Putin allekirjoitti yli 100 lakia päivässä – hurja määrä kiristyksiä muuttaa kaikkien venäläisten elämää

IS kävi läpi Vladimir Putinin hyväksymiä uusia valvontalakeja, joiden nojalla kuka tahansa Kremlin vastustaja voidaan leimata joko ulkovaltojen agentiksi, agenttien sidosryhmäläiseksi tai maanpetturiksi. Lapsille perustetaan uusi Putin-nuorten liike, ja valtio saa valtuuksia teettää yrityksillä ”velvoitetöitä”, lakkauttaa mediaa ja karkottaa ulkomaalaisia toimittajia.

Venäjän itsevaltainen presidentti Vladimir Putin hyväksyi viime torstaina yli sata lakia, joista monet tuovat merkittäviä kiristyksiä ja lisää valtiollista ohjausta venäläisten elämään. Mukana on myös lakeja, jotka vaikuttavat Venäjällä työskentelevien ulkomaalaisten asemaan.

Seuraavassa on lista niistä tiukennuksista, jotka ovat herättäneet eniten huomiota Venäjällä. IS poimi lakien ydinkohtia.

Tiukennuksia lakiin ulkovaltojen agenteista

Ulkovaltojen agentiksi voidaan määritellä jatkossa henkilö tai organisaatio, joka on ”ulkomaisen vaikutuksen alaisena” ja harjoittaa poliittista toimintaa. Laki laajentaa potentiaalista joukkoa ihmisistä, jotka voidaan julistaa agenteiksi, sillä agenttistatus ei vaadi enää edes rahaliikennettä ulkomailta.

Venäjän oppositiopiireissä epäillään, että ”ulkomaisen vaikutuksen alaisuudessa olemiseen” saattaa riittää jopa ulkomaalaisten tiedotusvälineiden seuraaminen. Myös ulkomaalainen toimittaja tai Venäjällä työskentelevä ulkomaalainen henkilö voidaan julistaa ulkovaltojen agentiksi.

Venäjä perustaa myös yhtenäisen rekisterin, johon on koottu kaikki ”ulkovaltojen agenteiksi” julistetut henkilöt ja organisaatiot. Heille tulee kielto järjestää julkisia tilaisuuksia ja opettaa alaikäisiä. He eivät saa valtiolta tukea luovaan toimintaansa, he eivät voi toimia valtion palveluksessa esimerkiksi ympäristöalan asiantuntijoina, heillä ei saa olla pääsyä kriittiseen tietoon eivätkä he saa osallistua vaalikampanjoihin.

Erilliseen rekisteriin kootaan henkilöt, jotka ovat ”agenttien sidosryhmäläisiä” ja saavat agenteiksi julistetuilta henkilöiltä tai organisaatioilta rahaa. Agenttien sidoshenkilöiksi voivat päätyä ketkä tahansa – vaikkapa ”ulkovaltojen agenttien” lapset, jotka saavat rahaa elämiseen vanhemmiltaan.

Median lakkauttaminen ja toimittajien karkottaminen

Jatkossa Venäjä aikoo ryhtyä vastatoimiin niitä maita kohtaan, jotka asettavat rajoituksia tai kieltoja Venäjän medialle. Uuden lain nojalla Venäjä voi esimerkiksi keskeyttää tai estää ulkomaalaisen tiedotusvälineen toiminnan Venäjällä, mikäli toimittajan katsotaan toimineen epäystävällisesti tai levittäneen valheellisia tietoja. Kyseisen ulkomaalaisen median toimittajilta voidaan lakkauttaa työluvat ja viisumit.

Venäjän omiin tiedotusvälineisiin voidaan estää pääsy ilman oikeudenkäyntiä, mikäli median katsotaan julkaisseen ”valetietoja” Venäjän armeijan toiminnasta, kehotuksia osallistua laittomiin mielenilmauksiin tai materiaalia, joka yllyttää valtion vastaiseen toimintaan tai vaarantaa ihmishenkiä.

Vladimir Putin aikoo asettua itse uuden Putin-nuorten liikkeen hallintoneuvoston johtoon. Liikkeen nimi kerrotaan myöhemmin kesällä ja sen on määrä aloittaa toimintansa heti alkusyksystä.

Laki uusista ”Putin-nuorista”

Yksi kohutuimmista Putinin hyväksymistä uusista laeista koskee uuden valtiollisen nuorisojärjestön perustamista. Virallisesti kyse on ”vapaaehtoisesta” järjestöstä, jonka hallintoneuvoston johtoon asettuu itse presidentti Putin.

Uudella ”Putin-nuorten liikkeellä” ei ole vielä nimeä, mutta sille on annettu jo oikeus perustaa haaraosastoja myös ulkomaille. Venäjän median mukaan kyseessä on tietynlainen neuvostoaikaisen pioneerijärjestön korvike, jonka tarkoituksena on kasvattaa venäläisnuorisosta isänmaallisia ja perinteisiä arvoja kunnioittavia kansalaisia.

Venäjän oppositio pelkää, että uudesta nuorisoliikkeestä tehdään tosiasiassa pakollinen organisaatio, johon lasten on liityttävä saadakseen jatkossa opiskeluoikeuden tai pääsyn työmarkkinoille aikuistuessaan.

Laki Venäjän turvallisuuden vaarantamisesta

Jos henkilön katsotaan esittäneen julkisesti kehotuksen toimintaan, joka vaarantaa Venäjän turvallisuutta, hänet voidaan tuomita jatkossa vankeuteen 2–4 vuodeksi. Venäjän opposition mukaan uusi laki on muotoiltu niin väljästi, että kehotukseksi vaarantaa Venäjän turvallisuutta voidaan katsoa melkeinpä mikä tahansa Venäjän hallintoon tai armeijaan kohdistuva kritiikki.

Laki valtionsalaisuuksista armeijan toimiin liittyen

Uuden lain mukaan Venäjän valtionsalaisuuksiin luetaan jatkossa ”informaatio, joka voi vahingoittaa Venäjän armeijaa” sotilaallisen konfliktin yhteydessä. Jos henkilö kerää tällaista informaatiota tai levittää sitä, hänet voidaan tuomita 10–20 vuodeksi vankeuteen.

Laki matkustuskiellosta valtionsalaisuuksien haltijalle

Jos henkilöllä on pääsy valtionsalaisuuksiin ja hän matkustaa ilman lupaa ulkomaille, hänet voidaan uuden lain mukaan määrätä vankeuteen 7 vuodeksi.

Sensuurilaki pakotteisiin ja vastapakotteisiin liittyen

Venäjän mediassa ja venäjänkielisessä internetissä astuu voimaan kielto levittää tietoja, jotka voivat johtaa uusiin Venäjän vastaisiin pakotteisiin. Sensuuri koskee esimerkiksi venäläisten yritysten tai yksityishenkilöiden tekemiä liiketoimia.

Laki on muotoiltu niin väljästi, että tulkinta on vielä arvoitus. Lailla tavoitellaan sitä, että Venäjän mediassa ei paljastettaisi esimerkiksi sitä, kuinka maa onnistuu kiertämään nykyisiä lännen säätämiä pakotteita.

Laki maanpetturuudesta ja valtiopetoksesta

Maanpetokseksi luetaan jatkossa sekä aseellinen taistelu vieraan valtion puolesta että muunlainen vieraan valtion auttaminen, mikäli se uhkaa Venäjän turvallisuutta. Muotoilun mukaan ”ulkomaalaisen valtion tai kansainvälisen organisaation tai sen edustajan auttaminen sellaisessa toiminnassa, joka on kohdistettu Venäjän turvallisuutta vastaan” on maanpetos, josta voi saada 20 vuoden vankeustuomion. Vieraan valtion auttamiseksi voidaan laskea ”rahallinen, materiaalinen, konsultatiivinen tai muunlainen avunanto”.

Maanpetokseksi voidaan katsoa myös asepalvelus sellaisessa armeijassa, joka on Venäjän vastustajana konfliktissa. Vakoiluksi voidaan katsoa puolestaan se, jos henkilö kerää tai säilyttää Venäjän armeijaa mahdollisesti vahingoittavia tietoja ”aikeenaan luovuttaa” ne viholliselle.

Aleksei Navalnyiin liittyvien symbolien kantaminen ja julkinen esittely voi viedä jatkossa vankilaan Venäjällä.

Kielto kantaa natsisymboliikkaa tai Navalnyin symboleja

Uuden lain mukaan natsismiin tai ääritoimintaan viittaavan symboliikan julkinen esitteleminen voi johtaa neljän vuoden vankeusrangaistukseen. Venäjän oikeusministeriö on jo aiemmin määritellyt esimerkiksi vangitun oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin Korruptionvastaisen säätiön ääriliikkeeksi, joten esimerkiksi Navalnyiin viittaavien symbolien kantaminen voi nyt viedä kenet tahansa vankilaan.

Kielto osallistua ei-toivottujen organisaatioiden toimintaan ulkomailla

Venäjän kansalaisilta kielletään ei-toivottujen organisaatioiden toimintaan osallistuminen paitsi Venäjällä niin myös ulkomailla.

Venäjän oikeusministeriön ylläpitämä lista käsittää tällä hetkellä 56 erilaista järjestöä ja tiedeyhteisöä, jotka on julistettu ei-toivotuksi. Uusi laki rajoittaa esimerkiksi venäläisten tutkijoiden mahdollisuutta osallistua kansainväliseen tietovaihtoon. Kiellettyjen organisaatioiden listalla on useita yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia ajatushautomoita kuten Atlantic Council, Jamestown Foundation ja Chatham House ja myös useita journalistisia organisaatioita.

Ääritoimintaa koskevan tietopankin perustaminen

Venäjä perustaa uuden tietokannan, johon kootaan kaikki oikeuspäätökset ääritoimintaan osallistumisesta. Mikäli jokin informaatio tai järjestö todetaan kielletyksi terroristiseksi ääritoiminnaksi, tietopankkiin liitetään sekä oikeuden päätös että kyseinen kielletty materiaali. Tietopankkiin sisällytetään myös henkilötiedot kaikista kiellettyyn ääritoimintaan osallistuneista ja sitä johtaneista henkilöistä. Pääsy tietopankkiin annetaan vain rajoitetuille henkilöille.

Laki oikeudesta teettää valtion velvoitetöitä yrityksillä

Venäjän valtio saa oikeuden teettää yrityksillä töitä tavalla, joka rikkoo Venäjän normaalia työlainsäädäntöä. Kyseessä on ”Ukrainan erikoisoperaation” turvaamiseksi määrätty laki, joka mahdollistaa velvoitetyön teettämisen yrityksillä.

Yritykset ja työntekijät voidaan määrätä valmistamaan valtion tarvitsemia puolustusalan tuotteita ja tarvikkeita vapaapäivinä, lomien aikana ja normaalia pidemmällä työajalla esimerkiksi yöaikaan. Kyse on ennen kaikkea puolustusalan yrityksistä, mutta lakia voidaan soveltaa myös yksityisiin yrityksiin, joiden palveluita Venäjän armeija tarvitsee.

Laki kulta- ja valuuttavarantojen salaamisesta

Uuden lain mukaan tiedot Venäjän kulta- ja valuuttavarantojen suuruudesta on jatkossa mahdollista salata. Lain perusteluissa täsmennetään, että joidenkin valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen epäystävällisen toiminnan vuoksi Venäjä joutuu suojaamaan valtion kultavarantoja ja valuuttarahastoja koskevia tietoja.

Henkilön biotunnistetietojen luovutus pankeilta valtiolle

Uuden lain mukaan Venäjän pankit velvoitetaan luovuttamaan valtion käyttöön ne biometriset tiedot, jotka ihmisiltä on kerätty. Venäläiset pankit ovat keränneet asiakkailtaan tilien suojaamiseksi esimerkiksi sormenjälkiä, ääninäytteitä ja silmän iiriksen tietoja. Nyt kaikki nämä tiedot voidaan antaa valtiolle ilman, että henkilöiltä täytyy kysyä siihen erillistä lupaa.

Venäjällä myytäviin puhelimiin ja tabletteihin tulee pakolliseksi venäläinen sovelluskauppa, joka korvaa Googlen ja Applen tarjonnat.

Google Playn ja Apple Storen korvaaminen

Uuden lain mukaan kaikki Venäjällä myytäviin älykännyköihin ja päätelaitteisiin on asennettava venäläinen vastine sovelluskaupasta. Näin on tarkoitus korvata Google Play ja Apple Store, mikä mahdollistaa Venäjän viranomaisille kansalaisten netinkäytön tarkemman valvonnan.

Ulkomaisille tietotekniikkayrityksille sakot voiton perusteella

Venäjä vaatii ulkomaalaisia tietotekniikka-alan yrityksiä perustamaan Venäjälle täysivaltaisen edustuston ja säilyttämään tietojaan Venäjällä.

Mikäli ulkomaalainen teknologiayritys ei suostu vaatimukseen, sille voidaan määrätä yrityksen tulokseen sidottu sakko. Ensimmäisestä huomautuksesta sakkoa tulee vähintään 6 miljoonaa ruplaa tai 1/15-osa yrityksen vuosittaisesta liikevoitosta. Toisesta huomautuksesta sakkoa määrätään vähintään 10 miljoonaa ruplaa tai jopa viidennes yrityksen tuloksesta. Yhdellä eurolla saa nykyisin virallisen kurssin mukaan noin 58 ruplaa.

Artikkelissa on käytetty lähteinä Venäjän virallista oikeudellisten dokumenttien sivustoa ja myös seuraavia tiedotusvälineiden artikkeleita: RBK, Meduza, SibReal, Kurer-Sreda, Bash News, NewIzv.ru, Kommersant, Ria Novosti, BBC, Gazeta.ru, Daily Afisha, Fontanka, News Zerkalo.