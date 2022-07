Parlamentti valitsee tällä viikolla maalle uuden presidentin maanpakoon lähteneen Rajapaksan tilalle.

Sri Lankan virkaatekevä presidentti Ranil Wickremesinghe jatkoi maanantaina saarivaltion poikkeustilaa. Poikkeustilan aikana sotilaat voivat muun muassa ottaa kiinni epäiltyjä ja presidentti voi niin halutessaan antaa asetuksia, jotka kumoavat voimassa olevat lait.

Wickremesinghen mukaan poikkeustila on tarpeen yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi, koska parlamentin on määrä tällä viikolla äänestää maan uudesta presidentistä. Kuusi kertaa Sri Lankan pääministerinä toiminut Wickremesinghe on vaalin ennakkosuosikki.

Parlamentti äänestää presidentistä keskiviikkona. Ehdokkaiden nimet selviävät lopullisesti tiistaina.

Parlamentin jäsenet äänestävät presidentistä asettamalla ehdokkaat paremmuusjärjestykseen. Ehdokkaat tarvitsevat yli puolet äänistä tullakseen valituksi. Jos yksikään ehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänistä, pienimmän kannatuksen saanut ehdokas putoaa pois. Näin jatketaan, kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun äänimäärän.

Äänet annetaan anonyymisti, sillä aiemmissa vaaleissa on esitetty syytöksiä lahjusten hyväksymisestä ääniä vastaan.

Sri Lankan ex-presidentti Gotabaya Rajapaksa erosi virastaan viime viikolla paettuaan sitä ennen maasta pitkään jatkuneiden levottomuuksien jälkeen. Parlamentti valitsee nyt presidentin hänen loppukautensa ajaksi, eli marraskuuhun 2024 saakka.