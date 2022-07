Expressen: 15-vuotiasta tyttöä epäillään murhasta Ruotsissa

Poliisi on ollut vähäsanainen eikä ole kertonut yksityiskohtia tapauksesta.

Ruotsissa poliisi epäilee 15-vuotiasta tyttöä murhasta, Expressen uutisoi. Aftonbladetin mukaan myös uhri on alaikäinen ja epäillylle entuudestaan tuttu.

Poliisi sai hälytyksen lauantai-iltana vakavasti loukkaantuneesta henkilöstä. Paikalta löytynyt henkilö kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan. Jo lauantaina heräsi epäily siitä, että henkilö oli joutunut murhan yrityksen kohteeksi.

Epäilty otettiin kiinni lauantai-iltana läheltä rikospaikkaa, poliisi on kertonut.

Sunnuntaina kerrottiin, että loukkaantunut henkilö oli kuollut.

– Yksi henkilö, joka on alle 18-vuotias, on pidätetty murhasta epäiltynä. Rikosepäily muuttui murhan yrityksestä murhaksi päivän aikana ja se tarkoittaa, että uhri on kuollut vammoihinsa. Enempää en sano, Tukholman poliisin edustaja Helena Boström Thomas sanoi.