Tiukat koronarajoitukset pitävät Kiinan Macaon kasinoiden ovet suljettuina

Rajoitukset oli määrä purkaa maanantaina, mutta tapausten lisääntyessä niitä jatkettiin.

Kiinan erityishallintoalue Macao on laajentanut koronarajoituksiaan.

Macaossa sen kuuluisat kasinot sekä muut kuin välttämättöminä pidetyt yritykset on suljettu. Macao on Kiinan ainoa kaupunki, jossa uhkapelaaminen on sallittua, ja kasinot ovat elinehto kaupungin taloudelle.

Viranomaiset kiristivät toimia kesäkuun puolessavälissä, kun edellisten kolmen viikon aikana oli kirjattu yli 1 500 tartuntaa huolimatta useista pakollisista joukkotestauksista.

Viranomaisten mukaan Macaossa on rekisteröity yli 1 700 sairastumista.

Luvut ovat pieniä, mutta tiukat rajoitukset heijastavat Kiinan nollatoleranssilinjaa koronaviruksen suhteen.